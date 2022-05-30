Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецька агенція Анадолу
"Президент Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.
Глава турецької держави заявив, що Анкара позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Alfalcon 30b8e09d
показати весь коментар30.05.2022 22:31
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+15 Y.M. Z.
показати весь коментар30.05.2022 22:38
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Чую з цим "центром" теж не все чисто
Тим часом через саботаж самміту НАТО
США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
Туреччина, якраз, живе не лише туризмом. Там досить розвинутий й промисловий сектор, не кажучи вже про сільське господарство чи легку промисловість. Вони багато чого виробляють самі, ще й на експорт. Ті ж таки літаки, кораблі. Дуже розвинута будівельна галузь, інфраструктура. Та й ті ж таки туристи там - не лише з росії, а з країн ЄС більш ніж вдосталь. Так що, в цьому аспекті, стаття трохи дивна як на мене.
Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!
Слідкуйте за руками.
І після цього хтось продовжує обурюватися "чому Україна ще не у ЄС та НАТО", "чому Захід так насторожений у питаннях які види озброєння можна дати Україні".
...і рахує майбутній великий ґешефт.
іпломвиразом обличчя скаже: «Ми як могли готувалися до війни, але треба зберегти країну. Альтернативи мінськимстамбульським домовленостям на даний момент не існує, тому мною було їх підписано.»
(Дай Боже, звісно, щоб все було не так, і дай сили і наснаги доблесним Збройним Силам України. На них зараз вся надія.)