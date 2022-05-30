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США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент Джо Байден.

Американський лідер озвучив це після повідомлень про те, що адміністрація президента США готується відправити до Києва реактивні системи великої дальності.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть дістати до Росії", - сказав він.

Також читайте: Байден звинуватив Путіна у спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+89
А все тому що у декого занадто довгий язик, на вашій совісті все нові й нові жертви.
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30.05.2022 16:59
+75
Оказывается американцы ракеты Гром 2 в асфальт укатали, разминировали Чонгар и год сидели сложа руки, зная что ***** нападет.
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30.05.2022 17:13
+72
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Байден не виноват что у нас президентом выбрали прокацапского малороса-предателя
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30.05.2022 17:17
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Все , кто сейчас позорно поливает Байдена, либо малодушные сцикуны, либо нервно неуравновешенные, либо консервы и враги, которые обрадовались случаю порасшатывать этих психопатов и подкацапников.

Народ, не ведитесь на рашепропагандистов, которые ведут с нами ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ, которая и предполагает поднятие таких вот мутных волн, которые сейчас тут усердно вздымают рашепропагандоны.

Давайте выглядеть пристойно по отношению к тем, кто нам помогает!
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30.05.2022 20:19 Відповісти
Вообще это даже хорошая новость. Значит ракеты medium-range могут тоже гипотетически рассматриваться, а это 1000-3000 км. Т.е. по кремлю ****** шанс есть)
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30.05.2022 20:20 Відповісти
Каневский , ты окончательно спалился. Из Масквы пишешь? Кацапы точно тоже, что иты говорят. Один в один.

Особенно про глобальные интересы

Независимо от каких-либо интересов, у Украины один интерес - быть по разные стороны забора от параши!
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30.05.2022 20:55 Відповісти
це на цезор закинули дрг Zє!ляботів
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30.05.2022 23:11 Відповісти
Цікаво,а Байден знає,що на територію расї можна і рукою гранату докинути?
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30.05.2022 20:29 Відповісти
Makar Baboker , Вы по идее , должны знать , что пустить в производство Вільху , нужно две надели , 20-ть станков CNC пятиосных , Mazak или Okuma , и желание . Так даже денег можно будет заработать на продаже излишков Я уже писал Зеленский либо Враг либо Дурак
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30.05.2022 20:33 Відповісти
Дурак. На врага у него мозгов не хватит. А вот остальные ермаки... это уже другой разговор.
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30.05.2022 20:52 Відповісти
Я теж схиляюсь до думки, що дурень. Але цілком допускаю, що до 24.02. свідомо працював на рашку. Потім перевзувся, бо не очікував наступу на Київ і замаху на його життя з боку колишніх кураторів.
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31.05.2022 08:06 Відповісти
Чтобы что-то пустить в производство, нужны производственные мощности, материалы и КД.
Даже если 1-е и 3-е есть, то с материалами есть большие вопросы. Не говоря о покупных компонентах, на закупки которых могут уйти месяцы.
Если вы видели станки с ЧПУ, посмотрите как выглядит структура производств крупных машиностроительных предприятий, уверяю, Gкод намного проще.
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30.05.2022 21:00 Відповісти
А те, що росія обстрілює українські міста ракетами, це нічого? Да? Це нормально?
А Україна, значить, не має права відповісти тим самим?
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30.05.2022 20:52 Відповісти
Вот была бы своя Ольха или даже Гром. Вот тогда никого бы не спрашивали и мы бы мали право. А раз получилось паприколу, то теперь наши права никого не волнуют. ****** тем, что есть и тем что дают(
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30.05.2022 20:58 Відповісти
Міг би просто не говорити про це.
Щоб росія боялась "а вдруг будуть поставляти".
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30.05.2022 20:53 Відповісти
т.е. америка допускает что кацапии можно расстреливать нас как в тире, но ударить в ответ мы не можем?? мы уже слышали это посл. 6 лет.
И последний вопрос Байдену: Крым - это Украина в его понятии или нет? по военным базам в Севастополе мы ударить можем или нельзя??

