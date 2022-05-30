Депутати планують відправити у відставку Уповноважену ВР по правах людини Денісову, - ЗМІ

Депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП.

"Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини", - зазначила Денісова.

За її словами, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента.

Інформацію про те, що Денісову планують зняти з посади на найближчому засіданні Ради, підтвердили два джерела "УП" у "Слузі народу".

Також про це повідомила голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик. Вона зазначила, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Окупанти завозять ліки з Криму, проте вони несертифіковані, - Денісова