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Медведєв про відмову Байдена надавати Україні ракети дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали ударів у відповідь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

медведев

В Росії назвали розумним рішення США не давати Україні ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу і завдали б ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них перебуває зовсім не в Києві. Що далі пояснювати не треба", - сказав він.

Також читайте: Франція підтримує прискорену процедуру набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, - глава МЗС Колонна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Байден довыделывался, что его начали прилюдно опускать...
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30.05.2022 17:28
+48
О - айфононосец проснулся гав и опять в спячку.
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30.05.2022 17:28
+36
Чувак, а в планы Украинцев ? Три года тому назад : шо вы нас пугаете войной , деньги на крови, 73 % проголосовали за зебила, заморожены были ракетные програмы вилха, гром, верба, богдана, нептун, за 2021 год не куплена ни одна стугна !.
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30.05.2022 17:40
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вьі невнимательно почитали цитату Они гавкают не на Украину
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30.05.2022 18:50 Відповісти
А когда передадут, то что он скажет???
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30.05.2022 18:02 Відповісти
лишилось дати настанови - стріляти з рогатки шматками асфальту. Тим більше що кожен шматок у нас по ціні як пів-ракети
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30.05.2022 18:02 Відповісти
Враг хвалит - плохо
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30.05.2022 18:04 Відповісти
Это как понять? Орки значит в нас стрелять имеют право а мы нет???
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30.05.2022 18:05 Відповісти
Абсолютно точно! Вони ж наддержава, а ми ніхто.
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30.05.2022 18:35 Відповісти
Та ні, просто американську зброю на своїй території застосовувати, а власну - куди долетить.
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30.05.2022 20:49 Відповісти
зі своєї зброї можна куди хочеш
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02.06.2022 15:31 Відповісти
Ось які комплекси за Рейгана були і не боялися ескалації:

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30.05.2022 18:05 Відповісти
Нехай кацап так і думає, що нам нічого не передадуть. Не варто його переконувати у зворотньому.
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30.05.2022 18:06 Відповісти
дурна постійно спляча свинособака...все буде. почекай
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30.05.2022 18:07 Відповісти
Дешевi понти пiсля того як Байден вже сказав.
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30.05.2022 18:09 Відповісти
Байден старий пенсіонер, який те і робить, що хайпує. Все заради власного рейтингу. Він вже заварився.
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30.05.2022 18:22 Відповісти
Таки смогли взять на понт, таки наложили в штаны. Что ни говори, не хватает политической воли и просто мужества. Смешное то, что они думают, что избежали проблем. Нет, они их усугубили и осложнили для себя
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30.05.2022 18:10 Відповісти
Цікаво, якщр США надають Польщі HIMARS зі здатністю ураження цілей на відстані до 300 км, то вони теж ризикують отримати удар по центру прийняття рішень?

