Макрон підтвердив загибель журналіста Леклерка-Імхоффа під час обстрілу гуманітарного автобусу на Донбасі
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Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив повідомлення про те, що в районі Сєверодонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови держави.
"Фредерік Леклерк-Імхофф поїхав в Україну, щоб показувати світові реалії війни. Він був смертельно поранений, коли їхав на гуманітарному автобусі з цивільними, що втекли від російської бомбардування", - написав Макрон.
Він також висловив співчуття близьким, рідним та колегам Фредеріка Леклерка-Імхоффа.
"Тим, хто виконує складну місію інформування на театрах воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", - резюмував Макрон.
Нагадаємо, 30 травня голова адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив про загибель журналіста французького телеканалу BFMTV. Він також оприлюднив прескарту медійника.
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А як ти вважаєш, що журналіст, волонтер - щось особливе і відокремлене від життя, то покажи своє посвідчення снаряду, який летить у тебе! Побачиш чи омине..
P.S. Набачився таких безбашених довбнів і їх тупорылых редакторів ще у 14-му..