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"Слуга народу" Потураєв пропонує заборонити в Україні пісні і музику виконавців з РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

газманов

Група народних депутатів на чолі зі "слугою народу " Микитою Потураєвим пропонують заборонити публічне виконання музики з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Нардепи запропонували заборонити на території України публічні виконання, показ, демонстрацію та публічне сповіщення фонограм, відеопрограм та музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом. Ця заборона не стосуватиметься співаків РФ, які засуджують агресію Росії проти України.

Робиться це "щоб підтримати національний музичний продукт нашої країни".

Слуга народу Потураєв пропонує заборонити в Україні пісні і музику виконавців з РФ 01

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
Пропоную заборонити в Україні долбойобів із партії *Дебіли Народу*.
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30.05.2022 18:44
+42
Це потрібно було зробити ще позавчора...
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30.05.2022 18:45
+37
А фильмы презедента Украины в рыфе тоже или - это другое?
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30.05.2022 18:48
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И даже в маршрутках?
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30.05.2022 18:42 Відповісти
Ясно ж сказано: "Публічно".
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30.05.2022 18:52 Відповісти
Гомов, то що маршруток не буде, а таксі, теж не буде?
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30.05.2022 21:42 Відповісти
а що, вже ломка?
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30.05.2022 18:57 Відповісти
вам бл зайнятися нічим?
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30.05.2022 18:43 Відповісти
kak by... s pervovo vzgljadu tak.....ale...reshenie 100% praviljnoe
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30.05.2022 18:45 Відповісти
Пропоную заборонити в Україні долбойобів із партії *Дебіли Народу*.
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30.05.2022 18:44 Відповісти
що взяти з слуги урода?? квартал теж?
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30.05.2022 18:44 Відповісти
ну вони 90% свого лайна озвучували кацапською, то теж під заборону.
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30.05.2022 22:09 Відповісти
Це потрібно було зробити ще позавчора...
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30.05.2022 18:45 Відповісти
і про руSSке гундяєвське кривослав`я НЕ забудьте!

давно пора вишвирнуи цю секту-агентуру руZZкого міра за поребрик!!
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30.05.2022 18:49 Відповісти
"Слуги" почали вислужуватись. До чого б це? Мабуть, до виборів готуються.
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30.05.2022 18:46 Відповісти
А там серед авторів і ЄС є: Федина, В'ятрович, Княжицький.
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30.05.2022 18:56 Відповісти
Есенин,Пастернак,Цветаева...Одни "Сваты" останутся?А дедушка слуги ,вроде академиком был...И порядочным человеком.
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30.05.2022 19:56 Відповісти
Ну так создадут новый контент. Ты так говоришь как будто музыку новую не пишут. Вот на роликах, которые дают наши куча украинского контента.
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30.05.2022 21:36 Відповісти
і що "Есенин,Пастернак,Цветаева" не проживеш без них, а є купа письменників, яких ти теж не читало, а вони більш варті уваги, але ж ти якось живеш, тому і без алконавта єсєніна можна прожити, навіть не помітиш, що ти не знав про такого. от я знаю, що такий був,, але не читав, і не буду, не цікаво, абсолютно.
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30.05.2022 22:13 Відповісти
у нас є не гірші ніж Пастернак і Єсєнін, ми маємо любити і захищати своє.
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30.05.2022 22:34 Відповісти
Ну і ..? У них колись змінювалась позиція? Ні.
Вони колись мніпулювали, намагаючись узакотити мокшанський? Ні.

"Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык"
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30.05.2022 20:36 Відповісти
А фильмы презедента Украины в рыфе тоже или - это другое?
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30.05.2022 18:48 Відповісти
єто другое
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30.05.2022 18:55 Відповісти
Нехай дивляться. Чи тобі шкода? Ще й гроші нехай платять за цю жуйню - менше на війну залишиться.
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30.05.2022 18:59 Відповісти
Це точно, а, що з "Сватами" робить? Там тоже сруські патріоти є.
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30.05.2022 20:27 Відповісти
Удар нище пояса......
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30.05.2022 23:24 Відповісти
росіску мову коли з марафону приберете ?
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30.05.2022 18:48 Відповісти
коли х...ло асвабадіт
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30.05.2022 22:14 Відповісти
Вже забороняли, а тепер знов?
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30.05.2022 18:49 Відповісти
Це пздц, вже всі проблеми паливо, сіль і т.д. вирішено? Якщо хочете "підтримати національний музичний продукт нашої країни" стимулюйте розвиток через зменшення оподаткування і популяризацію України і українського закордоном. А так буде пропагандонам з РФ нова метода "у кахлов не разрешают слушать песни на русском, а скоро и разговаривать будет нельзя" і в ЄС хрін зна як це сприймуть.
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30.05.2022 18:50 Відповісти
И похер. Наше музыкальное пространство. Что хотим, то и крутим.
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30.05.2022 19:07 Відповісти
Прокинувся,нормальні люди навіть спілкуватися відмовляються мовою окупантів,навіть ті що до війни дуже мало іі використовували...
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30.05.2022 18:53 Відповісти
Як це зелене лайно вже дістало.
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30.05.2022 18:53 Відповісти
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30.05.2022 19:02 Відповісти
Мда, якась х...ня
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30.05.2022 18:53 Відповісти
Нехай відчують різницю між їх хворою фантазією утискання парашистської мови і реальними речами
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30.05.2022 18:54 Відповісти
крім Мукачево - Ужгорода - там "слуги" на чолі з Котлєтою тверк танцюють в місцевих генделиках під кацапський шансон
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30.05.2022 18:54 Відповісти
Не *****!
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30.05.2022 19:18 Відповісти
у нас навіть мусорня до цих пір у машинах службових шансон слухає! так що пи.дить хтось інший!
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30.05.2022 21:53 Відповісти
Давно вже треба заборонити!
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30.05.2022 18:56 Відповісти
може податки зробіть мінімальні і перевірки приберіть які кошмарять бізниси
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30.05.2022 18:57 Відповісти
Шушурин, ***)) Клован, делом бы ты занялся, а ***** посылать мы и без тебя способны! Зебил, ***.., решил выделиться. Теперь понимаете чем это шобло в Верховной Раде занимается?
Депутаты-дурогоны, помните : с вас спросят, каждому приедъявят, не сомневайтесь!
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30.05.2022 18:57 Відповісти
Особисто я від початку війни слухаю лише українську та зарубіжну музику
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30.05.2022 18:58 Відповісти
Я не слушаю русскую музыку и не смотрю русские фильмы с того времени как выбрали Януковича в 10 году . Это был мой протест. Исключения есть, но в целом нет. Русское сразу нахер.
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30.05.2022 19:05 Відповісти
Ліпше пізно чим взагалі нічого не робити з цим, там що якщо приймуть це то буде добре. Але у нас діяли і діють квоти на рюзькій контент, чому це не контролювала Z-влада? Питання риторичне... Ба більше, всіляко просувала рюзькій контент... так що подивимось що по факту буде, також не забуваємо і про вето яке справно "накладає" Боневтік на різні подібні закони
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30.05.2022 19:00 Відповісти
