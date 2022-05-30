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Створення в Раді групи "Відновлення України" є небезпечним для нацбезпеки, - Черненко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

україни,група,відновлення

Найодіозніші народні депутати віднині забороненої ОПЗЖ намагаються відмежуватися від токсичної партії і продовжити політичну кар‘єру, як це робили регіонали у 2014 році.

Про це написав колишній нардеп Олександр Черненко у facebook, коментуючи створення у Верховній Раді групи "Відновлення України".

"Найодіозніші персонажі з цієї партії (ОПЗЖ — ред.) дуже швидко відчули настрої українців і відмежувалися від ненависної абревіатури. Але тут же почали створювати на її уламках нову проросійську силу. Поки що лише у вигляді парламентської групи "Відновлення України". Нинішня влада жодним чином не реагує, оскільки вже має домовленість, що депутати цієї групи будуть давати голоси для сумнівних ініціатив Банкової", — написав Черненко.

До згаданої групи, зокрема увійшли 17 депутатів, з них 11 — з колишньої фракції ОПЗЖ. Співголовою став проросійський олігарх Ігор Абрамович, який виїхав з України напередодні вторгнення. До складу увійшли партнер Медведчука і відомий "гаманець" сепаратистів з "ЛДНР" Вадим Столар, Валерій Гнатенко, який в 2014 році закликав до референдуму за створення так званої "ДНР", багаторічна помічниця Сергія Ківалова Антоніна Славицькая. До групи увійшов також Олександр Ковальов, який відомий тим, що вивозив з Києва "Беркут" після Євромайдану, а також скандальні "слуги народу": антиваксер Артем Дмитрук і підозрюваний у хабарництві Олександр Юрченко.

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На думку Олександра Черненко, утворення такої парламентської групи є вкрай небезпечним, особливо у світлі того, що Кремль не полишає спроб впливати на українську політику з середини, навіть в умовах відкритої війни. "І вчергове перевзута п’ята колона буде отруювати наш парламент, розповідати українцям, як їм жити і що робити із окупованими територіями, балотуватиметься до місцевих рад.

Тому про це потрібно говорити і протидіяти цим процесам вже зараз. Щоб потім не було пізно",— написав експерт.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Что-то требуем от Штатов и ЕС, а у самих в Парламенте многолетняя вакханалия договорняка. Даже война нас не учит
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30.05.2022 20:24
+30
Как он себя прекратит? Вот ты бы себя прекратил? Нет. Вот и Зеленский не может.
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30.05.2022 20:30
+13
А хто їх в Раду вибрав? Партія закрита,а це значить звільнити зал. Ах да,забула, зе потрібен кворум, партію тримають до кінця війни. Все для народу....
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30.05.2022 20:25
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Час вилазити і несостоявшемуся царьку мураєву? Володимир Олександрович, час остаточно припинити агентурі діяти в Україні
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30.05.2022 20:21 Відповісти
Как он себя прекратит? Вот ты бы себя прекратил? Нет. Вот и Зеленский не может.
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30.05.2022 20:30 Відповісти
Что-то требуем от Штатов и ЕС, а у самих в Парламенте многолетняя вакханалия договорняка. Даже война нас не учит
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30.05.2022 20:24 Відповісти
во как а на Бутусова гнать могут
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30.05.2022 21:06 Відповісти
А хто їх в Раду вибрав? Партія закрита,а це значить звільнити зал. Ах да,забула, зе потрібен кворум, партію тримають до кінця війни. Все для народу....
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30.05.2022 20:25 Відповісти
Нова банда обркрадання України.Хтось буде вмирати за Україну,а в цей час вже інші думають,як з гуманітарною освітою та відсутності совісті прилаштуватися до потоків в майбутньому плані відбудови((Невже народ знову проспить,бо буде молитися.
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30.05.2022 20:27 Відповісти
Это не новая банда а старая только название другое. Кстати что ОПЗЖ что эти "новые" тот самый кожух только навыворот ,что тогда всегда подголосывали ЗЕЛЁНОЙ САРАНЧЕ Коломойского то же будет и сейчас. Зелёные становятся всё больше похожими на ПР только ещё более мерзопакостней.
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30.05.2022 20:38 Відповісти
Даже не навьіворот! Просто бирку поменяли.
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30.05.2022 20:44 Відповісти
створюється бригада по організації робіт з денацифікації населення та ліквідації держави ліворуч на смайліку військові фронтовики та волонтери.
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30.05.2022 20:59 Відповісти
і ціна, яку українці сплачують за їх гешефт, все дорожча і нестерпніша.
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30.05.2022 22:27 Відповісти
Вони опжз сказало, що відтепер вірують у Зеленського, а йому більше і не треба, прийме будь кого, хто поцілує його в зад.
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30.05.2022 20:40 Відповісти
Суки зелені проголосували за заборону опзж - опзж немає, тепер нова помійка створена.
І хто з зелених підарасів, чекав що ригі добровільно складуть мандати?
Але для дебілів, шоу зробили, від ригів гроші отримали і можна далі жити!
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30.05.2022 20:41 Відповісти
так можна зробити демарш зі сторони фракції порошенка і бют,вони ж такі патріотичні!?і просто вигнати цю погань з ВРУ,якщо ВЛАДА курва!В ЧОМУ ДЄЛО і для БУТУСОВА це гарна робота! і для СВОБОДИ!
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30.05.2022 20:42 Відповісти
Звідки впав у реальність? Тільки писати навчився,а рахувати мабуть ще ні.
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30.05.2022 20:48 Відповісти
Свіженька ботва 26 травня вилупився
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30.05.2022 21:49 Відповісти
Яки й же слушний момент зараз перечавити цих тарганів по одному… Користь державі та добрий урок наступним тарганам!
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30.05.2022 20:43 Відповісти
Русняві навіть під час війни себе відчувають хозяєвами життя. Не виліковні йолопи.
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30.05.2022 20:45 Відповісти
Будьте чесні хоча б з собою - не виліковні йолопи це переважна більшість українського суспільства, завдяки чому ось такі "керманичи" кермують ними вже 30 (повна зміна покоління) років.
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30.05.2022 20:55 Відповісти
якби це було правдою, ми би ще триста років тому пропали би. Керманичі керують, тому що у нас олігархічна країна, а відтак кандидатом в Президенти може бути тільки той, хто заручився підтримкою олігарха або групи олігархів. І звісно ж не за дурно.
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30.05.2022 22:29 Відповісти
А Україна стала олігархічною не завдяки батькам-йолопам цих сьогоднішніх йолопів.
Звичайно за 30 років їх кількість зменшилась, але як бачите тільки у межах, аби мати 8-10% дійсно національно свідомих громадян для чергової "революції" та армії, які вже вкотре мусять захищати решту "какая разніца" і намагатися змінити щось до кращого у державі.
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31.05.2022 01:53 Відповісти
Живучие, как тараканы
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30.05.2022 20:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eA0LQJdIt2o

