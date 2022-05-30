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ЗСУ звільнили Миколаївку на Херсонщині, в лавах окупантів панічні настрої, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники звільнили село Миколаївка Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 30.05.2022

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
Не вірю своїм очам. ЗСУ успішно наступає на другу армію світу і без всякого ленд лізу. І де наступає? На відкритій місцевості у місцях де рашисти нарили 3 лінії оборони.
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30.05.2022 18:54
+45
Пи@дуйте , кляті орки , батерфляєм на кацапію , так як ми вас тут ВСІХ
прикопаємо !!
Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
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30.05.2022 18:59
+38
Вірю ЗСУ. Вірю в Перемогу.

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30.05.2022 19:09
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Не забудь свої "логічні" висновки розповісти друзям і знайомим. Так брехня і поширюється. А нічого, що в Херсонській обл шість сіл Миколаївка? В Харківській, до прикладу, аж 16. Навчіться вже думати головою, перш ніж писати
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30.05.2022 19:37 Відповісти
На Дніпрі одна Миколаїнка,подивіться карту. Жодна інша не стане причиною паніки у нелюдей. А взагалі праві.
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31.05.2022 00:20 Відповісти
ну что можно сказать под вечер хоть есть же новости дающие надежду на мир и окончание войны.. понмиаю конец ее еще не виден хотя кто знает как и что и с какой быстротой будет продвигатся...
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30.05.2022 18:54 Відповісти
У врага нет мотивации, все может окончиться достаточно неожиданно, например осознанием того, что старого козла нужно забивать.
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30.05.2022 19:12 Відповісти
Я б не став мріять про таке, враховуючи що там таких козлів десь в районі 140 млн. плюс афігєнні "патріоти" парашки, які в три горла панни олександри грей сосуть ресурси західних країн, але ну дуууже ******* парашу, принаймні медійно...

Легкого шляху не буде, тільки палаючий кре-мль, тільки знищення парашної ********* може гарантувати звільнення вільного світу від людиноподібних істот-орків...
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30.05.2022 20:27 Відповісти
На счет миллионов козлов на раиссии я с Вами согласен, но количество в 140 млн лишнехромосомных сильно преувеличено. Это из серии анало-говнет, 2-я армия в мире, импортозамещение и 1доллар=75 "деревянных" кацапов нет и 100 миллионов и сокращение идет до -1,8 миллиона в год.
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30.05.2022 21:52 Відповісти
Вони патріоти тіки на дивані 🤡!
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31.05.2022 01:50 Відповісти
Дело в том что русский бунт он бессмысленный, поэтому огромное количество козлов традиционно хотят обмухлевать главкозла.
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27.07.2022 09:14 Відповісти
Не вірю своїм очам. ЗСУ успішно наступає на другу армію світу і без всякого ленд лізу. І де наступає? На відкритій місцевості у місцях де рашисти нарили 3 лінії оборони.
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30.05.2022 18:54 Відповісти
так дома говорят и кустик помогает.. не то что степи Приазовья...
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30.05.2022 18:55 Відповісти
Але водночас втрачаємо Сєвєродонецьк
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30.05.2022 22:26 Відповісти
Кто вам такое сказал?
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31.05.2022 00:02 Відповісти
Пи@дуйте , кляті орки , батерфляєм на кацапію , так як ми вас тут ВСІХ
прикопаємо !!
Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
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30.05.2022 18:59 Відповісти
Нашел только Николаевку возле Новой Каховки и в Геническом районе, других Гугл не знает. А те 2 сотни км от нас
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30.05.2022 19:04 Відповісти
Миколаївка біля Каховки. Херсонська область.
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30.05.2022 19:09 Відповісти
Та ну, это бред, там 70 км от наших передовых позиций
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30.05.2022 19:12 Відповісти
Ні, це не вона. Там все окуповане і наші б ніяк не дістали до неї. Ця вище по карті майже на межі з Дніпропетровською обл
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30.05.2022 19:35 Відповісти
Миколаївка (Високопільська селищна громада) скоріш за все, говориться про цю
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30.05.2022 19:27 Відповісти
Точно. Це тут.
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30.05.2022 19:50 Відповісти
Користуйтеся)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Тут всі можливі Миколаївки України
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30.05.2022 19:39 Відповісти
ага по Херсонській області 6 Миколаєвок))
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30.05.2022 19:47 Відповісти
Ніхто не може все знати і вікіпедія теж. Мій пес, Мурза, навіть не підозріває, що існує Нью-Йорк.
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30.05.2022 20:34 Відповісти
а че эта николаевка на гуглмапе не бьется?верне бьется,но одна глубоко в тылу наших войск,а вторая в районе вел.лепетихи
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30.05.2022 19:04 Відповісти
Так виходить що це вона. Миколаївок є багато але стосовно Херсонської області це вона. В Донецькій обл. декілька Миколаївок
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30.05.2022 19:17 Відповісти
Що? Миколаївка недалеко від нової каховки на правому березі
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30.05.2022 19:05 Відповісти
Так Миколаївка це по ту сторону Дніпра. Згідно карт ця сторона під орками.....Це значно нижче Енергодара.
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30.05.2022 19:07 Відповісти
а она была под окупацией!?
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30.05.2022 19:41 Відповісти
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30.05.2022 19:22 Відповісти
Видали це фото. Це зовсім не та Миколаївка. Не дезінформуй людей, будь ласка. Хтось може зрадіти даремно. Не роби цього.
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30.05.2022 19:41 Відповісти
Це інша Миколаєвка нажаль... Звільнили Миколаєвку на Криворізькому напрямку
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30.05.2022 20:50 Відповісти
Це не та Миколаївка, шо поруч з Новою Каховкою?
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30.05.2022 19:09 Відповісти
Вірю ЗСУ. Вірю в Перемогу.

