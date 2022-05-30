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Рашисти просунулися всередину Сєверодонецька, тривають вуличні бої. Під Лисичанськом контузило журналіста і перекладачку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Вуличні бої в Сєверодонецьку тривають ЗСУ намагаються відкинути ворога.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Коротке вечірнє зведення 30 травня. Рашисти просунулися всередину Сєверодонецька, тривають вуличні бої. Мешканцям Наполегливо Радимо залишатися в укриттях. Маємо надію, що зниклі лікарі живі, адже в підбитій "швидкій" тіла не виявлені. Волонтери, які раніше потрапили під обстріл почувають себе задовільно. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено чи це була авіабомба чи снаряд крупного калібру) - загинув французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро. Евакуацію з Луганщини зупинено до стабілізації безпекової ситуації", - розповів він.

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Топ коментарі
+56
Тогда слушай Арестовича i Национальный марафон «Едині новини».
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30.05.2022 22:09
+45
а які повинні бути новини коли зелупа взагалі не готувалася до війни, а кацапи готувалися?
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30.05.2022 22:19
+40
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 22:08
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Пи%&?#ц
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30.05.2022 22:03 Відповісти
Та так... Вуличні найтяжчі... Бережи, Боже, наших хлопців.
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30.05.2022 22:16 Відповісти
Давайте більше оптимізму.
Київ - Україна, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг,... - Україна!
Навіть Харків - що за 80 км від реф - Україна!
Майже на всіх ділянках, кріме Сєверодонецька - ворог зупинений.
В районі Сєверодонецька - тяжко, оскільки на такій малій локації наступає весь залишок рф.
А ще місяць тому писали про плани оточення аж від Ізюма, про взяття Харькова, про де.сант на Одесу з Придністровья....
Плани путлера мельчают вместе с мельчанием его орков.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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30.05.2022 23:14 Відповісти
Ні, не *******, хіба що малесенький. Так, на Донбасі важко, але все мине. Треба протриматись десь 1-2 місяці, а там і в контрнаступ підемо русню випалювати.
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31.05.2022 06:51 Відповісти
От Гайдая только плохие новости
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30.05.2022 22:05 Відповісти
Тогда слушай Арестовича i Национальный марафон «Едині новини».
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30.05.2022 22:09 Відповісти
а які повинні бути новини коли зелупа взагалі не готувалася до війни, а кацапи готувалися?
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30.05.2022 22:19 Відповісти
Кацапы готовились к войне со времён кучмы. Идиоты голосовали за эту и последующую падаль все годы независимости. Увы, идиотов в Украине до сегодняшнего времени было большинство. Боюсь, на выборах после войны их снова будет большинство, т.к. это одни и те же. Признавать собственные ошибки примитивный мозг идиота не способен...
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30.05.2022 22:48 Відповісти
Ні, ідіоти народили НОВИХ ЗІЛЬОНИХ ІДІОТІВ.
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31.05.2022 01:09 Відповісти
73% баранів - хужє нє будєт 🤬!
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31.05.2022 02:24 Відповісти
Не звізди. кацапи готувалися до війни з другої чеченської - з 2000 року.
22 роки, шоб бездарно застряти в болотах під Києвом.
І слава Богу!
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30.05.2022 23:07 Відповісти
Не звізди! Хто заважав Україні готуватися до цього вторгнення?!
Хто заважав зевладі хоча б елементарно захистити кордони та підготуватися на напрямках Суми , Херсон та Чернігов - самі червоні лінії в оброні які тільки можуть бути?! Та й взагалі Сумщину кинули на "авось" без зброї - дали спокійно окупувати її! І як би не 93тя+місцеві партизани, то взагалі був би тут пздць повний - навіть орки не чекали на "випадковий нежданчик", коли їх розхерячили під Охтиркою...Сподіваюся, що колись розкажуть правду про цей епізод війни, який відбувся 24го лютого!
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30.05.2022 23:22 Відповісти
И не говори, не то ,что Люся и сказки про "Ракеты кончатся на 2ой неделе"
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30.05.2022 22:27 Відповісти
Бутусов сказав що ми не можемо говорити і 5% того що відбувається,війна це страшно і не все потрібно розказувати .Але занадто обнадійливі закиди від аристовича теж не добре бо розслабляють і втрачають пильність люди.
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30.05.2022 22:34 Відповісти
Про "занадто обнадійливі закиди від аристовича" зазвичай кажуть ті, хто його не слухає. Бо він каже приблизно те саме, що там найважча ситуація і саме там рашисти маєть шанси на успіх.
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30.05.2022 22:36 Відповісти
Будет как с Лиманом, через неделю узнаем, что Северодонецк проигран.
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30.05.2022 22:08 Відповісти
Ні, втримають. Головне - не дати оточити !
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30.05.2022 22:30 Відповісти
А варто втримувати? Чи краще перейти по ще вцілілих мостах у Лісичанськ і підірвати ці мости за собою?
