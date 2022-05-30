На Східному напрямку 30 травня знищено до 50 окупантів, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 мінометів, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОТУ.
У повідомленні зазначається: "30 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 1; БМП – 1; САУ – 1; мінометів – 3; БПЛА – 1".
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