Ще в перші дні я так само розувірився в слова наших можновладців коли почув про відбудову країни.
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30.05.2022 20:51 Відповісти
"Найодіозніші народні депутати віднині забороненої ОПЗЖ намагаються відмежуватися від токсичної партії і продовжити політичну кар'єру, як це робили регіонали у 2014 році." Українці підтримують лише героїв що б'ють орду на фронті. Тому навіть у Песикa Патронa, який допомагає рятувальникам розміновувати є більше шансів в парламенті, а якщо Патрон ще й покусає якусь москаляку, то може сміливо бaлотуватися в президенти.
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30.05.2022 20:58 Відповісти
Да? Ти впевнений?
У звільнених від орків селах на півночі Харківської області залишається купа нєвсьотакоднозначників...
Два місяці просиділи у погребах під орками, зараз повилазили і знову за старе - нє всьо так однозначно...
Таких 10% завжди знайдеться, щоб проголосувати за ПР/ОПЗЖ/ "Відновлення України".
На жаль, такі люди в нас досі існують.
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30.05.2022 21:08 Відповісти
А що каже штабс-капітан Бакланов? Він вже в нас за нацбезпеку тіпа відповідає?
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30.05.2022 21:01 Відповісти
Хамелеони.
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30.05.2022 21:06 Відповісти
Великий Лідор їх благословив...
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30.05.2022 21:09 Відповісти
Ще песика виберіть.Вже одного вибрали по приколу.
Шо прикололись тепер думай ТЕ.
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30.05.2022 21:12 Відповісти
это все ерунда. сосательные конфетки рошен на роиси продаются. вот где настоящая зрада, а вы все про опзж. вам не стыдно. люди очнитесь. давайте все по плану, сначала посадим пороха, потом этими займемся. он уже и личную армию набрал выдал им броники и купил автомобили JAK. и поговариют, что сам лично водит фуры на раисю, что больше денег было для своей чвк. короче барыга и жадина.
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30.05.2022 21:14 Відповісти
Еге ж. І знов утік з двома валізами доларів...
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30.05.2022 21:20 Відповісти
А де там найвеличніший? Нехай розпускає Верховну раду. Так само, як і попередній склад. Із таким самим забиванням на те, що написано у Конституції України. Юридичних підстав нема? Йому пофіг, як і у 19-му. Неможна, кажете під час війни вибори? Пофіг! Що кажете? Зараз йому не вигідно бо монобільшості не буде і ВР не буде "ручною"? Оце йому не пофіг! Бо тоді можуть пояснити, що він МАЄ робити за Конституцією, а що - зась.
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30.05.2022 21:18 Відповісти
та був же "український вибір"! Нє, не синоніми?
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30.05.2022 21:27 Відповісти
надо просто долго молчать "не на часі" как говорят некоторые. ДУМАЙ-ТЕ! Авось что нибудь надумаете , надумали ПРЕЗИДЕНТА.
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30.05.2022 22:15 Відповісти
А хіба зміна назви їх "загону", (після заборони самої партії) одномоментно змінила їх погляди на подальші плани розвитку України? (Це більш схоже не на політичні погляди, а скоріше на пошуки де б тепліше і безпечніше свою дупу пристосувати! Бо зміна назви чи сутенера, аж ніяк не змінює вид праці повії !
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30.05.2022 22:18 Відповісти
Зброю знайду, і ніхто не ********** в мою оселю, а ні зрусські, а ні комунал н ки, це мій газ, моє світло, я нікому нічого не маю бути платити
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31.05.2022 07:23 Відповісти
С вот этим вот дерьмом сруцькимирным ЗЕбилы в ЕС хотят(для внутреннего озвучивания), на деле саботируя любые инициативы соответствию Копенгагенских критериев.
Убить всех! Искать и не найти неизвестных патриотов. В ЕС никто не возмутится.
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31.05.2022 09:07 Відповісти
 
 