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30.05.2022 22:37 Відповісти
Потім назад відбивати також буде не легко
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30.05.2022 22:41 Відповісти
Звісно. Але зараз наша заача - протриматись до отримання Ленд-Лізу у достатніх кількостях і не злити при цому професійне ядро ВСУ.
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31.05.2022 00:43 Відповісти
Это не игра.
Украина не ведет наступательный действия - но маневренную оборону.
Цель - измотать врага.
Все понимают, что когда на одну локацию Северодонецка брошены все остатки армии рф - то ситуация легкой не будет.
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30.05.2022 23:10 Відповісти
Если на Северодонецк брошены все остатки армии рф, то значит на других фронтах этих сил осталось мало.
Так чего ждем?
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31.05.2022 06:05 Відповісти
Будешь цепляться к условностям? Очевидно, что он имел ввиду весь избыток войск рашистов на фронте именно на том небольшом участке.
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31.05.2022 06:55 Відповісти
відводити людей звідти терміново, бо буде черговий ДАП чи Маріуполь!
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30.05.2022 22:08 Відповісти
бо потім буде інформація, як героїчно гинуть наши герої в повному оточенні, але не здаються
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30.05.2022 22:18 Відповісти
взорвут или разбомбят последний мост - и Мариуполь практически обеспечен - останеться только вплавь под обстрелами как во вторую мировую
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30.05.2022 22:36 Відповісти
Хай краще твій путлер виведе війська з України - а то буде как при кутузовє.
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30.05.2022 23:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 22:08 Відповісти
Якщо москалі захоплять луганську і донецьку область,то підуть далі.
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30.05.2022 22:08 Відповісти
кацапов там перемеливают не слабо, им бьІ там удержаться.
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30.05.2022 22:11 Відповісти
ЧЕМ их там "перемеливают"? Автоматами?
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30.05.2022 22:19 Відповісти
не только, есть много видосов как наши с пулеметами Макима воюют, вот это трешь.
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30.05.2022 22:21 Відповісти
Асфальтом.
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30.05.2022 22:21 Відповісти
А откуда у них численное превосходство в людях?
Наша армия - 700 000 бойцов, а у них максимум - 200 000 с учетом срочников.
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31.05.2022 06:08 Відповісти
Ты что сталинист, любитель воевать пушечным мясом? Речь о тяжелом вооружение, именно оно решает в этой войне.
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31.05.2022 06:57 Відповісти
На Херсон?
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30.05.2022 22:12 Відповісти
На весь юго восток
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30.05.2022 22:15 Відповісти
на *** пойдут твои кацапы ..
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30.05.2022 23:56 Відповісти
Надеюсь, что пойдут *****.
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31.05.2022 06:58 Відповісти
Чому арта с Заходу не б'є по москалям? Так скоро до Київа відійдемо....
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30.05.2022 22:10 Відповісти
Залужний навряд чи читає "Цензор", вибачайте...
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30.05.2022 22:17 Відповісти
Не знаю як важливий Северодонецк стратегічно,а Ліман з Словянськом то так(вода для всього Донбаса)
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30.05.2022 22:17 Відповісти
Северодонецк - развязка дорог.
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30.05.2022 22:42 Відповісти
Агов ЗЕ, де ЗЕ коли кацапи міста захоплюють? Як завжди відосики знімає?
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30.05.2022 22:21 Відповісти
А що саме він має робити? Прибути на місце бою і за собою в атаку повести хлопців? Ви саме так бачите роль Президента?
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30.05.2022 22:39 Відповісти
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30.05.2022 22:39 Відповісти
Народ, невже ви не кумекаєте, що по чисельності особового складу співвідношення на фронті один до двох; і при тому, що добровольців, яких наші воєнкомати не призивають вистачило би ліквідувати цю нерівність - але це неможливо зробити, тому що банально не вистачає для тих добровольців не те що озброєння, а й навіть обмундирування? Що, ви не побачили купи інф досі, що касапи переважають нас по озброєнню в ДВАДЦЯТЬ РАЗ?

ТА НЕ ГОТОВА УКРАЇНА ВИЯВИЛАСЬ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ!
Банально ми були не готові через те, що 73/43%зебілів захотіли "жрать+ржать+срать" і привели до керівництва державою зеленобидлячу біомасу слуг уродів з головкою ЄрЗе.
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30.05.2022 22:21 Відповісти
Не може бути,що вони в 20 разів переважають.В них стільки техніки немає.
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30.05.2022 22:42 Відповісти
Техники может и нет, но по боеприпасам да. Склады повзрывали, патронный завод не построили, поэтому и ждем, когда уже западная артиллерия с боеприпасами в нужном количестве подойдет.
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31.05.2022 00:22 Відповісти
Заспамили зебобики правду.
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30.05.2022 22:44 Відповісти
Це Зеля в якомусь інтерв'ю чи відеозверненні ляпнув про "20 разів". Ніхто з військового керівництва це не казав.
То про вагнергейт чи про сейшельські офшори ми Зелє не віримо, а про "20 разів" віримо?

