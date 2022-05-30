Політичне рішення про надання Україні статусу кандидата можна ухвалити за день, - прем’єр Латвії

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що рішення про надання статусу кандидата на членство в ЄС є політичним і може бути ухвалене за день.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністр Латвії заявив перед самітом ЄС.

"Європа повинна відкривати свої двері. Кандидатський статус - це суто політичне рішення, яке може бути ухвалене за один день. Тож нині важливо, щоб ми ухвалили це рішення - для України та інших країн, які хочуть поповнити європейську демократичну сім’ю держав, держав, які хочуть жити згідно з верховенством права, а не правом сили", - зазначив Каріньш.

Латвійський прем’єр також висловив переконання, що для того, щоб у Європі запанував міцний мир, "Росія повинна програти війну в Україні, а Україна повинна перемогти".

"І ми можемо допомогти в цьому двома способами: перший - військовим шляхом, допомагаючи Україні оборонятися, а другий - ізолюючи російську економіку (шляхом санкцій)", - додав він.

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