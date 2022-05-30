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Орбан звинуватив Єврокомісію у відсутності згоди щодо запровадження санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейську комісію в "безвідповідальній поведінці" щодо розробки санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС.

"Ми перебуваємо в дуже складній ситуації, по суті, через безвідповідальну поведінку Європейської комісії. Після Версальського консенсусу ми домовились, що Єврокомісія не буде висувати подальші пропозиції щодо енергетики, які належно обговорюються з державами-членами. І тепер мов грім серед ясного неба з’явилась ідея ембарго і санкцій на нафту без відповідей на питання, пов’язані з енергетичною безпекою Угорщини", - сказав Орбан.

Він додав, що відповідальність за відсутність згоди ЄС щодо нафтового ембарго перед самітом "мусить бути і буде покладена на Європейську комісію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина вводить надзвичайний стан через війну в Україні, - Орбан

"Позиція Угорщини доволі проста, бо енергетика - це серйозне питання, це не дитячі забавки. Тому спершу нам потрібні рішення, а потім санкції. Досі перші п’ять пакетів санкцій були ухвалені у відмінний спосіб: спершу ухвалювали санкції, а потім почали вирішувати, що робити з наслідками. Але оскільки йдеться про енергетику, це ризиковано, нам потрібно змінити підхід - спершу рішення, потім санкції", - сказав угорський прем’єр.

Орбан також висунув нові вимоги для підтримання Угорщиною нафтового ембарго щодо Росії.

Нагадаємо, дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Також читайте: ЄС погодив ембарго на нафту з РФ. Але не трубопроводами, - Reuters

30 травня постійні представники держав-членів ЄС знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Яке ж воно лайно
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30.05.2022 18:05
+18
Та виженіть те чмо з Євросоюзу, нехай приєднуються до Тайожного
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30.05.2022 18:07
+13
його треба повісити на сусідньому каштані з ******, рядом з Боневтіком
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30.05.2022 18:08
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Яке ж воно лайно
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30.05.2022 18:05 Відповісти
його треба повісити на сусідньому каштані з ******, рядом з Боневтіком
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30.05.2022 18:08 Відповісти
Це лайно перед виборами ввело фіксовані ціни на бензин. А тепер коли ціни почали рости йому треба зняти санкції з параші, інакше мадярський люмпен це лайно, яке смердить у владі з 2010 року, змиє в каналізацію.
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30.05.2022 18:14 Відповісти
угро-руський орбан, иди *****!!
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30.05.2022 18:23 Відповісти
Та виженіть те чмо з Євросоюзу, нехай приєднуються до Тайожного
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30.05.2022 18:07 Відповісти
Не можна. Треба одностайність рішення...
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30.05.2022 19:23 Відповісти
забули як угорців ротлювали совєти ?продалися
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30.05.2022 18:08 Відповісти
"Хто всрався? Невістка!"
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30.05.2022 18:09 Відповісти
ВОНО ОРБАН ТОЙ УШЛЕБОК ЦЫГАНСКИЙ ЕГО ВОЛНУЕТ БЛАГОПРИСТОЯНОЕ ЖИТИЕ ВОНЮЧИХ ЦЫГАН КОИМИ ЯВЛЯЮТСЯ Т ИПА ЭВРОПЕЙСКИЕ ВЕНГРЫ место которым вне Европы
где то там за Уралом в тундре.....
И плевать подонку на то что убивают в Украине- детей стариков женщин ... как я мечтаю о бомбежке например Будапешта часов так на 3 ковровые бомбы фугасы с напалмом фосфором вакумные и прочие .. чтобы венгры обосрались так чтобы воняло года три четыре...на всю Европу...
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30.05.2022 18:10 Відповісти
воно і так воняє...
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30.05.2022 18:15 Відповісти
Немає згоди?
Так треба терміново виходити з цієї організації!
ОДКБ чекає з нетерпінням!
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30.05.2022 18:12 Відповісти
Орбан просто глумится над ЕС.Это как насрать под двери соседа,а потом позвонить в дверь и потебовать бумажку-жопу подтереть.Достойный ученик *****.Путлер аплодирует стоя.
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30.05.2022 18:15 Відповісти
Венгры с фашистами во 2 - ю мировую и с рашистами в 3-ю мировую (((((
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30.05.2022 18:16 Відповісти
Договориться остальным странам ЕС не покупать нефть у россии и Венгрии (чтобы не перепродавали) - вообще не вариант?
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30.05.2022 18:17 Відповісти
Пора венгрии ВыХОДИТь з ЕвроСоюза устроить так сказать Венигрэксит , Ты кто такой Давай досвиданья. Один х от венгрии толку никакого, одни палки в колёса.
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30.05.2022 18:17 Відповісти
Сморід московщини аж тхне)) Вот же шнурок путлеровский!
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30.05.2022 18:22 Відповісти
Тепер розвалиться ЕС, до кукурікалися. Слабаки тонко-кишечні.
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30.05.2022 18:25 Відповісти
Вони точно не розваляться, а нам складніше
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30.05.2022 18:32 Відповісти
Московитська школа: звинуватити опонента у своїхож гріхах.
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30.05.2022 18:28 Відповісти
Запитати того довбаного прем'єра, коли його рідних окупанти будуть вирізати, він це теж сприйматиме "дитячою забавкою"?
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30.05.2022 18:28 Відповісти
Не будуть. Коли до мадьяра хантимансі у хату зайде, той скаже "миже своїлюді".
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30.05.2022 18:32 Відповісти
"Таке мале, а таке гімнисте."

