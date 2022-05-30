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ЗСУ звільнили Миколаївку на Херсонщині, в лавах окупантів панічні настрої, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники звільнили село Миколаївка Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+54 Украинский Офицер в отставке
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+45 Amber
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+38 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар30.05.2022 19:09
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Будь ласка, зачекайте...
Легкого шляху не буде, тільки палаючий кре-мль, тільки знищення парашної ********* може гарантувати звільнення вільного світу від людиноподібних істот-орків...
прикопаємо !!
Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Тут всі можливі Миколаївки України
Правда, і на liveuamap, і на Deepstatemap, воно була позначена як наше...
Наша арта мала б прострілювати звідти всі дороги. Криворізькому фронту можна зробити дуже боляче, якщо сил і снарядів вистачить......
Це селище на межі Дніпропетровської та Херсонської області, до Каховки на жаль пробитися на даний момент нереально
Вже не так далеко, якщо вдасться на лівому березі Інгульця закріпитися
А В ХЕРСОНЕ ЕСТЬ КОГО ПИЗ..ТЬ.ЖИТЕЛЯМ НАДО ДАТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ,ТОГДА В ДРУГИХ ГОРОДАХ БУДУТ ЗНАТЬ ЧТО ИХ ЖДЕТ