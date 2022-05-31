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Зеленський висловив співчуття рідним та колегам загиблого на Луганщині французького журналіста Леклера

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та колегам загиблого від обстрілів у Луганській області французького журналіста Фредеріка Леклера.

"Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала за місцевими. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклер. Він працював на французький телеканал BFMTV. Трохи більше місяця тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 30 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого", - сказав президент.

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Автор: Роман Свиридович
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зовсім молодий красивий хлопець,ще б жити а жити...Спочивай у мирі.
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31.05.2022 00:20 Відповісти
R.I.P.
спочивай у мирі
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31.05.2022 01:24 Відповісти
А родичам тих, кого здав з Азовсталі ?
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31.05.2022 07:21 Відповісти
Продемонструвавши,наскільки йому начхати на життя громадян України.
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31.05.2022 08:24 Відповісти
рік тому сша сказали картавокомандуючому евакуювати людей, свою скумбрію дітей і батьків він евакуював, а іншим не на часі, без його родини економіка не помре, а ось бач без тих що в Маріку Бучі і інших міста мертвих, без них точно б померла, і не змогли б побудувати дороги... мерзенний виродок
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31.05.2022 10:34 Відповісти
 
 