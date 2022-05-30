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Денісова (874) відставка (1203)

Депутати планують відправити у відставку Уповноважену ВР по правах людини Денісову, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

денісова

Депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це пише УП.

 "Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини", - зазначила Денісова. 

За її словами, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента.

Інформацію про те, що Денісову планують зняти з посади на найближчому засіданні Ради, підтвердили два джерела "УП" у "Слузі народу".

Також про це повідомила голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик. Вона зазначила, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Окупанти завозять ліки з Криму, проте вони несертифіковані, - Денісова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Угу. Не дезертира ванька Баканова, а Денисову.
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30.05.2022 20:22
+29
Дивно це все. То харківський СБУшник, де ніби все більш-менш нормально було, то Денисова, яка постійно висвітлює жорстокість російських військових (з подробицями згвалтувань і т.д.)

Що вона не так зробила, що її звільняють?

Чи не за вказівкою все це відбувається?
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30.05.2022 20:27
+29
ОК,тут вопросов нет, виновата. А ванек Баканов в начале войны тупо дезертировал в Польшу.
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30.05.2022 20:32
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Вслед за ней и сами чешите
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30.05.2022 20:22 Відповісти
Какую-то сосну карабельную приготовили на ее место. Что хотят, то и делают.
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30.05.2022 20:59 Відповісти
Йде зачистка останніх нормальних людей, які реально щось роблять для правди. Бо вони заважатимуть проводити післявоєнну денацифікацію.
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30.05.2022 21:19 Відповісти
Угу. Не дезертира ванька Баканова, а Денисову.
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30.05.2022 20:22 Відповісти
эта тварь качала что зверства в основном творили буряты и кадыровцы а "рюские мальчики" в основном были хорошие
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30.05.2022 20:29 Відповісти
ОК,тут вопросов нет, виновата. А ванек Баканов в начале войны тупо дезертировал в Польшу.
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30.05.2022 20:32 Відповісти
"вы не понимаете-это другое"
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30.05.2022 20:52 Відповісти
и Бутусов главный враг и предатель
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30.05.2022 21:07 Відповісти
кажется ВЫННЕВТИК устал ему в Оман хочется на море позагорать... а тут вы со своей войной...
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30.05.2022 21:12 Відповісти
Могут заменить такой, что вообще будет молчать об этом
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30.05.2022 21:02 Відповісти
Тварь, це тот, хто гадить у коментах по наводці. Мокшанський вибл...ок!
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31.05.2022 09:05 Відповісти
"крепкие хозяйственники" уже назначили первого официального стрелочника?
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30.05.2022 20:24 Відповісти
Дивно це все. То харківський СБУшник, де ніби все більш-менш нормально було, то Денисова, яка постійно висвітлює жорстокість російських військових (з подробицями згвалтувань і т.д.)

Що вона не так зробила, що її звільняють?

Чи не за вказівкою все це відбувається?
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30.05.2022 20:27 Відповісти
А генерал Марченко?
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30.05.2022 20:43 Відповісти
Ви сьогодні народились? Навіть від 2 березня вже час почати розуміти деякі речі.
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30.05.2022 21:04 Відповісти
Її давно потрібно звільнити. Почитайте останні публікації, багато взято з ресурсів лугадона, коментує воєнні дії і зброю,але корисного нічого не зробила
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30.05.2022 20:27 Відповісти
проблема в тому, що її зебільний слугоуродний наступник буде ще гіршим.
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30.05.2022 21:25 Відповісти
как эпический судья вовк говорил - тупая давалка, даже не торговалась. проститутка даже сред своих.
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30.05.2022 20:28 Відповісти
Судья вовк звичайно дуже досвідчений в питанні тупого давання, оскільки й сам легко дасть фору будь-якій найелітнішій валютній путані...
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30.05.2022 20:31 Відповісти
судді вовку довіряють тільки дебіли і тварі. І цитують його
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30.05.2022 20:42 Відповісти
Давно пора.
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30.05.2022 20:31 Відповісти
Та як "пора"? Людина тільки ледь мову вивчила...
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30.05.2022 20:45 Відповісти
Пенсії може взагалі не бути. Вам їх платять з податків тих, хто працює. Так що, тихіше про пенсії
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30.05.2022 20:37 Відповісти
Це неправда. Виплата пенсій гарантована державою з пенсійного фонду у будь-який час, навіть у воєнний. Нащо Ви написали те, що написали?
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30.05.2022 20:55 Відповісти
А розмір чим гарантований? Отож. До речі поняття "Воєнний час" та "Воєнний стан" Конституцією України не передбачені. Передбачений "Стан війни".
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30.05.2022 21:07 Відповісти
Ваша правда, шановний, я про це не подумав.
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30.05.2022 21:42 Відповісти
По питанню пенсій так то до Кабінету Міністрів і до Презіка
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30.05.2022 21:16 Відповісти
Тепер небуде знищерих і згвалтованих дітей і жінок. Буде зеконцтабір
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30.05.2022 20:36 Відповісти
Ці розповіді не збігаються з генеральною лінією партії СН "всі в травні на шашлики", псують картину.
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30.05.2022 21:19 Відповісти
Коля каклєта придьот,парядак навидьот
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30.05.2022 20:39 Відповісти
спочатку ту нелюдь мерзотну безумну безуглу відправлять нафіг в тюрму. Запропонувати вбивати на фронті українських хлопців? і бемохгла там не одна - як мінімум та мерхота, яка зазначена як співучасники законопроекту
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30.05.2022 20:41 Відповісти
Дмитро Корчинський

48 хв ·

Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.

Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.

Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.

Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.

Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.

Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
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30.05.2022 20:42 Відповісти
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30.05.2022 20:45 Відповісти
А Тетяну Чорновіл туди не можна?
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30.05.2022 20:46 Відповісти
Можна, зі 'стугною'.
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30.05.2022 21:00 Відповісти
Хочу Безуглу-обмудсмена.
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30.05.2022 20:53 Відповісти
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31.05.2022 10:05 Відповісти
Це косоока московська вражина, закамуфляжена «боротьбою за гуманізм»!!!!
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30.05.2022 20:45 Відповісти
Юліна кадра. Ви чекали іншого?
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30.05.2022 21:09 Відповісти
Как бы эта должность одна из самых зашкварных в Украине. Даже не знаю почему. До Денисовой было также. Так что пусть будет Безугла. Или Тищенко. Тищенко даже лучше, то Безугла безумнее.
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30.05.2022 20:55 Відповісти
Ірина Геращенко або Іванна Климпуш-Цинцадзе не були б зашкварними. Та хто ж їх призначить ви що? То ж не свої
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30.05.2022 23:20 Відповісти
Зеля оріентован на диктаторов цього світу : Путлера, Лукашенко, Ердогана. Він все робить щоб стати таким як вони.
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30.05.2022 21:25 Відповісти
А як таке: https://www.facebook.com/100044138451142/posts/514916906656253/?d=n
це ж неправдива інформація, хоча б тому у шапці документу помилка. Й немає ніякого «Іркутськовоєнного округу», як на то пішло. Це те саме, якби написали «київськовійськовий», об'єднали два прикметники. Й це на оф. сторінці (підтвердженій!) омбудсмена, а не якоїсь там «жіночки з села». Майже два місяці висить. Ось як довіряти таким джерелам, й кому довіряти?
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30.05.2022 21:31 Відповісти
Квартальний цирк як по графіку.
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30.05.2022 22:13 Відповісти
Денисова крымчанка, потому много острых углов сглаживает,
и она из команды Юлии Тимошенко - пророссийской путинской хохотушки.
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31.05.2022 03:06 Відповісти
 
 