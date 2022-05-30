Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецька агенція Анадолу

"Президент Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.

Глава турецької держави заявив, що Анкара позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі