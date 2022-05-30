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Медведєв про відмову Байдена надавати Україні ракети дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали ударів у відповідь
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Росії назвали розумним рішення США не давати Україні ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії.
Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу і завдали б ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них перебуває зовсім не в Києві. Що далі пояснювати не треба", - сказав він.
Топ коментарі
+61 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар30.05.2022 17:28
+48 Виктор Дийнега
показати весь коментар30.05.2022 17:28
+36 Vadim Izumov 8c903f2e
показати весь коментар30.05.2022 17:40
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https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220527-bilshe-nizh-u-ssha-polshha-kupuye-blyzko-500-puskovyh-ustanovok-m142-himars/
знаютпонимают реальную ситуацию и хотят конкретно что-то сделать для страны пока (как минимум у нас) нет.
Жданов каже, що Україна проектувала ОТРК "Грім-2" для іноземного замовника і тому не мала права його виробляти для власних потреб.
Так що ні, жодних далекобійних комплексів в України не було б. Вільха-М - лише 120 км.
"Блазень" язиком поляпав, та й по тому А що пливе по Атлантиці, взад не повернеш І "навіть "Блазню" не обов"язково знать, ЩО саме там пливе, КУДИ пливе, і КОМУ пливе Йому вже перестали повідомлять серйозні речі бо у нього "язик - що у собаки - хвіст!" Саме тому він довідався ,"куди украли" півтисячі "Стугн" і батарею "Нептунів" лише тоді, коли на фронті почали масово горіть кацапські танки і коли крейсер "Москва " отримав у "бочину" два "залізних ***" !
- Куме!А Ви знаєте де саме розташований найбільший х*й України?!
- Знаю! У Чорному морі - між Одесою і Кримом Саме там на нього напоролася «Москва»!
А на слова Мєдвєдєва не слід уваги звертать Він в Кремлі - "мєстоблюстітєль" Просто - "протиратель штанів - щоб те місце не зайняв більш дієвий, який буде "незручним" для путінського оточення (як Калінін - при Сталіні) Ну - прокинувся "сонний плюшевий ведмедик" Ну- щось пробекав - коли його поворушили Та й по тому!
Пусковые установки дали а ракеты нет, НО!, время покажет.
На амерских ракетах просто напишут ''Сапсан''
На люди він може сказати що завгодно. Може і не сказати - а доручити своїм радникам, які вже неодноразово дурили голову лаптям.
Війна же...
Зебіли такі зебіли..
Сподіваюсь ти знаєш, хто ото всьо просрав.
москаль не відкриє рота, як не зп...здить!
І це рішення - логічне ...
Навіть застаріла нуклеарна зброя - може нанести величезних втрат .
А що ще корисного може дати Раша світу , окрім дешевих ресурсів - викопних ...
Може які технології є
ти можеш тільки відсмоктати .....
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.