https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220527-bilshe-nizh-u-ssha-polshha-kupuye-blyzko-500-puskovyh-ustanovok-m142-himars/
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30.05.2022 18:12 Відповісти
россия дальше чем 300 км((
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30.05.2022 20:47 Відповісти
До Кролівця-Кьонігсберга достане, всю область накриє.
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30.05.2022 21:24 Відповісти
Карлито смешной =) Наверное, опять водку с пивом мешал)
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30.05.2022 18:14 Відповісти
*********** великі демократи. Обісралися. Фу. Капіталісти сцикливі. Україна вам такої здачі інтересів не забуде і не пробачить.
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30.05.2022 18:21 Відповісти
скажи *****, яке ти маєш віношення до України?
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30.05.2022 20:04 Відповісти
Ти хто такий? Давай до побачення.
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30.05.2022 20:39 Відповісти
кацапы идут в бан
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30.05.2022 21:12 Відповісти
Сказав кацап! Йди мову вчи, а то в тобі ніщо так не видає кацапа, як бажання жити в Україні і говорити руснявою. Шнель звідси!
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31.05.2022 08:01 Відповісти
Виходить, з поставками систем на 70 км, він згоден. Розумне рішення
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30.05.2022 18:21 Відповісти
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30.05.2022 18:24 Відповісти
Нечего на зеркало кивать, если рожа крива. Сами виноваты , что стали попрошайками и бомжами - Кравчук и Кучма ,, опустили ,, нас как страну лет на 500 , продолжают опускать и будут опускать - пока сам народ будет активно реагировать на коррупцию и грабеж - несколько тысяч должны висеть на деревьях- тогда будут оружие , будет все. Пока - не гавкать и благодарить за то, что дают. Судов и прокуратуры у нас не будет очень долго , решения по судам будут выноситься лет 30 , преступников будут отпускать за границу. Все мрачно и не предсказуемо.
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30.05.2022 18:24 Відповісти
Кравчук і Кучма винні, що ти за 30 років мову не вивчив?
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30.05.2022 21:28 Відповісти
Знову мова, не той патрiот, хто розмовляє українською, а той хто думає про Україну. А такі які волають на кожному куточку- мова, мова, а заради України тільки пивко на дивані дудлять, ось вони і є зрадники, яки хочуть посіяти розбрат.
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31.05.2022 18:13 Відповісти
Байден точно не зробить на краще для Мордору.... Можливо , хитрий Байден знає як знищити Мордор і без ракет....ми ж не знаємо в якому стані саме ху#ло знаходиться і чи не чекає його вже кобздон і жирік найближчим рейсом ?
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30.05.2022 18:31 Відповісти
это скорее хитрый Хйло за 20 лет расхерачил кацапов до сегодняшнего уровня даже хз чего, но не народа и государства. а хитрый Байден разве что ему в этом помог при Обаме с "не провоцировать" при оккупации Крыма и с убиранием посольств и хайпа (вместо серьезной военной помощи, закрытия неба, вспоминания Будапештского меморандума и т.п.) при нападении на Киев. так что политики - они в основном везде одинаковые, как видим, и занимаются преимущественно п*здингом бабла, иногда - бабло избирателей, иногда - бабло в крови каких-то далеких людей с другого континента, а иногда - в крови соседей и знакомых. настоящих лидеров которые знают понимают реальную ситуацию и хотят конкретно что-то сделать для страны пока (как минимум у нас) нет.
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30.05.2022 19:58 Відповісти
Грім 2, мали би власний далекобійний комплекс ОТР та не треба було би клянчити! Може ми українці дійсно народ-лузер? Сумно...
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30.05.2022 18:31 Відповісти
Так і є!
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30.05.2022 18:37 Відповісти
Не зовсім, тільки 73%
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30.05.2022 20:07 Відповісти
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Жданов каже, що Україна проектувала ОТРК "Грім-2" для іноземного замовника і тому не мала права його виробляти для власних потреб.
Так що ні, жодних далекобійних комплексів в України не було б. Вільха-М - лише 120 км.
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30.05.2022 23:36 Відповісти
ти нагло та тупо брешешь!!!
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31.05.2022 00:20 Відповісти
Поки зе стрибатиме з одного боку в інший,то до нас ставитимуться,як до ненадійних!
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30.05.2022 18:35 Відповісти
Як би стрибав! Воно талановито озвучує те,що написано режисером! Все,що вміє.
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30.05.2022 20:35 Відповісти
Та що ви "ногами *******"? Ну - сказав Байден І ЩО? Він багато чого говорив Але, на відміну від нашого "Блазня", він "за мітлою слідкує" і знає що, коли і, головне - ЯК сказать!
"Блазень" язиком поляпав, та й по тому А що пливе по Атлантиці, взад не повернеш І "навіть "Блазню" не обов"язково знать, ЩО саме там пливе, КУДИ пливе, і КОМУ пливе Йому вже перестали повідомлять серйозні речі бо у нього "язик - що у собаки - хвіст!" Саме тому він довідався ,"куди украли" півтисячі "Стугн" і батарею "Нептунів" лише тоді, коли на фронті почали масово горіть кацапські танки і коли крейсер "Москва " отримав у "бочину" два "залізних ***" !
- Куме!А Ви знаєте де саме розташований найбільший х*й України?!
- Знаю! У Чорному морі - між Одесою і Кримом Саме там на нього напоролася «Москва»!
А на слова Мєдвєдєва не слід уваги звертать Він в Кремлі - "мєстоблюстітєль" Просто - "протиратель штанів - щоб те місце не зайняв більш дієвий, який буде "незручним" для путінського оточення (як Калінін - при Сталіні) Ну - прокинувся "сонний плюшевий ведмедик" Ну- щось пробекав - коли його поворушили Та й по тому!
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30.05.2022 18:39 Відповісти
Обещать не значит жениться. Три месяца назад нам ВООБЩЕ НИЧЕГО не обещали. Всему свое время.
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30.05.2022 18:40 Відповісти
ТАК ВСЁ РАВНО МЕДВЕДЕВА ДЕТИ УМРУТ !)
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30.05.2022 18:40 Відповісти
О! Уточка проснулась! Хреном об столб ты можешь ударить..
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30.05.2022 18:41 Відповісти
Нам запрещали применять байрактары и 200 джавелинов приравнивались к полномасштабной войне с НАТО.
Пусковые установки дали а ракеты нет, НО!, время покажет.
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30.05.2022 18:46 Відповісти
До всієї території не дістануть раша довга як її армія, а до Кримського мосту запросто з запасом в 50 км.
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30.05.2022 18:50 Відповісти
На понт берут мир, ни чего они в ответ не сделают. Идиоты запад и позже могут поплатиться за это. Правительству надо дальше нажимать на них что бы поставляли тяжело оружие
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30.05.2022 18:55 Відповісти
Воно «будет наносить ответный удар». Зовсім пагано у кацапів. Так вот ты какая,Росийская Военная Угроза!
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30.05.2022 18:56 Відповісти
Все эти разговоры х**ня.
На амерских ракетах просто напишут ''Сапсан''
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30.05.2022 18:58 Відповісти
звідки йому може бути відомо, що вирішив Байда7
На люди він може сказати що завгодно. Може і не сказати - а доручити своїм радникам, які вже неодноразово дурили голову лаптям.
Війна же...
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30.05.2022 19:10 Відповісти
Ох, Моська, знать сильна)
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30.05.2022 19:12 Відповісти
дима, твоё галимое мнение вообще никто не спрашивал
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30.05.2022 19:15 Відповісти
Вах-Вах-Вах...Какой страшный алкаш с похмелья.Лучше б орешков купил,от белочки откупиться,мудачело недоношенное
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30.05.2022 19:16 Відповісти
Тобто Пороха ти можеш поливати брудом, хоча він для армії багато зробив, а от бубачка ніц - сам написав, але його ти поважаєш .
Зебіли такі зебіли..
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30.05.2022 19:20 Відповісти
До речі для зебілів важлива інфа - ті кораблики готували під Нептуни, топити росіски лоханки.
Сподіваюсь ти знаєш, хто ото всьо просрав.
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30.05.2022 19:22 Відповісти
Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер "Москва" - YouTube- накуй - це прямо на мацкву,проходи
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30.05.2022 19:51 Відповісти
"ми би... ми би..." ага! от завтра візьме плюшевий мішка, та розхєрачить Вашингтон (округ Колумбія) з Нью Йорком, ага!
москаль не відкриє рота, як не зп...здить!
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30.05.2022 19:21 Відповісти
Байден може пишатися, - залужив похвалу від кацапєндії.
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30.05.2022 19:24 Відповісти
а что кацапы сейчас не стреляют по этим центрам? это позор, на заметку топившим за байдена придурка
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30.05.2022 19:53 Відповісти
Це ще мурло обдристане щось там хохориться.
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30.05.2022 19:57 Відповісти
ракети дальньої дії це ж не пару штук F-35.Ракетами не стріляла Україна .рашистське ППО нічого не бачила, але десь за 500 км від кордону з Україною війскові склади взлетіли в повітря.або аеродром накрили разом з рашистськими космольотами
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30.05.2022 19:58 Відповісти
Ця війна закінчиться нашою перемогою без американських ракет. Але можу прогнозувати таке - після цієї війни весь світ почне озброювати свої армії і озброювати не танками що зараз легка мішень для ******** переносних комплексів, а високоточною зброєю, ударними дронами та засобами великого радіусу дії. Будуть вчитись на наших помилках...
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30.05.2022 20:12 Відповісти
Добавлю - а Рашу - економічно та технологічно опустять ...
І це рішення - логічне ...
Навіть застаріла нуклеарна зброя - може нанести величезних втрат .
А що ще корисного може дати Раша світу , окрім дешевих ресурсів - викопних ...
Може які технології є
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30.05.2022 21:50 Відповісти
Для чого взагалі писати про те,що сказав цей йолоп?Ну ,якщо вже написали,то висновок один****** йому сказав,щоб той ляпнув таке,бо мовляв йому не лице,та й часу вобмаль)
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30.05.2022 20:20 Відповісти
недорозвиток півтораметровий

