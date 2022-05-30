Створення в Раді групи "Відновлення України" є небезпечним для нацбезпеки, - Черненко
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Найодіозніші народні депутати віднині забороненої ОПЗЖ намагаються відмежуватися від токсичної партії і продовжити політичну кар‘єру, як це робили регіонали у 2014 році.
Про це написав колишній нардеп Олександр Черненко у facebook, коментуючи створення у Верховній Раді групи "Відновлення України".
"Найодіозніші персонажі з цієї партії (ОПЗЖ — ред.) дуже швидко відчули настрої українців і відмежувалися від ненависної абревіатури. Але тут же почали створювати на її уламках нову проросійську силу. Поки що лише у вигляді парламентської групи "Відновлення України". Нинішня влада жодним чином не реагує, оскільки вже має домовленість, що депутати цієї групи будуть давати голоси для сумнівних ініціатив Банкової", — написав Черненко.
До згаданої групи, зокрема увійшли 17 депутатів, з них 11 — з колишньої фракції ОПЗЖ. Співголовою став проросійський олігарх Ігор Абрамович, який виїхав з України напередодні вторгнення. До складу увійшли партнер Медведчука і відомий "гаманець" сепаратистів з "ЛДНР" Вадим Столар, Валерій Гнатенко, який в 2014 році закликав до референдуму за створення так званої "ДНР", багаторічна помічниця Сергія Ківалова Антоніна Славицькая. До групи увійшов також Олександр Ковальов, який відомий тим, що вивозив з Києва "Беркут" після Євромайдану, а також скандальні "слуги народу": антиваксер Артем Дмитрук і підозрюваний у хабарництві Олександр Юрченко.
На думку Олександра Черненко, утворення такої парламентської групи є вкрай небезпечним, особливо у світлі того, що Кремль не полишає спроб впливати на українську політику з середини, навіть в умовах відкритої війни. "І вчергове перевзута п’ята колона буде отруювати наш парламент, розповідати українцям, як їм жити і що робити із окупованими територіями, балотуватиметься до місцевих рад.
Тому про це потрібно говорити і протидіяти цим процесам вже зараз. Щоб потім не було пізно",— написав експерт.
Будь ласка, зачекайте...
І хто з зелених підарасів, чекав що ригі добровільно складуть мандати?
Але для дебілів, шоу зробили, від ригів гроші отримали і можна далі жити!
Звичайно за 30 років їх кількість зменшилась, але як бачите тільки у межах, аби мати 8-10% дійсно національно свідомих громадян для чергової "революції" та армії, які вже вкотре мусять захищати решту "какая разніца" і намагатися змінити щось до кращого у державі.
Ще в перші дні я так само розувірився в слова наших можновладців коли почув про відбудову країни.
У звільнених від орків селах на півночі Харківської області залишається купа нєвсьотакоднозначників...
Два місяці просиділи у погребах під орками, зараз повилазили і знову за старе - нє всьо так однозначно...
Таких 10% завжди знайдеться, щоб проголосувати за ПР/ОПЗЖ/ "Відновлення України".
На жаль, такі люди в нас досі існують.
Шо прикололись тепер думай ТЕ.
Убить всех! Искать и не найти неизвестных патриотов. В ЕС никто не возмутится.