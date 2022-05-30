Франція готова стати посередником у відкритому діалозі України з РФ, - глава МЗС Колонна
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Франція готова взяти на себе роль посередника у відкритому діалозі України з Росією, коли це знадобиться.
Про це повідомила міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми бачимо, що точаться дуже інтенсивні, запеклі бої, і тому про переговори не йдеться. Але настане такий день, коли переговори треба буде вести. І для того, щоб це був відкритий і серйозний діалог, щоб вийти на результат, а не просто зайняти нові території, ми будемо поряд з Україною, щоб бути посередником у таких переговорах і в тих умовах, у тому контексті, коли ці переговори знадобляться. Наша країна готова взяти на себе таку роль посередника у відкритому діалозі, і не лише наша країна", - сказала Колонна на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок.
Будь ласка, зачекайте...
Мікрон пропонує "сохранить лицо" рашці, щоб і дешевий газ був і надалі, і комфортне життя без ускладнень і інше. Більш за все вони не хочуть змін, це ж вочевидь.
А чого нє..
Що означає "занять новые территории"? Це як - касапам віддати під окупацію ще якійсь інші території України?
Шок после Бучи уже прошёл и всё возвращается на круги своя?
Тобто, про "старі території" (Крим, ОРДЛО) мови і не може бути, ці "території" російський "окончатєльно і безповоротно". А от "нові теріторії" віддавати росії "просто за так"не можна. Треба виторгувати якийсь "результат" (якісь "гарантії безпеки" чи ще там щось). Я все правильно зрозумів у намірах "найвеличнішого посередника"?
8 червня 1940 року німецькі війська вийшли на береги Сени, що змусило уряд Франції залишити Париж, оголосивши його вільним містом. 14 червня вони без бою увійшли в столицю Франції, і через три дні глава уряду, що перемістився до Бордо, маршал Анрі Петен звернувся до Німеччини з проханням про перемир'я.
Тому йдіть "посередники" по курсу російського воєнного корабля і не оглядайтесь.
***** , після ПЕРЕМОГИ над ордою, будеш записуватись на переговори...згідно черги
Який, до біса, посередник!
Французи-це яскравий приклад того, як проїб*ти свою державу, маючи тотальну перевагу над ворогом!
Почитайте щоденник Кейтеля.
Коли він побачив делегацію Франції на Повторному підписанні капітуляції Німеччини, він запитав: "Як, і вони ТЕЖ нас перемогли"!?