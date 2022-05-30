УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8785 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 049 34
армія РФ (13448) війна (56233) Запорізька область (2557) Старух (198)

Окупанти звозять застарілі танки і намагаються наступати на сході Запорізької області, - голова ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

В Запорізьку область російські загарбники доставили понад 50 застарілих моделей танків (Т-62 та Т-72Б). А жителів тимчасово окупованих територій змушують подавати заявки на отримання паспортів держави-агресора.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника області, бронетехніку вірогідніше будуть використовувати для укріплення оборонних позицій окупантів. Або знайдуть тих, хто погодиться піти в наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння ЗСУ.

"Росіяни намагаються вести наступ на східні громади нашого регіону. По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа, ракетні удари. Сьогодні дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади", - додав Старух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 300 людей викрали окупанти на Запоріжжі від початку війни, - Старух

Він підкреслив, що загарбники цілеспрямованого знищують цивільну інфраструктуру в області.

"Потрапили у торговий комплекс. У центр міста, де ніяких військових об’єктів не могло бути. Перевірили відеозаписи – летіла прямо у цивільний об’єкт, це не була помилка. Завдають ударів для залякування, здійснюють акти геноциду", - сказав очільник області.

Також окупанти намагаються змусити жителів краю подавати заявки на отримання російських паспортів.

"У них (росіян. - Ред.) закінчується "гарматне м’ясо". Подивіться на досвід жителів Криму, Донецької та Луганської областей. Ті, хто отримав російський паспорт, потім отримали зброю та були відправлені в окопи. Все просто та зрозуміло. Російський паспорт – це квиток у окоп, - наголосив керівник Запорізької ОВА.