с такими союзниками и врагов не надо.
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30.05.2022 21:03 Відповісти
Америка допускает все что угодно
Но только своими ракетами, иначе прилетит например по Курску и все вопросы к США будут
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30.05.2022 21:26 Відповісти
С такими как ты болтунами - точно и врагов не надо.
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30.05.2022 21:45 Відповісти
Можливо Байден відповість на ваше питання, якщо в маразмі станеться прояснення. Та нвіряд чи скаже те , що думає. Бо сам він руку приклав, щоб Крим здали без супротиву
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31.05.2022 07:51 Відповісти
Знову напівміри...Ганьба!!!!
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30.05.2022 21:07 Відповісти
Карапищенко, ганьба тебе. Ты чего верещишь?
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30.05.2022 21:46 Відповісти
біснувате Зє!льоне лайно. Тебе явно випустили із дурки для буйних
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30.05.2022 23:20 Відповісти
Говорят, это неправильный перевод того что в оригинальной статье. Наши журналюги тупо перепостили то, что в РУсми пишут. На самом деле Байден типа колеблется давать ли Украине самые дальнобойные модификации РСЗО. Нам для начала и на 70 км с головой хватит.
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30.05.2022 21:17 Відповісти
Никуда он не колеблется. Он четко идет своим путем. Ему и его администрации не нужна сильная победившая Украина. Он об успехах говорит, а не о победе. Кстати, сенатор из Южной Каролины назвал его решение предательством Украины. Переведите статью с гугл переводчиком и не надейтесь на кого то. https://www.msn.com/en-us/news/world/white-house-walks-back-biden-ruling-out-rockets-for-ukraine/ar-AAXTJwO?ocid=uxbndlbing Ну а что бы окончательно понять Who is mister Biden послушайте Илларионова. Он не рассказывает байки, как многие в Украине, а приводит факты https://www.youtube.com/watch?v=-xsgV-QBjVE
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31.05.2022 08:03 Відповісти
Сильная победившая Украина не нужна самим украинцам.
Этот вывод можно сделать, глядя на результаты всех за 30 лет голосований на выборах. И даже Америка не поможет с этой проблемой, тупые "Просто Марии" и Лени Голубковы сделали своё дело...
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31.05.2022 08:56 Відповісти
Tetyana Vasylenko faf62bbb

Щось пані поширює мАцьковські наративи на кшталт - "не нужна сильная победившая Украина"...
або дуже особисто не долюблює Байдена і тому дрібненько маніпулює.

"послушайте Илларионова"
Навіть більшисть зацікавлених людей в Штатах знають, що він хоча і не дурненький, але мАцьковька консерва, яка працює в пропорції 90% на 10% на відміну від багатьох інших консервів.
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31.05.2022 09:39 Відповісти
Перепрошую, а на яку більшисть зацікавлених людей в Штатах ви посилаєтесь? Чи не думаєте ви, що навішування етикеток без наведення доказів не є істиною? А навішувачі є консервами? А хто вам "правду" розказує? Піонтковський? Швец? Каспаров? Мені до с*ки моцковські наративи, бо я іх не слухаю із 2014. Але версія про непотрібну сильну Україну має право на життя. Такі організаціі як ООН, ЄС, НАТО скомпроментували себе бездіяльністю. Турція не с*ить та посилає байрактари. Англія постачає зброю без огляду на НАТО. А Байден забороняє Польщі передачу літаків. Макрон переживає за обличчя хутіна. Кому потрібні організаціі, котрі окрім глибокоі стурбованості нічого не роблять? Украіна -переможець стане лідером інших держав. А кому із ******** "лідерів" це потрібно? Послухайте Ілларіонова
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31.05.2022 18:51 Відповісти
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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30.05.2022 21:18 Відповісти
Підписала)
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31.05.2022 02:30 Відповісти
I'm in the USA can I sign it for you also? I'm pretty ticked off as the other said half measures
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31.05.2022 03:17 Відповісти
Якесь дивне визначення дістати до росії.Звідки дістати?Якщо з кордону то можна дістати і з автомата
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30.05.2022 21:25 Відповісти
Новость исключительно по дебильному написана.
Что значит, не будут поставлять ракетные системы способные достичь территории запоребрика? Так уже есть такие системы. Джавелин способен перелететь границу и ********* на голову орка или это не считается? ))
Ну бред же написан.... Большая дальность это сколько? Километр, сто, тысяча? Новость ниачем. Для разогнать зрадоньку...
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30.05.2022 21:26 Відповісти
А хіба зрадоньки не сталося? https://www.bing.com/search?q=baiden+ukraine&form=ANNTH1&refig=3a46056ce6984e36be2f700ba7c299ed
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31.05.2022 08:04 Відповісти
тєріторію расєї кивати нияк не мож, це сакральні землі, навіть баден це розуміє...
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30.05.2022 21:32 Відповісти
Ну куда уж Байдену до тебя, Саул, умник ты наш.Поменьше бы тут некоторые трындели, может и за умных бы сошли.
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30.05.2022 21:50 Відповісти
Вот такой он "Ленд-Лиз по Байденовски"...

