Стійкість народу України нагадує нам не сприймати свободу і демократію як даність, - очільник Пентагону Остін
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30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті. В цей день американці вшановують пам‘ять військовослужбовців, загиблих у війнах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
У своєму зверненні до війська в цей день, очільник Пентагону Ллойд Остін вшанував пам'ять "хоробрих американців, які втратили свої життя, захищаючи країну, яку любили" і також згадав про Україну.
"З часу неспровокованого вторгнення Росії до України, світ знову бачить силу звичайних громадян та військових у спротиві агресії та тиранії", - вказав Остін. Він висловив сподівання, що надихаючий "спротив народу України нагадує нам ніколи не сприймати свободу і демократію як даність".
У дописі з нагоди Дня пам'яті посольство США в Україні також згадало "хоробрість та жертовність українських героїв, які загинули, захищаючи свою країну".
Посольство розмістило фото аташе з питань оборони Посольства США в Україні Бріттані Стюарт, зроблене біля Меморіалу героям Небесної сотні у Києві на День захисників України 2021 року.
30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті — день, коли ми урочисто вшановуємо тих, хто загинув під час служби в наших Збройних Силах. Цього року ми також згадуємо хоробрість та жертовність українських героїв, які загинули, захищаючи свою країну. Ми #StandWithUkraine. pic.twitter.com/bx3QT9b4SV— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 30, 2022
Сполучені Штати відзначають День пам‘яті з 1868 року, після Громадянської війни. В цей день на Арлінгтонському цвинтарі та багатьох інших кладовищах біля поховань військових встановлюються державні прапори. Сьогодні президент США Джо Байден візьме участь в церемонії покладання квітів на Арлінгтонському цвинтарі.
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