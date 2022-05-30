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Новини За кордоном
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Латвія (852) членство в ЄС (926)

Політичне рішення про надання Україні статусу кандидата можна ухвалити за день, - прем’єр Латвії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що рішення про надання статусу кандидата на членство в ЄС є політичним і може бути ухвалене за день.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністр Латвії заявив перед самітом ЄС.

"Європа повинна відкривати свої двері. Кандидатський статус - це суто політичне рішення, яке може бути ухвалене за один день. Тож нині важливо, щоб ми ухвалили це рішення - для України та інших країн, які хочуть поповнити європейську демократичну сім’ю держав, держав, які хочуть жити згідно з верховенством права, а не правом сили", - зазначив Каріньш.

Латвійський прем’єр також висловив переконання, що для того, щоб у Європі запанував міцний мир, "Росія повинна програти війну в Україні, а Україна повинна перемогти".

"І ми можемо допомогти в цьому двома способами: перший - військовим шляхом, допомагаючи Україні оборонятися, а другий - ізолюючи російську економіку (шляхом санкцій)", - додав він.

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30.05.2022 19:34 Відповісти
Статус не знищит кремлівських гнид та корумпованих гельмінтів!!!)))
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30.05.2022 19:41 Відповісти
"на Тобі Боже ,що і накуй не гоже "
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30.05.2022 19:42 Відповісти
Україні потрібна дегнидизація,негайно,поки ще за що боротися!!)))
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30.05.2022 19:44 Відповісти
після зашкварів з переслідування продержавницької опозиції України будь-який статус нашої держави в ЄС в тій чи іншій мірі (в залежності від оного) відкладається, від одного дня аж до зміни керівництва держави як на Банковій так і на Грушевського.
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30.05.2022 19:53 Відповісти
 
 