А ситуація дійсно трохи дивна. Всі ж ці джевеліни і нвали нам поставляли якраз для боїв у містах. То тут якраз в нас мала б бути відповідна зброя. І Азов у Маріку показав, що ця зброя дійсно ефективна у міських боях. Купу бронетехніки орків попалили. Але в Сєверодонецьку щось на так йде...
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30.05.2022 22:44 Відповісти
Місто здають планомірно по якомусь сценарію зверху.Тут по перше момент здержування і витягування військ орків по друге якась тактична задумка зверху.
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30.05.2022 23:39 Відповісти
зеленая морда оказалась не готова - потому что эта падла служит не Украине
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30.05.2022 23:58 Відповісти
продвинулись? в один конец...
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30.05.2022 22:21 Відповісти
атако жопою
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30.05.2022 22:32 Відповісти
Як увійшли у місто то це надовго. Вуличні бої у великих містах можуть тривати місяцями, головне - не дати оточити місто. Потрібна велика кількість переважаючої піхоти та легкої швидкої бронетехніки. Єдина превага тут для нас - ворог буде нести значні втрати у живій силі. Кацапи зараз стали обережнішими з використанням танків - бо останнім часом дуже великі втрати якщо вже Т-62 задіють...
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30.05.2022 22:22 Відповісти
Та де там "велике місто". 150к було до війни. За 20хв пішки від Курчатова до Автомобільної можна пройти все місто.
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30.05.2022 22:28 Відповісти
не считая Азота и еще промышленых окраин - сам город 3х3 километра
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30.05.2022 22:43 Відповісти
Фантазер туди стянули весь кулак орки.Там не 1 до 20 проти нас а вже 1 до 30 вже проти нас.В місті залишилось десь 10 тис людей 90% це ждуни асвабадителей.Місто вже втрачено.І з цим питанням не до ЗСУ.
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30.05.2022 23:36 Відповісти
Рашисты уже видео за ДК Строителей снимают, возле крытых кортов. Значит город минимум на 50% занят ими.
С одной стороны печально. Но если наши отошли и оставили городскую сепарню на произвол их "друзей", то это не так и плохо. Естественный отбор.
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30.05.2022 22:26 Відповісти
Самые матерые сепарасты оденут шинельки и пойдут мясом на смерть с кадыркинцами за спиной под причитания собственных свиноматок...
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30.05.2022 22:57 Відповісти
І за што пайдут?
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30.05.2022 23:00 Відповісти
рашка как свинья которой перерезали горло, раскидает копытами в разные стороны но итог уже очевиден. Все равно разделают на куски и отправят в отходы истории. Главное спокойно довести дело до конца.
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30.05.2022 22:42 Відповісти
Донбасс!Сколько горя ты принёс стране своей продажностью!!Из-за вас, сепаров, сколько народу полегло!!
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30.05.2022 22:57 Відповісти
та было бы желание, этой всей херни не было еще в 14году, И луганск и донецк бы зачистили если бы сверху кто то сиси не мял и с путей кумовство не разводил.
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31.05.2022 01:01 Відповісти
Не Донбас, а завезена русня.
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31.05.2022 07:12 Відповісти
Те що я казав ще з ранку місто вже сдали по факту.Питання не до хлопців з ЗСУ.Судячи с той підтримки і всього що там робиться це робе верхівка.Чому і нащо питання.
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30.05.2022 23:33 Відповісти
Ніхто не буде жертвувати життям воїнів заради хрущовок цього совкового міста.Нанесуть наші максимум шкоди й відійдуть на наступні захисні рубежі.Війна не складається тільки з тупого жертвування життями,а з розумних тактичних ходів.Як в боксі:можна молотити руками всі раунди й пропускати не менше,аж до точного нокаутуючого удару противника.
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30.05.2022 23:37 Відповісти
Десь так і є.Але це місто схоже сдають по сценарію навмисно відволікаючи як найбільше мяса орків.Глибину всього цього ми не знаємо.На це є генштаб.
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30.05.2022 23:44 Відповісти
генштаб робе те, що скаже єрмак. питання?
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31.05.2022 01:02 Відповісти
Что-то быстро сдают укрепленные города. Надеюсь, все понимают, что освободить их потом будет крайне сложно.
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30.05.2022 23:57 Відповісти
укрепленные города? так кацапы не воюют а ровняют артой ..
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31.05.2022 00:01 Відповісти
С одной стороны, если отступить из Северодонецка - отбивать его и вести уличные бои в наступлении придётся уже украинской армии.
С другой стороны, если попасть в окружение - можно повторить судьбу защитников Мариуполя, которых то ли обменять хотят, то ли казнить.
Надежда - на мудрость Залужного.
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31.05.2022 00:00 Відповісти
США еще нужно с лендлизом потянуть пару недель и Донбасс полностью будет под копытом рашофашей.
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31.05.2022 01:49 Відповісти
Ипаная *********.Как она *******!
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31.05.2022 06:55 Відповісти
 
 