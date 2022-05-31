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Посли G7 стурбовані повідомленнями про російські фільтраційні табори: "Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посли країн групи G7 надзвичайно стурбовані численними повідомленнями про фільтраційні табори, організовані на тимчасово окупованій Росією території.
Про це повідомляється на сторінці групи у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 надзвичайно стурбовані численними тривожними повідомленнями про "фільтраційні табори", які Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях. Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше, і у разі підтвердження винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначили дипломати.
Топ коментарі
+21 Valter Valter
показати весь коментар31.05.2022 00:20
+12 Sophia-Maria Duglass
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+10 Small Jerboa
показати весь коментар31.05.2022 00:19
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"закликали провести розслідування"
А за розслідуванням, зазвичай слідує покарання.
Кожен що хоч раз засвітився з нею приречений на те щоб його рід отримав премію дарвіна.
Три месяца в Украине война, про зверства рашистов постоянно говорят, а они типа ни сном , ни духом …
Капец
Не хочете ви воювати офіційно - то дайте зброю, яка допомогла би знищити орків; ну, і не переслідуйте добровольців, які допомагатимуть (нехай навіть вчитимуть) стріляти з вашої зброї по злочинцях.
Озабочены они. Ну всё, ФСБ разогнали, кадыров застрелился, ага.
Я тоже озабочен - жена вчера дала, а сегодня говорит, что выпустили новый айфон, и чо?!