Я за. Останемся без русского шансона. Будет только Гарик Кричевский.
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30.05.2022 19:01 Відповісти
Эти законы-балабасня.., всё не в тему.., и "не в ноты"..
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30.05.2022 19:02 Відповісти
Да не. Это как раз хороший закон.
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30.05.2022 19:06 Відповісти
ПЕтицій РОзумного Зміста Більше потрібно ,,, правилене РІшення!!! кацапи вбивають,грабують та знищують ВСЕ Українське , а Влада Соплі- ЖУЄ, де РЕзультат що вони ходять на роботу у Верх. Раду ???де робота МІністерств??? Ви зверніть Увагу скільки ПЕтицій РОзумного Зміста від НЕ байдужих громадян,ось наприклад обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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30.05.2022 19:05 Відповісти
Ограничений для русского контента уже достаточно, дальше маразм пойдет.
Надо все силы бросить на интеграцию Украины в западную англоязычную культуру.
Тогда без всяких ограничений украинцы потеряют интерес к русскому.
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30.05.2022 19:11 Відповісти
Дай українцям час засвоїть спочатку українське! А то вийде, що станем "англокультурними", не ставши "українокультурними"
Культурознавці притомні в Європі на сполох б"ють - національні культури народів Європи все більше "англізуються" і пісенна творчість рідними мовами тих же норвежців, датчан чи голландців "сповзає" в область "фольклору"
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30.05.2022 19:25 Відповісти
На украинском слишком мало контента и быстро это не изменить.
Школьники все равно захотят большего. Пусть лучше это будет английский, чем русский.
Одним украинским не обойтись если мы хотим быстро уйти от русского мира.
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30.05.2022 20:22 Відповісти
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30.05.2022 19:14 Відповісти
Як забороняти,то без виключень
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30.05.2022 19:17 Відповісти
Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
Тому треба ізолювать не саму мову, а її носіїв, що несуть ворожі Україні та українцям наративи
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30.05.2022 19:29 Відповісти
Так вже вийшло, що російська мова це інструмент ворога.
Яка різниця що тебе вб'є - ворожий автомат чи ізик.
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30.05.2022 21:25 Відповісти
Дещо відрізняється ідеологія.
Німці не розповідали, що поляки - це їхні брати і що в них спільна історія.
Просто висунули територіальні претензії, створили провокацію і напали.
А кацапи, якраз будують свою ідеологію на тому, що розмовляють, виключно російською росіяни і захоплення нашої країни, це визволення цих "росіян".
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30.05.2022 21:32 Відповісти
Факт ! Підтримую !
Не буду сперечатися про прогресивних російських співаків з ще серисеру ...
Усім прослухати нову російсько-української війни :
Послушай, мама, это Украина (2022)
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30.05.2022 23:04 Відповісти
це правильно. краще пізно ніж ніколи.
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30.05.2022 19:25 Відповісти
Хочу напомнить комментаторам, что Макаревич, Шевчук, БГ, Окси, NoizeMC, Ногу Свело, Порнофильмы и Элизиум - это как бы музыка из РФ. Все эти люди поддерживают сейчас Украину. Нойз собрал более 300 тысяч евро для Украины. Мне кажется, что эта сумма больше, чем все фирмы Квартала платят налогов в бюджет.
А Потап, НК, Лобода и Ани Лорак - это исполнители из Украины. Смотрите не перепутайте!
Хотя вроде как предложение правильное - об исключениях в законе говорится.
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30.05.2022 19:26 Відповісти
Ну так Нойза никто и не запрещают. Тут даже условного Оксимирона не запрещают. Так как они против войны.
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30.05.2022 19:38 Відповісти
Согласен. Я и написал, что об исключениях в законе говорится.
Ну а Оксимирон тоже не условный.
Да, до 24.02.22 он не лез в большую политику, но 24.02.22 он четко высказал свою позицию, отменил свои концерты в рашке и поехал с туром по Европе в поддержку Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=Yg2-us3SNog

