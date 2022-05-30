УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16225 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 781 16
Франція (1965) членство в ЄС (926) Євросоюз (6998) Колонна (58)

Франція підтримує прискорену процедуру набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, - глава МЗС Колонна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс,євросоюз

Франція підтримує прискорену процедуру набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це повідомила глава МЗС Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми схильні до того, щоб Україна пішла швидкою процедурою. Україна дала заявку на кандидатство на вступ. Це законна заявка. Наприкінці червня цю заявку розглянуть глави держав. Вже найближчими днями в середині червня буде експертний висновок Комісії. Я поки не знаю, який це висновок, але ми всі працюємо над тим, щоб була одностайність серед країн-членів ЄС та на базі всіх критеріїв та чітких умов ця заявка була прийнята згідно з висновком Єврокомісії

Читайте: Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
Молдові повезло з географічним положенням, навіть немає спільних кордонів з росією, тут нічого не поробиш.
показати весь коментар
30.05.2022 16:57
+1
Беларусь бы тоже взяли, не будь у них во главе усатого дебила.
показати весь коментар
30.05.2022 16:59
+1
Усі підтримують: Франція, Германія, Польща, Словаччина і т. д. Але віз стоїть на тому самому місці. І навряд чи зрушиться найближчим часом. А ми за це платимо життями наших людей
показати весь коментар
30.05.2022 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да всем уже понятно что это политика. Молдову тоже возьмут прицепом. С Грузией не знаю. Проблема Грузии что она не имеет сухопутных границ с ЕС.
показати весь коментар
30.05.2022 16:55 Відповісти
Но это кандидатство. Помним об этом.
показати весь коментар
30.05.2022 16:56 Відповісти
Молдові повезло з географічним положенням, навіть немає спільних кордонів з росією, тут нічого не поробиш.
показати весь коментар
30.05.2022 16:57 Відповісти
Беларусь бы тоже взяли, не будь у них во главе усатого дебила.
показати весь коментар
30.05.2022 16:59 Відповісти
За що таке щастя неспадіване!!))
показати весь коментар
30.05.2022 17:00 Відповісти
Мабуть старший вовк у лісі здох, що Франція за прискорену процедуру статусу кандидата. А прискорена процедура вступу в ЄС буде чи як з Туреччиною?
Туреччина стала кандидатом 12 грудня 1999 року, а переговори про повне членство розпочались 3 жовтня 2005 року.
показати весь коментар
30.05.2022 17:16 Відповісти
Краще набагато для нас запропонований проект Джонсоном
показати весь коментар
30.05.2022 17:25 Відповісти
А что, есть требования не только для членства, но и для статуса кандидата в члены? Мне-то казалось, что критерии есть только для членства, если соответствуешь - тебя берут в ЕС.

Потому что Украина имела ввиду ускоренное членство, что не будут ждать 5-10-15 лет, пока нас примут в ЕС, а сделают нам уступки, мы ведь ТАКОЕ ПЕРЕЖИЛИ!!!
показати весь коментар
30.05.2022 17:32 Відповісти
Усі підтримують: Франція, Германія, Польща, Словаччина і т. д. Але віз стоїть на тому самому місці. І навряд чи зрушиться найближчим часом. А ми за це платимо життями наших людей
показати весь коментар
30.05.2022 17:55 Відповісти
Подивимось коли дiйде до реальноi справи як вони заспiвають.
показати весь коментар
30.05.2022 18:02 Відповісти
Якщо Франція буде посередником, як вона дуже хоче, у наших переговорах з кацапами, то кандидатом в ЄС буде Україна усіма своїми двома областями - Львівською та Франківською. Все інше піде до кацапів з підкацапською Угорщиною. Волинь можливо формально бацьке віддадуть.
показати весь коментар
30.05.2022 18:05 Відповісти
Що сталося? Франція передумала? А як же поділитись Україною з путіним? Макрон як флюгер міняє риторику. Як гімно в ополонці плаває.
показати весь коментар
30.05.2022 18:58 Відповісти
Где же вы были жабоеды в 2008г?
показати весь коментар
30.05.2022 19:05 Відповісти
а де Україна була в 2008 році? це була повністю проросійська країна ладна вибирати Федоровича на всі посади знову і знову.
показати весь коментар
17.06.2022 13:24 Відповісти
Франция может и поддержит, но ЕС назначит пару стран которые заблокируют процесс.
показати весь коментар
30.05.2022 19:47 Відповісти
головна країна яка блокує процес - Україна. повсюдна корупція, кумовство, розпил бюджетів. зрозуміло що ця заявка має на меті тільки одне - підтримання рейтингів Зе-влади. Прозора система їм явно не треба - а як же гроші заробляти?
показати весь коментар
17.06.2022 13:27 Відповісти
 
 