Нідерланди не платитимуть Росії за газ у рублях: Постачання припиниться 31 травня
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Газовий трейдер із Нідерландів GasTerra ухвалив рішення не виконувати вимоги "Газпрому" щодо нової системи оплати російського газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, запроваджених ЄС, а також тому, що існує дуже багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним варіантом оплати.
"Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для гронінгенської компанії", - додав трейдер.
Припинення постачання означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 року, моменту завершення контракту, покупець не отримає приблизно 2 млрд куб. м газу. Цей обсяг, упевнена GasTerra, вона зможе безболісно отримати в інших постачальників.
Будь ласка, зачекайте...
Це було б прикольно...
Але це тролінг 13-го рівня. В голандців з цим туговато.