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Новини За кордоном
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референдум (590) Південна Осетія (60)

Окупований регіон Грузії Південна Осетія скасувала "референдум" про входження до складу Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

осетія

Самопроголошений ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов скасував референдум про входження регіону до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".

Зазначається, що "президент" припинив свій указ, згідно з яким у Південній Осетії мав пройти референдум про приєднання до РФ.

Пізніше Бібілов підписав новий указ, яким виправдав скасування референдуму.

"Президент" Південної Осетії у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ", - розповідають журналісти.

Він наказав "провести консультації з Росією щодо всього комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Що раша на бабло нає..ала!! Денег нет но ви держитесь!)))
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30.05.2022 23:15
+16
А что так? Концепция поменялась?
Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?

Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
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30.05.2022 23:17
+15
Ойц... А шо такое ?!
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30.05.2022 23:10
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30.05.2022 23:09 Відповісти
Кукольный театр.
Вступить можно только в две вещи - в рф или го-но.
От второго отмоешься...
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30.05.2022 23:54 Відповісти
Ойц... А шо такое ?!
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30.05.2022 23:10 Відповісти
даже вонюцие аджарцы и осетины поняли что России ******...
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30.05.2022 23:20 Відповісти
Абхазы...
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31.05.2022 07:05 Відповісти
А коли це Аджарія" вийшла зі складу Грузії? Вони "в шоколаді" - Батумі процвітає!
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31.05.2022 07:10 Відповісти
Мобілізації в армію орків "президент" ПО злякався. Рашка ******** мобілізовувати представників малочисельних народів... щоб війна все "списала" і заплановані геноциди не так сильно кидалися в очі. Національна ідея рашки: має залишитися "адіннарот" з одним-єдиним "рускім язиком". Іншим - чужинцям - в рашці немає місця. Ось і почали деякі "президенти" робити висновки.
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31.05.2022 00:48 Відповісти
магнитик не потянул .))
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30.05.2022 23:12 Відповісти
Що раша на бабло нає..ала!! Денег нет но ви держитесь!)))
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30.05.2022 23:15 Відповісти
А что так? Концепция поменялась?
Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?

Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
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30.05.2022 23:17 Відповісти
Генацвалификация...
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31.05.2022 00:32 Відповісти
Грузії більше нема. Є Сакартвело.
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30.05.2022 23:17 Відповісти
Понять, что там наверху произошло сложно. Но одно несомненно, после присоединения вслед за дебурятиZацией начнётся деосетиниZация
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30.05.2022 23:20 Відповісти
Там нещодавно вибори "президента" відбулися. Передвиборчою фішкою цього Бібілова був якраз референдум про приєднання до лаптєрейху.
Але Бібілов програв вибори. Переможець не підтримує приєднання.
Тобто, скасування референдуму, фактично, є результатом волевиявлення населення Самачабло (Південної Осетії).
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30.05.2022 23:53 Відповісти
Cаме так, і редакції Цезора мало би бути відомо, що 24 травня на посаду "президента ПО" вступив ,Алан Гаглоєв, і саме він (а не Бібілов) своїм указом скасував проведення "референдуму", призначеногог його попередником на 17 липня.
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31.05.2022 00:38 Відповісти
Напевно, це розумна людина. раз він першим своїм указом скасував цей референдум.
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31.05.2022 02:57 Відповісти
дЄніг нЄт
фсьо.. дєржитесь нЄ дЄржитєсь
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30.05.2022 23:22 Відповісти
А, шо, такоє? Хоча у всіх коментарях таке саме питання.
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30.05.2022 23:24 Відповісти
Це свідчить про сцикливість.Чекають чим закінчиться в Україні,а там видно буде.Українська перемога фізична буде сигналом для купи регіонів ,в тому числі й в рашці.
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30.05.2022 23:31 Відповісти
"Вовремя предать ето не предать, ето предвідеть."
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30.05.2022 23:32 Відповісти
Концепция изменилась
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30.05.2022 23:50 Відповісти
У рассеи, конечно, до сих пор куча денег от продажи энергоносителей, но им сначала надо наполнить карманы горстки избранных и Кадырова, нафиг им эти нищие сепары из Грузии? Исключение могут сделать только для оккупированных областей Украины, если вдруг не получится впарить Западу очередную многоходовочку.
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30.05.2022 23:52 Відповісти
Отэто интересно. Шо случилось? Бибилов не уверен, кто победит? Не скрепно. Холуй всегда должен быть уверен в победе барина
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31.05.2022 00:02 Відповісти
Незабаром Грузія поверне свої території!
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31.05.2022 00:19 Відповісти
Ага...Один призив з наступним відправленням в Україну - і в саклях залишаться "старікі, жєнщіни і дєті"....Саме той контингент, який ******* гвалтувати косовороті "асвабадітєлі".
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31.05.2022 01:38 Відповісти
А шо ж такоє?..
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31.05.2022 07:05 Відповісти
 
 