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Стійкість народу України нагадує нам не сприймати свободу і демократію як даність, - очільник Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті. В цей день американці вшановують пам‘ять військовослужбовців, загиблих у війнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

У своєму зверненні до війська в цей день, очільник Пентагону Ллойд Остін вшанував пам'ять "хоробрих американців, які втратили свої життя, захищаючи країну, яку любили" і також згадав про Україну.

"З часу неспровокованого вторгнення Росії до України, світ знову бачить силу звичайних громадян та військових у спротиві агресії та тиранії", - вказав Остін. Він висловив сподівання, що надихаючий "спротив народу України нагадує нам ніколи не сприймати свободу і демократію як даність".

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У дописі з нагоди Дня пам'яті посольство США в Україні також згадало "хоробрість та жертовність українських героїв, які загинули, захищаючи свою країну".

Посольство розмістило фото аташе з питань оборони Посольства США в Україні Бріттані Стюарт, зроблене біля Меморіалу героям Небесної сотні у Києві на День захисників України 2021 року.

Сполучені Штати відзначають День пам‘яті з 1868 року, після Громадянської війни. В цей день на Арлінгтонському цвинтарі та багатьох інших кладовищах біля поховань військових встановлюються державні прапори. Сьогодні президент США Джо Байден візьме участь в церемонії покладання квітів на Арлінгтонському цвинтарі.
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Ще би зброю дали.
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30.05.2022 19:52 Відповісти
Коли все ж буде якась більш чітка інфа про рзсв? Те що сказав Байден можна розуміти по різному.
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30.05.2022 19:54 Відповісти
kogda kacapy nachnut lovitj rakety rukami - togda im sprosish
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30.05.2022 19:56 Відповісти
Те що Байден сказав - це політика або навіть легенький політичний троллінг кацапів)
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30.05.2022 20:03 Відповісти
РСЗВ можна купить в кожному воєнторзі.Наприклад- в британському.
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30.05.2022 20:06 Відповісти
mogli by i Tomahawk(i) podkinutj - shtob podkrepitj taku zajavu !
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30.05.2022 19:54 Відповісти
Если чесно то рабZeя давно СкреПОНОСом болеет...
Байден правильно сделал...Дефолт на рабZZee 22 июня...Министр финансов USA вже підписала документ...
Конфіскація майна кремлівського майна по усьому Світу...
Хрюкайте далі....быдляки Мавзолейные...
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30.05.2022 20:15 Відповісти
ПЕтицій РОзумного Зміста Більше потрібно ,,, правилене РІшення!!! кацапи вбивають,грабують та знищують ВСЕ Українське , а Влада Соплі- ЖУЄ, де РЕзультат що вони ходять на роботу у Верх. Раду ???де робота МІністерств??? Ви зверніть Увагу скільки ПЕтицій РОзумного Зміста від НЕ байдужих громадян,ось наприклад обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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30.05.2022 20:17 Відповісти
 
 