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Польща запропонує спецзаходи щодо країн ЄС, які отримають винятки з нафтового ембарго проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матеуш,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що пропонуватиме на саміті ЄС спеціальний компенсаторний механізм щодо тих країн, які отримають винятки з нафтового ембарго проти Росії, якщо не вийде домовитися про компромісніші варіанти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі лідерів у Брюсселі, на саміті Європейської ради.

Моравецький заявив, що наближається 100 днів опору України російському вторгненню і союзникам час запитати себе, чи зробили вони все можливе, щоб війна закінчилася якнайшвидше та переможно для України.

Прем’єр сказав, що наполягатиме на включенні у шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії нафтового ембарго, тому що з продажу нафти РФ отримує великі кошти на ведення війни.

"Ми розуміємо, що є країни, які не мають виходу до моря і можуть отримувати нафту тільки з трубопроводів. Ми маємо для них пропозиції, як це вирішити, але якщо ці країни - включно з Угорщиною, звісно - не погодяться на них, тоді Польща вимагатиме запровадження спеціального інструменту зрівняння цін, щоби країна, яка довше використовуватиме російську нафту, не могла використати це як конкурентну перевагу", - сказав Моравецький і зазначив, що вірить у можливість досягти компромісу.

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"Також дуже важливо, щоб Путін бачив, що ми не лише об’єднані, а й рішуче налаштовані якнайшвидше покласти край цій війні і щоб Україна вистояла як вільна, суверенна і незалежна держава", - наголосив він.

Також глава польського уряду повторив свої слова у дописі на сторінці у фейсбуці: "Тут, у Брюсселі, на саміті Європейської ради, ми маємо запитати себе, чи зробили ми все, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб закінчилася перемогою України. Шостий пакет санкцій, який ми сьогодні обговорюємо, має включати також найсудовіші вимоги з нашого боку - тобто відключення Росії від доходів, які дають змогу Росії вести цю війну. Особливо від доходів від продажу нафти.

Якщо цього не станеться, Польща вимагатиме введення спеціального інструменту вирівнювання цін - щоб країна, яка довше використовує російську нафту, не могла конкурувати з іншими країнами. Я вважаю, що ми зможемо досягти правильного компромісу".

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Топ коментарі
+25
Файний хід! Дяка полякам... вже вкотре!
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30.05.2022 22:09
+23
Правильний хід. Хай ****** чешуть дупу
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30.05.2022 22:07
+10
Теоретично можна розробити процедуру припинення повноцінного членства в ЄС для Угорщини або ввести для цієї країни такі митні збори що уся вигода від кацапської кривавої нафти обернеться тотальними втратами.
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30.05.2022 22:16
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Правильний хід. Хай ****** чешуть дупу
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30.05.2022 22:07 Відповісти
Файний хід! Дяка полякам... вже вкотре!
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30.05.2022 22:09 Відповісти
Ваша правда, підтримую.
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30.05.2022 22:20 Відповісти
А ведь самое интересное, что до войны Польша и Венгрия в ЕС казалиь "два сапога - пара". И теперь вот такой поворот.
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30.05.2022 22:15 Відповісти
Шо за брєд, Польща завжди була дружньою, а угорщина ворожою до нас.
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30.05.2022 22:39 Відповісти
Мабудь мається на увазі, що і Польща і Угорщина підлаштовували під себе судову владу, що суперечило засадам ЄС.
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30.05.2022 22:43 Відповісти
Пародон, я дожен выражаться яснее. ЕС - ЕвроСоюз, не партия Порошенко. И да, при взгляде с запада они казались двумя евроскептическими странами, всё более скатывающимися в авторитаризм.
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30.05.2022 23:09 Відповісти
Пора вже йовбикам на їх місце вказати.
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30.05.2022 22:15 Відповісти
Теоретично можна розробити процедуру припинення повноцінного членства в ЄС для Угорщини або ввести для цієї країни такі митні збори що уся вигода від кацапської кривавої нафти обернеться тотальними втратами.
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30.05.2022 22:16 Відповісти
Очень хорошая идея.
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30.05.2022 22:40 Відповісти
І ця срана країна ('вєнгрія', шо за тупа назва?) сидить в ЄС на дотаціях.
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30.05.2022 22:40 Відповісти
Задолбали венгры всех. Поставить ультиматум: либо вы с ЕС, либо не получаете никаких дотаций и кредитов - хотите дружить с рашкой, дружите, но только с ней.
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30.05.2022 22:42 Відповісти
Тем временем Греция помогает обходить санкции.
Только в порты Греции поступает 900 тысяч баррелей российской нефти в сутки. Эта страна стала важным транспортным узлом: здесь сырье перенаправляется в другие страны путем передачи с одного судна на другое. Сейчас 63% российской нефти перевозят греческие танкеры.
Именно греческие игроки "помогают" Москве устанавливать новые рекорды по доходам от продажи энергоресурсов.
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30.05.2022 22:53 Відповісти
Велика подяка Польському народу, Уряду та Президенту Польщі!
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31.05.2022 08:57 Відповісти
Ище Полска не сгинела!
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31.05.2022 11:09 Відповісти
 
 