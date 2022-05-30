Окупанти звозять застарілі танки і намагаються наступати на сході Запорізької області, - голова ОВА Старух

В Запорізьку область російські загарбники доставили понад 50 застарілих моделей танків (Т-62 та Т-72Б). А жителів тимчасово окупованих територій змушують подавати заявки на отримання паспортів держави-агресора.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника області, бронетехніку вірогідніше будуть використовувати для укріплення оборонних позицій окупантів. Або знайдуть тих, хто погодиться піти в наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння ЗСУ.

"Росіяни намагаються вести наступ на східні громади нашого регіону. По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа, ракетні удари. Сьогодні дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади", - додав Старух.

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Він підкреслив, що загарбники цілеспрямованого знищують цивільну інфраструктуру в області.

"Потрапили у торговий комплекс. У центр міста, де ніяких військових об’єктів не могло бути. Перевірили відеозаписи – летіла прямо у цивільний об’єкт, це не була помилка. Завдають ударів для залякування, здійснюють акти геноциду", - сказав очільник області.

Також окупанти намагаються змусити жителів краю подавати заявки на отримання російських паспортів.

"У них (росіян. - Ред.) закінчується "гарматне м’ясо". Подивіться на досвід жителів Криму, Донецької та Луганської областей. Ті, хто отримав російський паспорт, потім отримали зброю та були відправлені в окопи. Все просто та зрозуміло. Російський паспорт – це квиток у окоп, - наголосив керівник Запорізької ОВА.

На зайнятих територіях області, за словами Олександра Старуха, рашисти намагаються блокувати зв'язок і встановлюють свої комунікації. Також регулярно блокують проїзд евакуаційних колон, затримують людей і використовують їх як живий щит, щоб переміщувати військову техніку.