ти можеш тільки відсмоктати .....
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30.05.2022 20:24 Відповісти
Ботан- ананист, над которым, уверен, все издевались и которому всегда давали пендели , продолжает пугать. Не страшно никому. Это как ****** Кадырка. Эта гнида просто боится.
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30.05.2022 20:39 Відповісти
Дрыщ карликовый😂
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30.05.2022 20:46 Відповісти
А чого цим покидькам ніхто не скаже :"Ще одну ракету запустете ми вдаримо у відповідь!"Погрожує воно ударами у відповідь а всі обстріли до цього часу це по приколу.?
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30.05.2022 21:14 Відповісти
Айфончик расхрабрился. Дайте ему военную каску.
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30.05.2022 22:59 Відповісти
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31.05.2022 02:07 Відповісти
Так що виявилось, що байден дає установки РСЗО MLRS і HIMARS в комплекті з ракетами на дальність 35км, 70км, 165км, а ракети на 310км - не дає. Але ніщо не заважає йому дати дозвіл прибалтам чи норвегам передати нам ці ракети для дієвої утилізації старих випусків з наступним відновленням їх арсеналів.
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.
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31.05.2022 12:15 Відповісти
Грустно, когда олигофрен попадает во власть. А если он еще и алкоголик…
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14.10.2022 15:15 Відповісти
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