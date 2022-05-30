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війна (56290) нафта (704) ембарго (164) Шольц Олаф (718)

Євросоюз прагне досягти консенсусу щодо нафтового ембарго: всі ведуть хороші та конструктивні дискусії одне з одним, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що в Євросоюзі є прагнення досягти порозуміння щодо запровадження ембарго на російську нафту.

Про це він заявив журналістам перед спеціальною зустріччю Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Здається, що всі ведуть хороші та конструктивні дискусії одне з одним. Ніколи не можна хвалити день до вечора. Але все, що я помічаю, так це те, що, дійсно, є розмови, які ведуться з бажанням досягти порозуміння. І це добре", - заявив Шольц, відповідаючи на питання про відсутність єдності з питання нафтового ембарго.

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Коментуючи вимоги Угорщини з цього приводу, канцлер вказав на важливість "діяти в унісон", але також "враховувати особливу ситуацію в усіх країнах".

"Ми це робили у минулому і робитимемо це й надалі. Наша сила саме в тому, що ми можемо разом розв'язувати наші проблеми і тим самим діяти спільно проти російської агресії проти України", - заявив Шольц.

Федеральний канцлер наголосив, що Німеччина давно готувалася до незалежності від Росії в енергетичній сфері. За його словами, ФРН забезпечить незалежність від імпорту вугілля до осені, а до кінця року стане незалежною від імпорту нафти з Росії.
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Топ коментарі
+8
Очень радует, что им удобно и комфортно вести хорошие беседы. Главное не торопиться и наслаждаться процессом
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30.05.2022 23:12
+5
А от мені цікаво, якщо країни, які підписали той ******* будапештський меморандум, не можуть виконати своїх зобов'язань по ньому, чи можемо ми отримати назад те, на що нас наїбали?
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30.05.2022 23:12
+3
Нагадує сцену з "5 елементу", де Корбан Даллас під час бою просить кинути пушку, а Рей йому - більярдні шари, шасливий з порозуміння

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30.05.2022 23:16
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Все понятно.
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30.05.2022 23:10 Відповісти
Очень радует, что им удобно и комфортно вести хорошие беседы. Главное не торопиться и наслаждаться процессом
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30.05.2022 23:12 Відповісти
А от мені цікаво, якщо країни, які підписали той ******* будапештський меморандум, не можуть виконати своїх зобов'язань по ньому, чи можемо ми отримати назад те, на що нас наїбали?
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30.05.2022 23:12 Відповісти
Можемо, але при отриманні наіпуть ще раз. Бо передаватимуть через беню.
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30.05.2022 23:33 Відповісти
Насколько я помню, этот меморандум подписывали рф, США и Британия. Вот с них и надо спрашивать. ЕС тут при чём
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31.05.2022 00:30 Відповісти
Ви би хоч меморандум той почитали. Стопіццот раз вже проговрили - у меморандумі написано що у разі чого підписанти зобов"язуються зібратися і виразити глубоку озабоченость (не дослівно, але суть саме така). Вони всі це виконали ще в алекому 14-му. Питання задавайте нашим ідіотам які в 1994-м в обмін на такі "зобов"язання" віддали зброю.
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31.05.2022 01:25 Відповісти
Нагадує сцену з "5 елементу", де Корбан Даллас під час бою просить кинути пушку, а Рей йому - більярдні шари, шасливий з порозуміння

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30.05.2022 23:16 Відповісти
Сейчас еще не жарко в Европе. Можно обсуждать что угодно сколько угодно долго. Так что наслаждайтесь процессом дисскуса.
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30.05.2022 23:17 Відповісти
давайте, не поспішайте. обговоріть все як слід! ми, звичайно, почекаємо
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30.05.2022 23:23 Відповісти
Это как вяло текщая шизо... Да и за то, благодарность, чем Запад со стола своего сітного и мирного облагородил Украину.
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30.05.2022 23:28 Відповісти
Храбак.
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30.05.2022 23:32 Відповісти
Якщо ЄС (чи принаймні провідні його члени) налаштований запровадити нафтове ембарго, то замість того, щоб витрачати місяці на умовляння Угорщини, треба просто дати Україні карт-бланш (навіть вербальний, за зачиненими від сторонніх дверима) на перекриття засувок на нафтопроводі "Дружба", що йде нашою територією. І все.
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30.05.2022 23:32 Відповісти
Да, венгры в этом плане смешные, Я до сих пор не понимаю, почему Украина не ведёт агрессивную политику. закрыли и точка
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30.05.2022 23:48 Відповісти
Если б правительству Украины было выгодно перекрыть трубу, этот уже б давно сделали. За транзит платятся деньги, скорее всего немаленькие. Так что все эти намёки на «случайное попадание ракеты» просто пустой звон.
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31.05.2022 00:35 Відповісти
Vanity Fair... bla bla bla
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30.05.2022 23:34 Відповісти
Эта немецкая шлюха так уже надоела
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30.05.2022 23:42 Відповісти
Шольц, надеешься, что война скоро закончится и уже не надо будет никакого эмбарго? Горячо поддерживать Украину на словах - это одно, а вот мешки ворочать - совсем другое. Тот же Макрон, хоть и звонит плешивому, но Украине даёт САУ - ну хоть сколько-то, а Шольц только в разговорном жанре упражняется.

Совсем нельзя эмбарго ввести для всех, кроме Венгрии? Уже было бы значительное сокращение закупок.
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30.05.2022 23:57 Відповісти
Мені одному здається шо Шольц пи*рас котрий просто заговорює зуби? І збрю дає, і санкції вводяться... язиком.
Франція з Італією і то на порядок кращі. Ті хоч язиком не патякають. Навпаки - ніби й не дуже підтримують, але бац - Сюзанна працює, FH70 в наявноті. А Шольц язиком відгрузив вже пів вермахта, а в реальності - нуль, абсолютний круглий нуль за останній час.
От і з санкціями. Всім же зрозумло що зовсім не гаразд з санкціями, немає порозуміння, всі думають як розрулити з Угорщиною (як мінімум). Навіщо він обманює? У мене велике питання.
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31.05.2022 01:15 Відповісти
У них там своя атмосфера.
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31.05.2022 01:18 Відповісти
вже місяць точаться балачки з приводу нафтового ембарго. Сьогодні Жан-Мішель відрапортував, що таки Вони введуть нафтове ембарго з якимись обмеженнями. Я думаю для Угорщини, тому що це просто вже не смішно - цілий місяць одні балачки про ембарго і жодних дій.
"Євросоюз домовився про часткову заборону постачання російської нафти - глава Євроради"
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31.05.2022 03:06 Відповісти
"всі ведуть хороші та конструктивні дискусії одне з одним"!)
Такі "хороші" та "конструктивні", що просто пєстня!
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31.05.2022 07:04 Відповісти
 
 