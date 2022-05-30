Польща запропонує спецзаходи щодо країн ЄС, які отримають винятки з нафтового ембарго проти РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що пропонуватиме на саміті ЄС спеціальний компенсаторний механізм щодо тих країн, які отримають винятки з нафтового ембарго проти Росії, якщо не вийде домовитися про компромісніші варіанти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі лідерів у Брюсселі, на саміті Європейської ради.

Моравецький заявив, що наближається 100 днів опору України російському вторгненню і союзникам час запитати себе, чи зробили вони все можливе, щоб війна закінчилася якнайшвидше та переможно для України.

Прем’єр сказав, що наполягатиме на включенні у шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії нафтового ембарго, тому що з продажу нафти РФ отримує великі кошти на ведення війни.

"Ми розуміємо, що є країни, які не мають виходу до моря і можуть отримувати нафту тільки з трубопроводів. Ми маємо для них пропозиції, як це вирішити, але якщо ці країни - включно з Угорщиною, звісно - не погодяться на них, тоді Польща вимагатиме запровадження спеціального інструменту зрівняння цін, щоби країна, яка довше використовуватиме російську нафту, не могла використати це як конкурентну перевагу", - сказав Моравецький і зазначив, що вірить у можливість досягти компромісу.

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"Також дуже важливо, щоб Путін бачив, що ми не лише об’єднані, а й рішуче налаштовані якнайшвидше покласти край цій війні і щоб Україна вистояла як вільна, суверенна і незалежна держава", - наголосив він.

Також глава польського уряду повторив свої слова у дописі на сторінці у фейсбуці: "Тут, у Брюсселі, на саміті Європейської ради, ми маємо запитати себе, чи зробили ми все, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб закінчилася перемогою України. Шостий пакет санкцій, який ми сьогодні обговорюємо, має включати також найсудовіші вимоги з нашого боку - тобто відключення Росії від доходів, які дають змогу Росії вести цю війну. Особливо від доходів від продажу нафти.

Якщо цього не станеться, Польща вимагатиме введення спеціального інструменту вирівнювання цін - щоб країна, яка довше використовує російську нафту, не могла конкурувати з іншими країнами. Я вважаю, що ми зможемо досягти правильного компромісу".

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