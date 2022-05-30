УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
1 891 15
Зеленський (17406) санкції (6834)

Зеленський під час виступу перед Єврорадою: Шостий санкційний пакет має бути схвалений

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

6-й санкційний пакет має бути схвалений, включно з нафтою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це під час виступу на засіданні Євроради  за допомогою відеозв'язку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"6-й санкційний пакт має бути узгоджений і повинен бути ефективним, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України, проти всієї Європи і щоб ви нарешті стали незалежними разом із нами від російської енергетичної зброї, хоча б її нафтової частини", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче бачити не Євросоюз, а 27 його уламків, - Зеленський

Ми повинні, сказав також він, негайно знайти рішення, щоб запобігти розгортанню продовольчої кризи.

Зеленський подякував лідерам країн ЄС за створення "зелених коридорів" для аграрного експорту з України, але "як ви розумієте, надійне гарантування продовольчої безпеки неможливе без припинення війни на нашій землі".

"Не може бути спокійної торгівлі та аграрного виробництва, поки Росія зберігатиме можливість перехоплювати суди з українською агропродукцією і не лише у Чорному морі", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Європа має продемонструвати силу, - Зеленський звернувся до Євроради. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
показати весь коментар
30.05.2022 21:06
+7
это просто пипец:

Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
показати весь коментар
30.05.2022 21:16
+6
Ага,А Демченко, Єрмак звільнені, мости з Криму зірвані. Це про що я говорю-яке має він право віддавати накази Європі. Не дипломатичну поведінку Зеленського потрібно міняти.
показати весь коментар
30.05.2022 21:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопросов больше чем достаточно. Но сейчас возможно только окружение вскрывать.
показати весь коментар
30.05.2022 21:23 Відповісти
Ага,А Демченко, Єрмак звільнені, мости з Криму зірвані. Це про що я говорю-яке має він право віддавати накази Європі. Не дипломатичну поведінку Зеленського потрібно міняти.
показати весь коментар
30.05.2022 21:08 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 21:09 Відповісти
Цікаво, щоб йому відповів Станіславський?
показати весь коментар
30.05.2022 21:09 Відповісти
має бути схвалений.....eto on S KEM tam tak balakaet ?
показати весь коментар
30.05.2022 21:10 Відповісти
это просто пипец:

Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
показати весь коментар
30.05.2022 21:16 Відповісти
Так-то оно так, да только что помешает Зеленскому сдать Украину во второй раз? Как раз и надо сейчас задавать вопросы, все те, кто сдавал Юг и Восток, никуда не делись.
показати весь коментар
30.05.2022 21:37 Відповісти
а чи не проплачена ти, скотина, за перший же свій висер на форумі Цензора?
показати весь коментар
30.05.2022 21:46 Відповісти
"**********" в тебе змаленької літери.
Подоляк оштрафує.
показати весь коментар
30.05.2022 21:55 Відповісти
По многим вопросам необходимо провести расследования и принять кадровые решения. Кроме власти заняться этим некому.

А власть упорно не желает этим заниматься, не признает свою ответственность за многочисленные про.бы. Вот это нежелание брать на себя ответственность и ведёт к нарастанию напряжения в обществе, которое Вы охарактеризовали как 'срачи'.

Если бы это имело для Зеленского хоть какое-то значение, Ермак и прочие одиозные фигуры из его окружения давно бы были отстранёны - но Зеленскому пофиг, Ермак - по его словам - уйдет вместе с ним. Дружба с Ермаком имеет гораздо большее значение для Зеленского, чем серьезные ошибки - если не преступления - допущенные/совершенные им на своем месте.

Так что сконсолидировать нацию для Зеленского не представило бы большого труда, но, видимо, нет желания.
показати весь коментар
30.05.2022 22:14 Відповісти
Зеленский вовремя понял, что Патрушев его кинет, убьет или отдаст кадыровцам. И ему будет затруднительно говорить "ты же в Омане обещал". И решил из ватников податься в патриоты.
показати весь коментар
30.05.2022 21:35 Відповісти
А Порох тим часом в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
показати весь коментар
31.05.2022 18:05 Відповісти
 
 