Если бы американцы так же слали Ленд-лиз в годах 1939-1945 то Гитлер бы победил.
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30.05.2022 21:47 Відповісти
Повторяю. Это ещё не ленд-лиз.
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30.05.2022 22:16 Відповісти
Это уже ленд-лиз, тупица.
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30.05.2022 22:57 Відповісти
Это не он, но будет та же история . https://www.youtube.com/watch?v=-xsgV-QBjVE
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31.05.2022 08:08 Відповісти
А кто сказал, что он будет? Байден? Ну-ну. https://www.youtube.com/watch?v=-xsgV-QBjVE
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31.05.2022 08:05 Відповісти
ну і на якому році війни американці почали слати ленд-ліз під час Другої Світової війни? А нам вже шлють, то ж...Гарно дякуємо, давайте ще.
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30.05.2022 23:09 Відповісти
It's under the marshall act winkipedia the act, it was signed towards the end of the War I believe?
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31.05.2022 03:21 Відповісти
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, ты бы еще погромче назвался.
И так с тебя русским миром смердит

Вот высыпало русскомирцев про Байдена поговорить, вы просвоего царька побеспокойтесь, чтоб его шляк не трафил
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30.05.2022 21:53 Відповісти
Остап Покотило

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Реєстрація:16.03.2022

много же вас провокаторов тут появилось.
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30.05.2022 22:00 Відповісти
та тут їх закинули ціле дрг - єзиком ругаюцца, особисті образи... ЗЄ!лябобіки із буйних
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30.05.2022 23:25 Відповісти
американський лендліз.котрий допомагає рашисту окупувати Україну.
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30.05.2022 21:57 Відповісти
Это ещё не ленд-лиз.
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30.05.2022 22:14 Відповісти
Кому ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочется знать правду в данном вопросе с ракетами из США, пожалуйста, наберитесь терпения и послушайте хотя бы 21 минуту эфира Фейгана с Юрием Фёдоровым.
https://www.youtube.com/watch?v=2OwcMuV9FsY
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30.05.2022 22:12 Відповісти
А это, что истина в последней инстанции ？
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30.05.2022 22:19 Відповісти
В первой....
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30.05.2022 22:45 Відповісти
Томагавки которые мы получим в рамках лендлиза уж точно не смогут долететь до рф.
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30.05.2022 22:43 Відповісти
а знаєте що треба було робити, щоб зараз не клянчити в США? Правильно! Розвивати свою ракетну програму.
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30.05.2022 22:56 Відповісти
Так клоуну разве до этого было???
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30.05.2022 23:06 Відповісти
То це він 31 рік був президентом мудрого наріду?
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31.05.2022 09:12 Відповісти
Нам ракеты нужны. А не чтобы США их нам предоставляли.
То есть ракеты у нас вполне могут появиться, а какие и откуда -
спросите у ветра -и нужных спутников у московитов всё равно нет.
Зато Байден обошёл кремль в его любимой дисциплине -
"нас там нет".
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30.05.2022 23:07 Відповісти
Байден,може ти вирішив,що дістати до центра росії?
Тоді нічого страшного,давай ті ракети які долають відстань з Києва до Маріуполя!
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30.05.2022 23:08 Відповісти
на цензор закинули цілу ботоферму Ze!лябобіков - їх мона пізнати по єзику та борзоті - вони відразу переходять на особисті образи
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30.05.2022 23:12 Відповісти
"де українська Вільха ?" - спитая я у ЗЄлєнського
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30.05.2022 23:19 Відповісти
Подписать петицию о запрете московской церкви не возможно,-сайт не работает.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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30.05.2022 23:26 Відповісти
Я ось щойно підписала. Швидко все пройшло) пробуйте ще)
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31.05.2022 02:40 Відповісти
Из Америки не выходит подписать, надо регистрироваться с украинским номером телефона ,а его у меня нет. Обидно что не получилось подписать.
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31.05.2022 03:15 Відповісти
невозможно
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31.05.2022 03:42 Відповісти
трындеть надо меньше, москаляче лобби там тоже везде
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30.05.2022 23:50 Відповісти
