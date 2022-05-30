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Нідерланди не платитимуть Росії за газ у рублях: Постачання припиниться 31 травня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Газовий трейдер із Нідерландів GasTerra ухвалив рішення не виконувати вимоги "Газпрому" щодо нової системи оплати російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, запроваджених ЄС, а також тому, що існує дуже багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним варіантом оплати.

"Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для гронінгенської компанії", - додав трейдер.

Припинення постачання означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 року, моменту завершення контракту, покупець не отримає приблизно 2 млрд куб. м газу. Цей обсяг, упевнена GasTerra, вона зможе безболісно отримати в інших постачальників.

Читайте: Росія може припинити постачати газ Данії, яка відкинула ультиматум "Газпрому"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
З європейського ринку легко пійти,а ось спробуйте потім повернутися.Російський газ за російським кораблем!
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30.05.2022 18:16
+6
Аххахаха!!! Кацапи вимикають Нідерландам газ, а потім будуть судитися в гаазькіх судах, де буде сидити дещо роздратований нідерландський суддя .
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30.05.2022 18:11
+5
Сосите кацапи
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30.05.2022 18:11
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Ой.
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30.05.2022 18:09 Відповісти
Кацапе, те що ти в черговий раз обісрався нікому не цікаво
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30.05.2022 18:23 Відповісти
Аххахаха!!! Кацапи вимикають Нідерландам газ, а потім будуть судитися в гаазькіх судах, де буде сидити дещо роздратований нідерландський суддя .
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30.05.2022 18:11 Відповісти
Визнає Нюрнбергський.
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30.05.2022 18:18 Відповісти
Сосите кацапи
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30.05.2022 18:11 Відповісти
А могли б запропонувати рашці платити у гульденах, які залишились у сховищах нацбанку Нідерландів після вступу країни в зону євро.
Це було б прикольно...
Але це тролінг 13-го рівня. В голандців з цим туговато.
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30.05.2022 18:12 Відповісти
З європейського ринку легко пійти,а ось спробуйте потім повернутися.Російський газ за російським кораблем!
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30.05.2022 18:16 Відповісти
Ми ж не німці )))))
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30.05.2022 18:26 Відповісти
Норм! Голландці багатенько газу купували в мокшан... Але зараз перейдуть дуже швидко на зжижений і забудуть про рашистів
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30.05.2022 18:38 Відповісти
Московія - не тільки недодержава-терорист але й шантажист-невдаха та ненадійний постачальник.. джек-пот для лохів
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30.05.2022 18:42 Відповісти
Оце браві хлопці. А німці, французи, італійці казали що так не робитимуть і зробили, а от у голандців, фінів, датчан, поляків, болгар і прибалтів є воля.
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30.05.2022 18:52 Відповісти
 
 