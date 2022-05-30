Денісова підтвердила плани Ради завтра відправити її у відставку: "Офіс Президента не влаштовує моя активність"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Омбудсмен Людмила Денісова підтвердила плани Верховної Ради відправити її у відставку 31 травня. Вона наголосила на порушенні законної процедури звільнення та 5 статей Конституції.
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила про це на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.
"Мені стало відомо, що за командою Офісу Президента України завтра планують звільнити мене з посади Уповноваженої ВРУ з прав людини. Мені надійшло смс повідомлення, де після наради в президента було прийнято рішення про звільнення та прохання до депутатів підписатися про висловлення недовіри до мене", — заявила вона.
З її слів, Офіс Президента "не влаштовує моя активність, як омбудсмана. Моя активна діяльність по збору та аналізу інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який за законом обирається на 5 років".
Вона додала, що спікер ВРУ Руслан Стефанчук підтвердив про збір підписів народних депутатів для її відставки. Також планується засідання профільного Комітету ВРУ з прав людини.
Денісова підкреслила, що 20 травня 2022 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" від 12.05.2022 № 2259–ІХ. За яким звільнення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати України, Голови Національного банку України та інших може відбуватися без застосування процедур, встановлених спеціальними законами України. Питання про висловлення недовіри таким посадовцям може бути ініційовано Головою Верховної Ради України або не менш як однією четвертою народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
"Але застосування вищезазначеного механізму для усунення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини буде порушенням як мінімум п’яти статей Конституції України. А також законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини", Паризької конвенції та Венеційських принципів", — застерегла вона.
Будь ласка, зачекайте...
1 год ·
Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.
Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.
Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.
Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.
Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.
Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
Разом з Олександром Дугіним та Наталією Вітренко входив до Вищої Ради «Міжнародного Євразійського Руху»
Корчинський это как Фемен, только не показывает сиськи, а национализм.
А ми то пам'ятаємо, тому Діму ніколи не цитуємо...
"Вітренчиха", "генерал Лебідь", "14 Армія" - то все до сраки. Після повернення Української Придністрянщини до складу України імена Воїнів - українських націоналістів з УНА-УНСО будуть вписані золотими буквами в історію Новітньої України. У т.ч і Дмитра Корчинського.
Варто запам'ятати собі, що на чужу територію нічого поглядати. То є Молдова і крапка.
Після випадку "ложись Бандера" він публічно зрікся його...
Корч подробно писав за це у своїх книгах.
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Особистість Денісової та її досягнення або проколи в даному випадку не мають значення,
має значення, що під час війни зебіли знову намагаються порушувати Конституцію та діюче законодавство, причому знов з подачі ОП-и.
Якщо її звільняють - значить вона перечить Єрмаку. І вже за це цю тітку варто поважати. Бо влада погоріла на обіцяному обміні полоненими з Азовсталі. Скоріше за все, Денисова не змовчала і поплатилася за це.
Стосовно чоловіків і жінок. То якби ще в мирний час в нас жінки були військовозобов'язаними - то тоді б ми були з ними в рівних умовах. Але ж в нас не так.
Це тіпа узурпація влади в одних руках Найвеличнішого та Найгеніальнішого Боневтіка І ?
а кого , цікаво , на іі місце запропонує боневтік?
вже зустрічатися з ху@ лом і щось вирішувати !
https://censor.net/ru/news/3336724/v_hersone_58_deteyisirot_bolshe_mesyatsa_skryvayutsya_v_podvale_tserkvi_denisova
P. S.
Зелені продовжують прибирають не свої кадри! 🤔
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text