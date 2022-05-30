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Макрон підтвердив загибель журналіста Леклерка-Імхоффа під час обстрілу гуманітарного автобусу на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

імхофф,леклерк,фредерік

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив повідомлення про те, що в районі Сєверодонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови держави.

"Фредерік Леклерк-Імхофф поїхав в Україну, щоб показувати світові реалії війни. Він був смертельно поранений, коли їхав на гуманітарному автобусі з цивільними, що втекли від російської бомбардування", - написав Макрон.

Він також висловив співчуття близьким, рідним та колегам Фредеріка Леклерка-Імхоффа.

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"Тим, хто виконує складну місію інформування на театрах воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", - резюмував Макрон.

Нагадаємо, 30 травня голова адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив про загибель журналіста французького телеканалу BFMTV. Він також оприлюднив прескарту медійника.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
А тепер нехай віддасть путіну частину Франції, щоб той перестав убивати його громадян. Він же це пропонував. Нехай знову летить в москву і не забуде відсмоктати путіну.
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30.05.2022 18:37
+13
Підтвердив, виразив глубоке занепокоєння та зателефонував пуйлу?
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30.05.2022 18:35
+13
Пазваніть валодькє і спрасіть кагда закончітса вайна
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30.05.2022 18:44
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А подальші дії які?
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30.05.2022 18:30 Відповісти
Пазваніть валодькє і спрасіть кагда закончітса вайна
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30.05.2022 18:44 Відповісти
А ще нехай Мікрон віддасть рашці "дискусійні території" Лазуревого берега та Крушавеля - там багато русскоговорящіх.
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30.05.2022 21:41 Відповісти
Ну пусть лягушатник ,звонит путину и ждёт соболезнований ,мудило французское этот макрон
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30.05.2022 18:34 Відповісти
Підтвердив, виразив глубоке занепокоєння та зателефонував пуйлу?
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30.05.2022 18:35 Відповісти
Зателефонував та ще й вибачався.
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30.05.2022 18:37 Відповісти
А тепер нехай віддасть путіну частину Франції, щоб той перестав убивати його громадян. Він же це пропонував. Нехай знову летить в москву і не забуде відсмоктати путіну.
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30.05.2022 18:37 Відповісти
Він скоро путлєру Корсику подарує, буде база під срєдізємнаморскій флот.
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30.05.2022 18:47 Відповісти
Ще не сказали що то азов?
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30.05.2022 18:38 Відповісти
Або Марков
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30.05.2022 20:11 Відповісти
Ну, і що далі? У нас кожен день гинуть військовослужбовці, а вони хіба не такі самі люди, як журналісти? Не бачу ніяких преференцій у цьому випадку. Говоріть про війну і винного у цій агресії, а не дифіренціюйте на військових, журналістів, жінок, дітей. ВІЙНА, курві, ВІЙНА! Снаряд рве кожного, без огляду будь на що. Доповідаю письмово для усвідомлення.
А як ти вважаєш, що журналіст, волонтер - щось особливе і відокремлене від життя, то покажи своє посвідчення снаряду, який летить у тебе! Побачиш чи омине..
P.S. Набачився таких безбашених довбнів і їх тупорылых редакторів ще у 14-му..
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30.05.2022 18:49 Відповісти
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30.05.2022 19:05 Відповісти
Пусть поедет до ***** , задаст вопрос а на Куя ? И тут же переход к ********. Вот как то так.
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30.05.2022 19:10 Відповісти
Хай тепер французи "риють носом землю" і шукають "російського аналога Марківа" який особисто стріляв по журналісту І влаштовують суд
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30.05.2022 19:32 Відповісти
Вот Франция и передает очередную партию Цезарей. Журналисту-Царствие Небесное, как и тысячам погибшим от рук российско-фашистских захватчиков.
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30.05.2022 19:41 Відповісти
Сильная озабоченность была или на пол шишечки?
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30.05.2022 20:22 Відповісти
R.I.P.
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30.05.2022 20:30 Відповісти
Подзвони уйобок своєму дружбану путлеру!!!
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30.05.2022 21:36 Відповісти
 
 