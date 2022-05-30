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Зеленський (17406) Ердоган (754)

Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,ердоган

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецька агенція Анадолу

 "Президент Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.

Глава турецької держави заявив, що Анкара позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Клоун вже хлопців з Маріуполя евакуйовав .

Чую з цим "центром" теж не все чисто

Тим часом через саботаж самміту НАТО

США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
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30.05.2022 22:31
+17
Процес Стамбул(Мінськ-3) триває!!)))
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30.05.2022 22:46
+15
"...за участю України, РФ та ООН."

Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!

Слідкуйте за руками.
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30.05.2022 22:38
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Клоун вже хлопців з Маріуполя евакуйовав .

Чую з цим "центром" теж не все чисто

Тим часом через саботаж самміту НАТО

США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
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30.05.2022 22:31 Відповісти
не розводьте зраду, США все нам постачає и Порошенко сегодня выпустили на самит НАТО,
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31.05.2022 04:08 Відповісти
тебя забыли спросить...
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31.05.2022 07:13 Відповісти
з-за участі касапів будь-який моніторинг - безперспективний. Бо в усіх них є зайва хромосома їхньої імперської величі та здатності до наглої цинічної брехні.
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30.05.2022 22:34 Відповісти
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30.05.2022 22:36 Відповісти
Он сам к этому шел. Так что это его проблемы.
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30.05.2022 23:06 Відповісти
Чувак годами разрушал развитую экономику своей исламонутостью. Талантливая молодежь мигрировала, законы и волюнтаризм привели к краху валюты. Теперь остается только паспорта раздавать арабам, так как местных на бред о величии не купишь. Повторяет путь Путина, который тоже с средней азией заигрывал.
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30.05.2022 23:08 Відповісти
краху турецької економіки через брак русо-турісто? ну це вже явно перебільшення
Туреччина, якраз, живе не лише туризмом. Там досить розвинутий й промисловий сектор, не кажучи вже про сільське господарство чи легку промисловість. Вони багато чого виробляють самі, ще й на експорт. Ті ж таки літаки, кораблі. Дуже розвинута будівельна галузь, інфраструктура. Та й ті ж таки туристи там - не лише з росії, а з країн ЄС більш ніж вдосталь. Так що, в цьому аспекті, стаття трохи дивна як на мене.
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31.05.2022 00:06 Відповісти
Кто-то из них собирается барыжить на войне. Или оба сразу. Но Мишико молчит...
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30.05.2022 22:37 Відповісти
У кожному жарті лише доля жарту
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30.05.2022 22:44 Відповісти
"...за участю України, РФ та ООН."

Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!

Слідкуйте за руками.
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30.05.2022 22:38 Відповісти
Процес Стамбул(Мінськ-3) триває!!)))
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30.05.2022 22:46 Відповісти
процес знищення України триває.
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30.05.2022 22:50 Відповісти
раб ніколи не хоче викорінити рабство, він саме хоче стати диктатором... пєтрушка коломойська
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30.05.2022 22:50 Відповісти
Ердогану довіряти не варто! Він і нашим і вашим одночасно!
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30.05.2022 22:54 Відповісти
Мені, чесно кажучи, не до вподоби дата Вашої реєстрації, так само, як і те, що робить Еродган з Північним Кіпром.
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30.05.2022 23:04 Відповісти
Учора вимагав від інших визнати рф терористичною країною а сьогодні вже готовий до співпраці у "Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН"
І після цього хтось продовжує обурюватися "чому Україна ще не у ЄС та НАТО", "чому Захід так насторожений у питаннях які види озброєння можна дати Україні".
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30.05.2022 22:59 Відповісти
Эрдогана и Турцию найух. Они беспрепятственно пропускают ворованное украинское зерно через проливы. Соучастники бандитизма и терроризма.
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30.05.2022 23:02 Відповісти
"Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі" - це ше шо за *****? Зєля знову вирішив собі в ногу вистрілити?
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30.05.2022 23:02 Відповісти
Ні, просто бєня сидить собі у бункері і гирже.

...і рахує майбутній великий ґешефт.
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30.05.2022 23:09 Відповісти
"Савмєснава центра па маніторінгу ріжіма прікрасчеєнія агня" на Донбасі за участі України, параші та ОБСЄ замало було, аби навчитися, до чого сумісні "моніторення"з кацапами призводять?
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30.05.2022 23:32 Відповісти
Я одне не второпаю((А який результ може бути в результаті переговорів з ******?Ну ,припустимо кінець війни.Але я не про це.А що з ******?Якщо війну зупинять завтра,то післязавтра всі кримінальні справи та звинувачення в смітник?Чи як(((
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30.05.2022 23:45 Відповісти
Ну що, поздоровляю вас, процес "замирення з ху"лом", а насправді - здачі України вийшов, по ходу, на фінішну пряму? І як ми після цього зможемо просити вводити й тримати проти росії санкції, ембарго? Просити потужну наступальну зброю? Ми ж вже з ними домовляємося щось "моніторити". Ми вже моніторили - на лінії "розгранічєнія", на Донбасі, нічого не нагадує? Ми вже в "спільній комісії" з геноцидником, вбивцею і гвалтівником. Нас урівняли. Розумієте?
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31.05.2022 00:13 Відповісти
Звісно. Через кілька днів/тижнів Зеленський запише відосік, де з трагічно-дебілуватим іплом виразом обличчя скаже: «Ми як могли готувалися до війни, але треба зберегти країну. Альтернативи мінським стамбульським домовленостям на даний момент не існує, тому мною було їх підписано.»

(Дай Боже, звісно, щоб все було не так, і дай сили і наснаги доблесним Збройним Силам України. На них зараз вся надія.)
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31.05.2022 01:17 Відповісти
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31.05.2022 07:15 Відповісти
 
 