ЗСУ звільнили Миколаївку на Херсонщині, в лавах окупантів панічні настрої, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники звільнили село Миколаївка Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.

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