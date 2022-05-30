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США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден
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США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент Джо Байден.
Американський лідер озвучив це після повідомлень про те, що адміністрація президента США готується відправити до Києва реактивні системи великої дальності.
"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть дістати до Росії", - сказав він.
Топ коментарі
+89 Player New
показати весь коментар30.05.2022 16:59
+75 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар30.05.2022 17:13
+72 Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар30.05.2022 17:17
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Будь ласка, зачекайте...
Народ, не ведитесь на рашепропагандистов, которые ведут с нами ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ, которая и предполагает поднятие таких вот мутных волн, которые сейчас тут усердно вздымают рашепропагандоны.
Давайте выглядеть пристойно по отношению к тем, кто нам помогает!
Особенно про глобальные интересы
Независимо от каких-либо интересов, у Украины один интерес - быть по разные стороны забора от параши!
Даже если 1-е и 3-е есть, то с материалами есть большие вопросы. Не говоря о покупных компонентах, на закупки которых могут уйти месяцы.
Если вы видели станки с ЧПУ, посмотрите как выглядит структура производств крупных машиностроительных предприятий, уверяю, Gкод намного проще.
А Україна, значить, не має права відповісти тим самим?
Щоб росія боялась "а вдруг будуть поставляти".
И последний вопрос Байдену: Крым - это Украина в его понятии или нет? по военным базам в Севастополе мы ударить можем или нельзя??
с такими союзниками и врагов не надо.
Но только своими ракетами, иначе прилетит например по Курску и все вопросы к США будут
Этот вывод можно сделать, глядя на результаты всех за 30 лет голосований на выборах. И даже Америка не поможет с этой проблемой, тупые "Просто Марии" и Лени Голубковы сделали своё дело...
Щось пані поширює мАцьковські наративи на кшталт - "не нужна сильная победившая Украина"...
або дуже особисто не долюблює Байдена і тому дрібненько маніпулює.
"послушайте Илларионова"
Навіть більшисть зацікавлених людей в Штатах знають, що він хоча і не дурненький, але мАцьковька консерва, яка працює в пропорції 90% на 10% на відміну від багатьох інших консервів.
Что значит, не будут поставлять ракетные системы способные достичь территории запоребрика? Так уже есть такие системы. Джавелин способен перелететь границу и ********* на голову орка или это не считается? ))
Ну бред же написан.... Большая дальность это сколько? Километр, сто, тысяча? Новость ниачем. Для разогнать зрадоньку...
Если бы американцы так же слали Ленд-лиз в годах 1939-1945 то Гитлер бы победил.
И так с тебя русским миром смердит
Вот высыпало русскомирцев про Байдена поговорить, вы просвоего царька побеспокойтесь, чтоб его шляк не трафил
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Реєстрація:16.03.2022
много же вас провокаторов тут появилось.
https://www.youtube.com/watch?v=2OwcMuV9FsY
То есть ракеты у нас вполне могут появиться, а какие и откуда -
спросите у ветра -и нужных спутников у московитов всё равно нет.
Зато Байден обошёл кремль в его любимой дисциплине -
"нас там нет".
Тоді нічого страшного,давай ті ракети які долають відстань з Києва до Маріуполя!
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
Только шкура дорога...
(с)
Владі, яка замість оборони закотила значну частину бюджету у велике будівництво і асфальт (нині зруйновані) налагодити масове виробництво навіть готової рідної далекобійної "Вільхи" (110 км із відхиленням у 15 метрів) проблематично.
Тому танцюють і вистрибують зі штанів отримавши М777 з далекобійністю в 40 км з відхиленням у 10 метрів.
Украина должна получить весь спектр вооружения , по другому войну не выиграть !
вітчизняний ЗРК з дальністю 100 км могли створить за 2 роки і $40 млн
https://defence-ua.com/video/ukrajinskij_zrk_z_dalnistju_u_100_km_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln-83.html
нас жостко безжально покарали за нашу малоросійську безпечність і миролюбивість
і миролюбивисть та недалекоглядність наших керівників. асфальтного завгоспа "козиря" передусім.
шож будем тепер пулять із M777 по мосту
"Байден не исключил предоставления какой-либо конкретной системы вооружений, но вместо этого, похоже, поставил условия того, как они могут быть использованы. Байден и его команда работают над новым пакетом военной техники, о котором, как ожидается, будет объявлено в ближайшие дни.
По словам высокопоставленного представителя администрации, РСЗО находится на рассмотрении, но ничего с дальнобойными ударными возможностями за пределами поля боя.
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.