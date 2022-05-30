Нідерланди не платитимуть Росії за газ у рублях: Постачання припиниться 31 травня

Газовий трейдер із Нідерландів GasTerra ухвалив рішення не виконувати вимоги "Газпрому" щодо нової системи оплати російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, запроваджених ЄС, а також тому, що існує дуже багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним варіантом оплати.

"Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для гронінгенської компанії", - додав трейдер.

Припинення постачання означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 року, моменту завершення контракту, покупець не отримає приблизно 2 млрд куб. м газу. Цей обсяг, упевнена GasTerra, вона зможе безболісно отримати в інших постачальників.

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