Я так розумію що Байден взагалі не здатен самостійно ухвалювати рішення. За нього останнім часом всі вирішує пропутинський Салліван, який виконує те, що йому господарі з кремля скажуть.
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30.05.2022 23:52 Відповісти
Залишається одне питання. Нам хоч дадуть РЗСВ дальністю 70 км чи взагалі не дадуть нічого? Тоді яка користь від такого ленд-лізу, якщо США всі хотєлки ***** задовольняє?
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30.05.2022 23:53 Відповісти
Вроде как дадут.
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31.05.2022 08:46 Відповісти
Мы врага бы на рога,
Только шкура дорога...
(с)
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31.05.2022 00:21 Відповісти
Coward's.
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31.05.2022 00:26 Відповісти
Знову проігнорували саміт НАТО плюс заява про готовність Зеленського до зустрічі з ****** і ось результат. Цікаво, що речник ОП знає, що ***** погодиться на зустріч тільки після окупації Сєверодонецька. Логіка Держдепу проста, якщо ви не збираєтесь перемагати, то РСЗВ вам не потрібні. Щось в нашому королівстві негаразд в резиденції. Там русскім духом пахнєт.
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31.05.2022 00:34 Відповісти
Порошенко поехал на самит НАТО. Сегодня его выпустили из Страны.
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31.05.2022 03:18 Відповісти
Просто гнилі вертухаі...
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31.05.2022 00:52 Відповісти
Ну що є ще хтось проти створення атомної зброї?
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31.05.2022 00:59 Відповісти
Ну, поки ти її створиш разом зі стратегічними бомбардувальниками в на третину зруйнованій країні, то або падишах, або ішак здохне.
Владі, яка замість оборони закотила значну частину бюджету у велике будівництво і асфальт (нині зруйновані) налагодити масове виробництво навіть готової рідної далекобійної "Вільхи" (110 км із відхиленням у 15 метрів) проблематично.
Тому танцюють і вистрибують зі штанів отримавши М777 з далекобійністю в 40 км з відхиленням у 10 метрів.
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31.05.2022 09:51 Відповісти
Нет слов . А какое вооружение не достаёт до расии? Я думаю , что должны мид с министерством обороны настойчивее действовать ! Не озвучивая подробности !
Украина должна получить весь спектр вооружения , по другому войну не выиграть !
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31.05.2022 02:00 Відповісти
I can't like your comment unless I sign up for you? This site sucks!
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31.05.2022 03:40 Відповісти
You have to sign for the site? not for the person
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31.05.2022 08:11 Відповісти
Не треба все говорити . Для біомаси будуть подаркові залпи !!!
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31.05.2022 06:04 Відповісти
Надішлють....якщо коломойский скаже...
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31.05.2022 08:12 Відповісти
так, і Гром (Сапсан) він взагалі розроблявся ще з 2010 чи ще раніше
вітчизняний ЗРК з дальністю 100 км могли створить за 2 роки і $40 млн
https://defence-ua.com/video/ukrajinskij_zrk_z_dalnistju_u_100_km_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln-83.html
нас жостко безжально покарали за нашу малоросійську безпечність і миролюбивість
і миролюбивисть та недалекоглядність наших керівників. асфальтного завгоспа "козиря" передусім.
шож будем тепер пулять із M777 по мосту
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31.05.2022 08:29 Відповісти
Значить вони вже у нас є
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31.05.2022 09:42 Відповісти
ЧСитайте, млять, источник:
"Байден не исключил предоставления какой-либо конкретной системы вооружений, но вместо этого, похоже, поставил условия того, как они могут быть использованы. Байден и его команда работают над новым пакетом военной техники, о котором, как ожидается, будет объявлено в ближайшие дни.

По словам высокопоставленного представителя администрации, РСЗО находится на рассмотрении, но ничего с дальнобойными ударными возможностями за пределами поля боя.
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31.05.2022 10:59 Відповісти
Так що виявилось, що байден дає установки РСЗО MLRS і HIMARS в комплекті з ракетами на дальність 35км, 70км, 165км, а ракети на 310км - не дає. Але ніщо не заважає йому дати дозвіл прибалтам чи норвегам передати нам ці ракети для дієвої утилізації старих випусків з наступним відновленням їх арсеналів.
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.
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31.05.2022 12:16 Відповісти
Джо, ракеты на бочку!
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02.06.2022 01:38 Відповісти
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