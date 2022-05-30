1 781 16
Франція підтримує прискорену процедуру набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, - глава МЗС Колонна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція підтримує прискорену процедуру набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.
Про це повідомила глава МЗС Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми схильні до того, щоб Україна пішла швидкою процедурою. Україна дала заявку на кандидатство на вступ. Це законна заявка. Наприкінці червня цю заявку розглянуть глави держав. Вже найближчими днями в середині червня буде експертний висновок Комісії. Я поки не знаю, який це висновок, але ми всі працюємо над тим, щоб була одностайність серед країн-членів ЄС та на базі всіх критеріїв та чітких умов ця заявка була прийнята згідно з висновком Єврокомісії
Топ коментарі
+1 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар30.05.2022 16:57
+1 Иван Петров d4225322
показати весь коментар30.05.2022 16:59
+1 Сергей Кривоносов dd4ecf80
показати весь коментар30.05.2022 17:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Туреччина стала кандидатом 12 грудня 1999 року, а переговори про повне членство розпочались 3 жовтня 2005 року.
Потому что Украина имела ввиду ускоренное членство, что не будут ждать 5-10-15 лет, пока нас примут в ЕС, а сделают нам уступки, мы ведь ТАКОЕ ПЕРЕЖИЛИ!!!