Кстати, деньги с концертов он тоже перечислял на помощь беженцам из Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=k-foOBNgEWc

Вроде как с Окси тоже все однозначно. Никаких двусмысленностей в его позиции нет.
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30.05.2022 21:41 Відповісти
Я вже давно кацапську пісню не слухаю.
Щойно з'явилась змога особисто обирати.
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30.05.2022 19:32 Відповісти
Ну то тримайте сюрприза, шановна. Зроблено з любов'ю до України: Велика збірка наших пісень
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30.05.2022 19:49 Відповісти
Дякую.
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30.05.2022 21:22 Відповісти
А давайте перейменуєм всі прізвища російські. Наприклад Потураєва - в Потуру. Краще в Дуру.
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30.05.2022 19:35 Відповісти
Даремно кепкуєте, шановний, "не все так однозначно": Повстань, народе мій! - ОРИГІНАЛ пісні "Вставай, страна огромная!", це -- раз. А це -- два: Це насправді УКРАЇНСЬКА пісня! - Ой, мороз, мороз
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30.05.2022 19:55 Відповісти
Воруют. Национальная привычка....
"Вот кто-то с горочки..."
В САДУ ОСІННІМ" - УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНС (ХIХ ст.)
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30.05.2022 20:14 Відповісти
Дякую, шановна! А це вже -- три.
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30.05.2022 20:24 Відповісти
точно. Потура на хайпі
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31.05.2022 17:58 Відповісти
БЛ....,ПОЧЕМУ У НАС ДЕПУТАТЫ ТАКИЕ КОНЧЕННЫЕ ИДИОТЫ, ИЛИ ЭТО САМОРЕКЛАМА?
УЖЕ ВОНЮЧАЯ ВЕНГРИЯ,ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ В ФАШИЗМЕ,МЫ ЯКОБЫ ЧУТЬ ЛИ КНИГИ ИЗ РАШИ НЕ ПАЛИМ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ,ЧТО БЫ В США,ЗАПРЕТИЛИ ЧЬИ НИБУДЬ ПЕСНИ?
КАКОЙ ЕС? УКРАИНЕ РАНО ТУДА ЕЩЕ.СОВКОВ МНОГО
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30.05.2022 19:52 Відповісти
ты можешь представить Бучу в США?
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30.05.2022 20:24 Відповісти
прутнікофф, пиши, бидло, українською
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30.05.2022 22:21 Відповісти
Знову популізм
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30.05.2022 20:00 Відповісти
Розрив ментального та культурно-історичного зв'язку з країною - агресором є надважливим завданням, яке має бути виконано за життя одного покоління. Тому будь-які кроки у цьому напрямку правильні та важливі. І не варто поділяти росіян на "підтримуючих чи непідтримуючих" - вонй усі несуть колективну відповідальність за агресію.
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30.05.2022 20:01 Відповісти
давно пора
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30.05.2022 20:09 Відповісти
Давно пора . Ще 30 років тому .
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30.05.2022 20:14 Відповісти
раз у житті і палка пуляє!підримую-не..уй їм тут чого робити-орки повині бути в оркостані
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30.05.2022 20:24 Відповісти
Коли вже ці вибори будуть щоб мирним путем переізбрати цих зелених недоумків,
вам шо там більш нічим займатись віна йде,йолопи.
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30.05.2022 20:24 Відповісти
Ви вже ригів заборонили, гниди продажні?
Ригі змінили назву і все!
Кацапську музику так само заборонятимете?
Я б краще заборонив дебілам голосувати.
Тоді у слуг та ригів, точно б шансів не було.
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30.05.2022 20:46 Відповісти
А знову заборонити Сватів ніхто не спробує? Хоча це буде інформаційна атака проти президента України і його цінностей.
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30.05.2022 20:47 Відповісти
Буде табу не тільки анал, але і пара руснявих чортів. Це мало бути зроблено ще вчора.
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30.05.2022 21:09 Відповісти
Вносити смуту ідіотськими законопроектами - робота на ворога. Потураєв, нема в країні більш нагальних проблем (війнакорупція, суди, ОПЗЖ)???
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30.05.2022 21:33 Відповісти
8 років війна.
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30.05.2022 21:50 Відповісти
донедавна , напр. радіостанції закарпаття, крутили москальську хрінь ЦІЛОДОБО!!! Тепер навіть ПОВСТАНСЬКІ пісні крутять! цікаво як надовго їх вистачить? в 2014 році теж переставали крутити, але потім бидло і гроші взяли верх!
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30.05.2022 21:57 Відповісти
Хай радіють за цього телепня депутата потураева в тому окрузі який його обрав чистий провокатор як фаріон. залишилось ще вказати як жайворонку чи півню співати.
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30.05.2022 22:47 Відповісти
КЛОУНАДА ДЛЯ НАРОДУ...

Пропоную ЗАБОРОНИТИ В УКРАЇНІ ЗАЙМАТИ ВИБОРНІ ТА ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ УСІМ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПРЯМІ РОДИННІ ЗВ'ЯЗКИ З МЕШКАНЦЯМИ І ВИХІДЦЯМИ З РАШИСТСЬКОЇ ОРДИ, А ТАКОЖ ЯКІ МАЛИ АБО Ж МАЮТЬ БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ З РАШИСТСЬКОЮ ОРДОЮ!
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30.05.2022 23:04 Відповісти
Потураєв це товарищ Пінчука , що він ніколи не приховував .
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30.05.2022 23:05 Відповісти
 
 