Словаччина підтримує ембарго на російську нафту, але країні потрібна допомога партнерів, - прем'єр Гегер

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що підтримає нафтове ембарго ЄС щодо Росії, якщо його країна зможе отримувати нафту від своїх сусідів у разі перебоїв із постачанням.

Про це він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми повністю підтримуємо альтернативи російській нафті та газу - з іншого боку, нам потрібна допомога наших партнерів", - сказав Гегер.

"Ми завжди були надійним партнером із транзиту нафти та газу. Тепер, у разі надзвичайної ситуації, нам буде потрібно те саме від партнерів навколо нас, які мають вихід до моря", - додав він.

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Гегер також сказав, що перед самітом розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, намагаючись переконати його підтримати нафтове ембарго.

"Я сказав йому, що єдність дуже важлива, я намагався залучити її на наш бік. Я також наголосив, що гроші, які виділяються на російську нафту і газ, йдуть на фінансування російської агресії в Україні", - сказав він.

Раніше Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.

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Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.