(це я про весь мадьярорсцаґ під керуванням "фідеса", якщо що)
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30.05.2022 18:31 Відповісти
Угорці - псевдоєвропейці. Вони вихідці
з Уралу. Це зафіксовано в будь-яких
джерелах. Хоч в писемних: арабських,
європейських, русьських, угорських.
Хоч у назві київського урочища.
Це предки угорців предали Європу
під час Османської навали. Дух
росії не вивітрити. Ординцям нема
місця в Європі.
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30.05.2022 18:31 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому їхня мова не має нічого спільного ані з Романо-германською групою, ані із словʼянськими мовами - якісь натяки на фінську, але де фіни На Закарпатті їхназивають «хуралі», що безпосередньо вказує на Урал.
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30.05.2022 19:12 Відповісти
З усіх натяків на фінську -- 20 відмінків (у фінській 15), відсутність роду й майбутнього часу.

Мова без роду і майбутнього. Just think about it.
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30.05.2022 19:40 Відповісти
Настав час перекривати нафтопровод Дружба.
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30.05.2022 18:33 Відповісти
Венгрия - просто красавцы. **** Евросоюз, ****** бабки и навязывают свои условия. А терпилы в ЕС весело заглатывают дерьмо, которым их кормит Орбан и весь венгерский народ. Браво. А вот только один вопрос терпилам: "А выкинуть Венгрию из ЕС не пробовали?" Не благодарите.
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30.05.2022 18:33 Відповісти
Дрібний гадьониш. Невже Європа потерпає без Угорщини? Женіть цю смердючу потвору швидче на..., бо воно не дасть працювати ніколи, буде весь час колотити. Щодо Угорщини та НАТО, то це взагалі цирк
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30.05.2022 18:40 Відповісти
Цікаво а яким шляхом потрапляє нафта в Угорщину???
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30.05.2022 19:20 Відповісти
нафтопроводом "Дружба", який йде з касапії на бульбостан і далі на Рівненську область та на Закарпаття...
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30.05.2022 20:29 Відповісти
ну і мозгоправки же в чиновників Євросоюзу з цим фідесом... Я думаю, в них голова обертом йде.
До речі, навряд чи в ЄС горять бажанням мати таку ж мозгоправку з українськими зеленими слугами уродів і з 73/43%зебілами... На словах будуть говорити що завгодно - аде тут їм може той же орбан підсобити, і тут на нього управи ніхто не шукатиме...
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30.05.2022 20:27 Відповісти
кто то даст ему все таки по хлебалу или мне на билет копить?
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30.05.2022 20:49 Відповісти
Думаю, що любов орбана до раши міцно так підігріта кругленькою сумою "вічно зелених". Аж на стільки, що він готовий свою країну в багно загнати, аби від годівниці не відлучили..
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30.05.2022 20:54 Відповісти
Мадяри у всі часи і віки були і залишаються продажними сикунами у всіх подіях, війнах, баталіях і стосовно усіх (не тільки України) своїх сусідів без виключення.
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30.05.2022 21:27 Відповісти
Против этого утырка надо возбудить дело о поддержке мирового терроризма. И следить за расходами так, чтобы он лишний раз не мог даже кофе попить. Меркель-2.0.
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30.05.2022 22:56 Відповісти
 
 