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30.05.2022 19:09 Відповісти
Миколаївка біля Високопілля, нижче Кривого рогу
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30.05.2022 19:15 Відповісти
На північ від Іванівки, на Криворізькому фронті, є село Миколаївка. Гугл його вперто не бачить.

Правда, і на liveuamap, і на Deepstatemap, воно була позначена як наше...
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30.05.2022 19:17 Відповісти
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30.05.2022 19:17 Відповісти
Це біля АРХАНГЕЛЬСЬКОГО. В області 2 Миколаївки...
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30.05.2022 19:18 Відповісти
по любому контрнаступ на Херсонщині це суттєве відволікання сил ворога на Донецькому напрямку
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30.05.2022 19:18 Відповісти
Від Брускинського до Дніпра по прямій- 30-35 км.

Наша арта мала б прострілювати звідти всі дороги. Криворізькому фронту можна зробити дуже боляче, якщо сил і снарядів вистачить......
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30.05.2022 19:23 Відповісти
Да уж... Расползлось этих тварей по нашей территории..
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30.05.2022 19:20 Відповісти
З чого такий висновок?
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30.05.2022 19:47 Відповісти
Судя по карте она и не была в оккупации. Странно всё это.

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30.05.2022 19:25 Відповісти
По картам liveuamap она была в серой зоне.
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30.05.2022 19:32 Відповісти
По картам liveuamap серая зона - зона освобождённая от оккупантов.
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30.05.2022 19:42 Відповісти
Хотів зрозуміти де саме це село. Виявилося, що в Херсонській області аж 6 Миколаївок!
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30.05.2022 19:28 Відповісти
А есть еще Николаевка на западном побережье Крыма (два раза там отдыхали, еще во времена СССР). Надеюсь, и ее скоро освободят.
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30.05.2022 19:33 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/Mykolaivka,+Kherson+Oblast,+74020/@47.4660348,33.2446435,10.15z/data=!4m5!3m4!1s0x40c4c9b3739516d5:0x6d63f4983897618c!8m2!3d47.4946686!4d33.3903831

Це селище на межі Дніпропетровської та Херсонської області, до Каховки на жаль пробитися на даний момент нереально
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30.05.2022 19:36 Відповісти
40 км від фронту до Берислава.

Вже не так далеко, якщо вдасться на лівому березі Інгульця закріпитися
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30.05.2022 19:48 Відповісти
поздравляю всех УКРАИНЦЕВ с небольшой но существенной победой! так держать!смерть кацапско фашистским захватчикам!
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30.05.2022 19:57 Відповісти
КАКИЕ МОЛОДЦЫ,15 КМ ОТНОВОЙ КАХОВКИ. ОРКИ ******** ТИКАЙТЕ МОСТЫ ВЗОРУТ ,ОКАЖЕТЕСЬ В ОКРУЖЕНИИ.
А В ХЕРСОНЕ ЕСТЬ КОГО ПИЗ..ТЬ.ЖИТЕЛЯМ НАДО ДАТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ,ТОГДА В ДРУГИХ ГОРОДАХ БУДУТ ЗНАТЬ ЧТО ИХ ЖДЕТ
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30.05.2022 20:01 Відповісти
Смерть кацапам!
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30.05.2022 20:17 Відповісти
Це Миколаївка, яка біля р. Дніпро, чи яка?
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30.05.2022 20:23 Відповісти
НИКОЛАЕВКА ТА ЧТО ВОЗЛЕ ВЫСОКОПОЛЬЯ ПОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ....
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30.05.2022 20:38 Відповісти
Таке важливе село, що ніхто на карті знайти не може, але вже у кацапів "панічні настрої" поперли...
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30.05.2022 20:57 Відповісти
Вчера наши ударили в направлении Новой Каховки чтоб отрезать выше криворожскую группировку, поэтому по нормальной логике это должна быть именно та Николаевка что 15км от Новой Каховки (если орки кипишуют) а не та что хрен знает где и не на всех картах
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30.05.2022 21:14 Відповісти
Якщо ще 1-2 дні тому настпуали на Кривий Ріг, то це скоріше саме північніша Миколаївка.
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30.05.2022 22:06 Відповісти
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес.https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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30.05.2022 21:16 Відповісти
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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30.05.2022 21:19 Відповісти
відсувають москалів від Крвого Року, роідини нашего Z (точніше Z, V, O)
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30.05.2022 22:03 Відповісти
Дивно, але я вперше чую що ця Миколаївка біля Кривого Рогу була окупована. І на карті не було позначено. Я вже було зрадів що звільнили ту, що в Бериславському районі.
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30.05.2022 23:57 Відповісти
І бєтонірованиє сооружєнія кацапів не спасають
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31.05.2022 01:16 Відповісти
Одним словом, кацапи підараси
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31.05.2022 02:55 Відповісти
Вроде по всем картам, Николаевка последнее время была наша. Печально, что уже почти половина Севередонецка под орками, они месяц не могли его захватить, а последние два дня быстро промяли нашу оборону.
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31.05.2022 05:58 Відповісти
так цим коцапам і треба. шоб трєпєтали від ужаса
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31.05.2022 08:33 Відповісти
 
 