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За 30 травня ударна авіація ЗСУ здійснила до десяти авіанальотів на ворожі позиції, зенітні війська знищили 2 ракети РФ, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ударна авіація України у понеділок здійснила до десяти авіанальотів і відпрацювала по наземних цілях ворога, зенітні ракетні війська знищили дві ракети окупантів.

Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"30 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів.

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Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22)", - йдеться у повідомленні.
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Щось не бачимо відео Байрактаврів,чи вони вже не літають?
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30.05.2022 22:39 Відповісти
Показують тоді коли треба, згадайте Зміїний (до цього відео з них не було майже два місяці). Скоріш за все зараз байрактари використовуються в основному для розвідки та коригування вогню.
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30.05.2022 22:54 Відповісти
Дата изготовления 22.05.1991
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30.05.2022 22:41 Відповісти
Хлебало Конашенкова который "рапортовал" оркскому глубинному народу ещё два месяца назад об уничтожении последнего самолёта ВСУ Украины .
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30.05.2022 22:56 Відповісти
Давайте більше оптимізму.
Київ - Україна, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг,... - Україна!
Навіть Харків - що за 80 км від реф - Україна!
Майже на всіх ділянках, кріме Сєверодонецька - ворог зупинений.
В районі Сєверодонецька - тяжко, оскільки на такій малій локації наступає весь залишок рф.
А ще місяць тому писали про плани оточення аж від Ізюма, про взяття Харькова, про де.сант на Одесу з Придністровья....
Плани путлера мельчают вместе с мельчанием его орков.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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30.05.2022 22:57 Відповісти
Героям слава !!

Разом до перемоги !
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31.05.2022 00:35 Відповісти
Вдалої охоти!
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30.05.2022 23:26 Відповісти
Як же так))москалі розповідали ,що знищили всю українську авіацію))А може то Міги ,котрі нам з колишнього соцтабору "відмовилися" надати?)))
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30.05.2022 23:34 Відповісти
Мочать орків наші воіни і в небі , і на землі !!

МОЛОДЦІ ,так тримати і бережіть себе 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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31.05.2022 00:33 Відповісти
Не Хило разобранные самолёты херачат, надеюсь скоро недальнобойные млрс кацапов в рай отправлять начну
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31.05.2022 00:54 Відповісти
 
 