На зайнятих територіях області, за словами Олександра Старуха, рашисти намагаються блокувати зв'язок і встановлюють свої комунікації. Також регулярно блокують проїзд евакуаційних колон, затримують людей і використовують їх як живий щит, щоб переміщувати військову техніку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Сами не устали от шапкозкидательства? "Устаревшие танки, деморализованные.." Не желает на себе испытать этих "устаревших"? Одни звездоболы. Вы своими обязанностями занимайтесь- готовьте ТРО, копайте траншеи, делайте ежи противотанковые, подготавливаете бобмбоубежища.. А про "устаревшие" Ар5стович нам долодит.
показати весь коментар
30.05.2022 21:56
+8
Замість того щоб готувати область до нападу політична шльондра старух займався піаром на великому крадівництві
показати весь коментар
30.05.2022 21:59
+7
гавно приволокли- часть уже на металлолом перевели
показати весь коментар
30.05.2022 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гавно приволокли- часть уже на металлолом перевели
показати весь коментар
30.05.2022 21:51 Відповісти
Сами не устали от шапкозкидательства? "Устаревшие танки, деморализованные.." Не желает на себе испытать этих "устаревших"? Одни звездоболы. Вы своими обязанностями занимайтесь- готовьте ТРО, копайте траншеи, делайте ежи противотанковые, подготавливаете бобмбоубежища.. А про "устаревшие" Ар5стович нам долодит.
показати весь коментар
30.05.2022 21:56 Відповісти
Лаптелиз, ми воюємо на своїй землі, за своє. окупантам, які прийшли на НАШУ ЗЕМЛЮ, будемо горлянки гризти, поки не знищимо погань.
показати весь коментар
30.05.2022 22:13 Відповісти
Ты тоже из когорты пустозвоно-звездоболов? Или просто начальство облизываешь?
показати весь коментар
30.05.2022 22:23 Відповісти
У этого события, как и у любого, есть плюсы и минусы. Из минусов, рашисты за ценой не постоять. Из плюсов, им все сложнее это подтверждать железом. От хорошей жизни машины второго поколения в бой не вводят.
показати весь коментар
30.05.2022 22:52 Відповісти
Это так. Но у каждого начальника, есть свои компетенции. У начальника ОВА-прямые по организации территориальной бороны населенных пунктов и в первую очередь областных центров. А рассказывать как солдаты ВСУ будут "легко сжигать Т62 и Т 72 танки" -звездобольство.
показати весь коментар
30.05.2022 23:44 Відповісти
Cтарые танки лучше, чем вообще без танков, помню лет 50 назад Т-62 каталоги изучал многие детали от Т 55 подходили, последние их модификации с дополнительной броней на башнях.....
показати весь коментар
30.05.2022 22:50 Відповісти
Таки да. Только эти танки не нам привезли а оркам.
показати весь коментар
30.05.2022 23:21 Відповісти
Да где же та Армата?). Не, ну понятно, что потом на параде возить).
показати весь коментар
30.05.2022 21:57 Відповісти
Армата дороговата, а Т 62 бесплатно, только перебрать после консервации, их 6000 вроде имеется. Немцы то тоже собираются Украине старьё типа Леопард 1 дать, тот ещё хуже Т 62 и всего их у немцев немного.
показати весь коментар
30.05.2022 22:55 Відповісти
Армата не просто "дороговата", стоит огромных денег, потому их за 7 лет 20 шт выпущено. 24000 танкистов на Т-62 возьмут там же, где и 16000 сирийцев и 8000 ливийцев. Ага.
показати весь коментар
30.05.2022 23:11 Відповісти
Старий не старий
Але то Всеж Танк,
а не пістолет.
показати весь коментар
30.05.2022 21:57 Відповісти
То ти Джавеліну розповідай.
показати весь коментар
30.05.2022 22:30 Відповісти
Не забувайте що в середині десь 0.5 мозку на танк, а якщо ще й досвід брати......
показати весь коментар
30.05.2022 22:38 Відповісти
Главное в новости то, что старые Т 62 уничтожать гораздо проще.
показати весь коментар
30.05.2022 23:44 Відповісти
Замість того щоб готувати область до нападу політична шльондра старух займався піаром на великому крадівництві
показати весь коментар
30.05.2022 21:59 Відповісти
Скажімо прямо - обидві армії воюють переважно застарілим обладнанням.
показати весь коментар
30.05.2022 22:02 Відповісти
Знаю точно, парашенцям в Україні буде *****.
показати весь коментар
30.05.2022 22:10 Відповісти
Буде. Але Перемога буде дуже кривава, бо війна триває вже 350 років... Маємо вже визначитись зараз, бо в наших окопах сидітимуть вже наші онуки і відбиватимуть нашу країну.
показати весь коментар
30.05.2022 22:25 Відповісти
Ти для цього висера сьогодні зареєстровано?Баним бота.
показати весь коментар
30.05.2022 22:16 Відповісти
На роССии камандири знают четко: Солдат не жалеть, баби - дури, по пьяне еще нарожают.
показати весь коментар
30.05.2022 22:09 Відповісти
сначала прочитал "застарілі тачанки"..и даже не удивился
показати весь коментар
30.05.2022 22:24 Відповісти
мокшане кто сапог потерял?
показати весь коментар
30.05.2022 22:25 Відповісти
Ботінок лайно
показати весь коментар
31.05.2022 01:11 Відповісти
Подозреваю, что эта техника была сегодня сильно прорежена, надеюсь завтра будет в новостях.
показати весь коментар
30.05.2022 22:34 Відповісти
Умом рассею не понять
показати весь коментар
30.05.2022 22:39 Відповісти
А зачєм єйо панімать?
показати весь коментар
30.05.2022 22:50 Відповісти
Эта вероятность больше 2 мес. существует как Васильевку взяли.
показати весь коментар
30.05.2022 23:14 Відповісти
Та нормальні там танки, вони ще своє покажуть

показати весь коментар
31.05.2022 01:14 Відповісти
Поумнели рашисты - ведь это старое железо тоже надо уничтожать и тратить свой б/к, который надо расходовать экономно, и импортные нищяки жалко тратить - там ещё дохрена новой техники. Надо больше минировать.
показати весь коментар
31.05.2022 02:50 Відповісти
 
 