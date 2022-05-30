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Депутати планують відправити у відставку Уповноважену ВР по правах людини Денісову, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП.
"Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини", - зазначила Денісова.
За її словами, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента.
Інформацію про те, що Денісову планують зняти з посади на найближчому засіданні Ради, підтвердили два джерела "УП" у "Слузі народу".
Також про це повідомила голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик. Вона зазначила, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.
Топ коментарі
+34 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар30.05.2022 20:22
+29 Viktor 8e21d3f0
показати весь коментар30.05.2022 20:27
+29 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар30.05.2022 20:32
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Що вона не так зробила, що її звільняють?
Чи не за вказівкою все це відбувається?
48 хв ·
Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.
Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.
Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.
Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.
Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.
Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
це ж неправдива інформація, хоча б тому у шапці документу помилка. Й немає ніякого «Іркутськовоєнного округу», як на то пішло. Це те саме, якби написали «київськовійськовий», об'єднали два прикметники. Й це на оф. сторінці (підтвердженій!) омбудсмена, а не якоїсь там «жіночки з села». Майже два місяці висить. Ось як довіряти таким джерелам, й кому довіряти?
и она из команды Юлии Тимошенко - пророссийской путинской хохотушки.