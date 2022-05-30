Зеленський під час виступу перед Єврорадою: Шостий санкційний пакет має бути схвалений
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
6-й санкційний пакет має бути схвалений, включно з нафтою.
Як інформує Цензор.НЕТ про це під час виступу на засіданні Євроради за допомогою відеозв'язку, заявив президент України Володимир Зеленський.
"6-й санкційний пакт має бути узгоджений і повинен бути ефективним, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України, проти всієї Європи і щоб ви нарешті стали незалежними разом із нами від російської енергетичної зброї, хоча б її нафтової частини", - заявив він.
Ми повинні, сказав також він, негайно знайти рішення, щоб запобігти розгортанню продовольчої кризи.
Зеленський подякував лідерам країн ЄС за створення "зелених коридорів" для аграрного експорту з України, але "як ви розумієте, надійне гарантування продовольчої безпеки неможливе без припинення війни на нашій землі".
"Не може бути спокійної торгівлі та аграрного виробництва, поки Росія зберігатиме можливість перехоплювати суди з українською агропродукцією і не лише у Чорному морі", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
Подоляк оштрафує.
А власть упорно не желает этим заниматься, не признает свою ответственность за многочисленные про.бы. Вот это нежелание брать на себя ответственность и ведёт к нарастанию напряжения в обществе, которое Вы охарактеризовали как 'срачи'.
Если бы это имело для Зеленского хоть какое-то значение, Ермак и прочие одиозные фигуры из его окружения давно бы были отстранёны - но Зеленскому пофиг, Ермак - по его словам - уйдет вместе с ним. Дружба с Ермаком имеет гораздо большее значение для Зеленского, чем серьезные ошибки - если не преступления - допущенные/совершенные им на своем месте.
Так что сконсолидировать нацию для Зеленского не представило бы большого труда, но, видимо, нет желания.
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."