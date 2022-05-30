Київ сам визначатиме умови для завершення війни: мир за рахунок України та її територій є не прийнятним, - президентка Європарламенту Мецола

Європарламент виступає за найскоріше припинення розв'язаної Росією війни проти України, але будь-які ініціативи з цього приводу мають відбуватися за участю України, і лише вона буде визначати умови для завершення війни.

Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками участі у спеціальній зустрічі Європейської Ради заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, відповідаючи на запитання щодо запропонованого урядом Італії плану мирного врегулювання в Україні, який передбачає припинення вогню та початок переговорів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо розуміти, що саме стоїть за цим словосполученням - припинення вогню. Якщо йдеться про мир за рахунок України та її територій, я не думаю, що Європейський Союз може вважати це прийнятним. Якщо ми говоримо, що мир не може бути без свободи й справедливості, - це означає, що мир не може бути досягнутим за будь-яку ціну... В контексті всіх обговорень навколо цього питання сьогодні, потрібно забезпечити, щоб Україна була за столом, щоб не хтось інший вирішував, що війна завершилася, або що Росія має якимось чином зберегти обличчя", - сказала Мецола.

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Президент ЄП наголосила, що Європа не має ризикувати, говорячи про умиротворення агресора або про збереження його обличчя. Якщо суверенна країна на Європейському континенті стала жертвою вторгнення, вона має отримати всебічну допомогу. Причому вона мала б отримати таку допомогу раніше й швидше, щоб бути спроможною захищати основи цінностей, які поділяє весь Євросоюз.

Мецола привітала зусилля європейців з підтримки України, наприклад, коли мери італійських та українських міст-побратимів, які мають багаторічні зв’язки, домовляються про спільні зусилля у повоєнній відбудові, або про ширше залучення України до різного роду європейських проєктів у контексті її євроінтеграції.

"В Європейському парламенті ми завжди говоримо про те, що необхідна координація між тим, що ми говоримо, й тим, що ми робимо. Безумовно, ми хочемо, щоб ця війна припинилася якомога швидше. Для цього слід докладати всіх зусиль, але не без України за столом переговорів", - наголосила Мецола.