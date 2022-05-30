УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11554 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 932 29
блокада (620) війна (56233) Литва (1530) експорт (720) Ландсбергіс Габріелюс (140)

Литва пропонує провести військово-морську операцію з супроводу українських кораблів із зерном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,экспорт

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував план під час переговорів із британською колегою Ліз Трасс у понеділок у Лондоні, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім через чорноморський порт Одеса", - сказав Ландсбергіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розповідає європейським високопосадовцям, що Україна перешкоджає експорту зерна, а подолати продовольчу кризу допоможе скасування санкцій проти РФ

"Немає можливості зберігати це зерно і немає іншого адекватного альтернативного шляху. Вкрай важливо показати вразливим країнам, що ми готові вжити заходів, необхідних для того, щоб нагодувати світ", - додав він.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу - не під егідою НАТО - могла б захистити кораблі із зерном, коли вони прямують через Чорне море та повз російські військові кораблі.

Він припустив, що крім Британії, необхідний захист могли б забезпечити країни, які постраждають від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет.

План Литви вимагатиме розмінування частин Чорного моря для забезпечення безпечного проходу, а також угоди з Туреччиною, яка охороняє вхід до Чорного моря.

Також читайте: Україна не зможе повноцінно замінити морський експорт зерна сухопутним, - британська розвідка

"Це буде невійськова гуманітарна місія, і її не можна порівнювати із безпольотною зоною. У цьому починанні використовуватимуться військові кораблі чи літаки, або й те, й інше, щоб гарантувати, що постачання зерна може безпечно залишити Одесу та дістатися Босфору без втручання Росії. Нам буде потрібна коаліція охочих - країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів, і країн, які від цього страждають", - пояснив міністр.

За його словами, НАТО як альянс не має відігравати жодної ролі у цій операції.

Після зустрічі з Ландсбергісом Трасс сказала, що Британія хотіла б, щоб британські військово-морські кораблі приєдналися до ескорту, якщо вдасться вирішити практичні питання, включаючи розмінування та надання Україні більшої дальності зброї для захисту гавані від нападу Росії.

Британія обговорює з союзниками цей план, і для його активації, ймовірно, буде потрібна згода США.

"Що нам потрібно зробити, то це вирішити цю глобальну проблему продовольчої безпеки, і Британія працює над терміновим рішенням, щоб вивезти зерно з України", - сказала вона.

Читайте також: Велика Британія не відправлятиме кораблі для супроводу зерновозів у Чорному морі, - The Guardian

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Правий, таки, Джонсон щодо коаліції з країнами Балтії та Польщі.
показати весь коментар
30.05.2022 20:27
+13
Литовцям-черговий респект...
показати весь коментар
30.05.2022 20:25
+5
Ердоган не пустить у ЧМ військові кораблі.
показати весь коментар
30.05.2022 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Литовцям-черговий респект...
показати весь коментар
30.05.2022 20:25 Відповісти
Правий, таки, Джонсон щодо коаліції з країнами Балтії та Польщі.
показати весь коментар
30.05.2022 20:27 Відповісти
Так,потрібна нова Європа, але ось тільки з зерном і супроводом кораблів не клеїться, це втручання в війну, а Європа в ній не бере участі.
показати весь коментар
30.05.2022 20:33 Відповісти
Втручання в чому полягає? Тобто, надання Україні зброї - не втручання, а перевозка зерна для світової продовольчої безпеки - втручання. Нісенітниця!
показати весь коментар
30.05.2022 21:12 Відповісти
Ердоган не пустить у ЧМ військові кораблі.
показати весь коментар
30.05.2022 20:37 Відповісти
Питання ціни.
показати весь коментар
30.05.2022 20:49 Відповісти
Ердоган сам може взяти в цьому участь, та й Румунія також має флот.
показати весь коментар
30.05.2022 21:47 Відповісти
Безумовно ,що військовий союз країн,котрі межують з союзним нєдаґасударствам був би супер відповіддю на потенційну агресію.За спинами цих держав стояли б економічно та військовопотужні ,а базування було б вздовж всьго кордону.
показати весь коментар
30.05.2022 20:42 Відповісти
план давно готов
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
показати весь коментар
30.05.2022 20:45 Відповісти
читаю о действиях Польши, Литвы, Словакии, Чехии и остальные, кроме венгров и белорусов наверное....по ходу будет все таки Междуморье примерно в границах ВКЛ. Главное на этот раз мацкву спалить до конца
показати весь коментар
30.05.2022 20:43 Відповісти
боярку пей ма-а-аленькими глотками
показати весь коментар
30.05.2022 20:46 Відповісти
"а у нас просто нет выбора"
ну так це у вас .
показати весь коментар
30.05.2022 21:43 Відповісти
вот потому что надо сделать наперекор мордору (то есть при необходимости открыть огонь по корытам орков, если они попытаются помешать), поэтому они и ссаться что-то сделать. Литва предлагает поискать в штанишках яйца, Франция видимо заблудилась в поисках, а Германия спросила *а что это?*. Поэтому дальше предложения дело не пойдет.
показати весь коментар
30.05.2022 21:01 Відповісти
Так военньій конвой и собирают, чтоб мнение кацапов не спрашивать . Или вьі таки думаете, что они военньіе корабли берут от акул отбиваться?
показати весь коментар
30.05.2022 21:42 Відповісти
Дурдом какой то. Весь мир не может поставить на место одного пед*раста. Турция тоже кстати предлагала конвоировать баржи с зерном военными кораблями других стран но есть отдельные ссыкуны к сожалению и в США которые никак не насмелятся поставить на место этого засранца путина.
показати весь коментар
30.05.2022 20:49 Відповісти
так что получается молится нужно чтоб куйло кусок сша не захотел
показати весь коментар
30.05.2022 21:02 Відповісти
Есть прецеденты. Мандат ООН, по подобию миссии в Корее.
показати весь коментар
30.05.2022 21:08 Відповісти
ЯО - єто не козьірь, а палка с двумя концами. Одним концом ******* тьі, а другим - тебя.
показати весь коментар
30.05.2022 21:40 Відповісти
так вот у кого в НАТО есть яйца, даже сказать такое не все могут. боятся куйла в мочу мокнуть
показати весь коментар
30.05.2022 21:00 Відповісти
Україна має надати дозвіл ООН забрати потрібне їй зерно. Приходьте, забирайте. Миротворча операція ООН в Кореї 50-х років - це цінний досвід. Можуть повторити. Чи не можуть?!
показати весь коментар
30.05.2022 21:02 Відповісти
Так ВОЙНУ то паРАША не объявила, следовательно НИКТО не может запретить любым судам с ОХРАНОЙ торговать с Украиной. А если кто сунется, то против наглого роSSийского рыла будет совершена СПЕЦОПЕРАЦИЯ!
показати весь коментар
30.05.2022 21:03 Відповісти
Мандат ООН, по подобию миссии в Корее. И повод значительный-голод для миллионов.
показати весь коментар
30.05.2022 21:11 Відповісти
С точки зрения дипломатии - суперское решение. Изощрённый троллинг. Натовские корабли не под эгидой НАТО мирно себе идут параллельными курсами с нашими зерновозами. Это и конвоем не назовёшь,
И НАТО ТУТ НЕТ.
От слова "сами видите".
показати весь коментар
30.05.2022 22:50 Відповісти
 
 