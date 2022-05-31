УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4532 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 866 22
G-7 (706) армія РФ (13455) війна (56290) воєнні злочини (1566)

Посли G7 стурбовані повідомленнями про російські фільтраційні табори: "Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Посли країн групи G7 надзвичайно стурбовані численними повідомленнями про фільтраційні табори, організовані на тимчасово окупованій Росією території.

Про це повідомляється на сторінці групи у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 надзвичайно стурбовані численними тривожними повідомленнями про "фільтраційні табори", які Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях. Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше, і у разі підтвердження винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначили дипломати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 30 травня у Донецькій області загинуло троє людей, четверо – поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Да в жзопу вы засуньте свои расследования и озабоченности. Много уже рашистов наказали и расследовали? Да вы даже за сбитый рашистами Боинг никого не наказали. Только оружие которого вы не даете поможет остановить преступления
показати весь коментар
31.05.2022 00:20
+12
показати весь коментар
31.05.2022 00:28
+10
Нехай у свого Червоного Хреста спитають - рашисти же їх начебто допустили, в деякі з них?
показати весь коментар
31.05.2022 00:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як Денисова закличуть оон звернутися до "відповідних органів рф", щоб кацапи провели розслідування?
показати весь коментар
31.05.2022 00:15 Відповісти
Это "просто" или уже "глубокая" озабоченность?
показати весь коментар
31.05.2022 00:19 Відповісти
Ні, це вже серйозніше:
"закликали провести розслідування"
А за розслідуванням, зазвичай слідує покарання.
показати весь коментар
31.05.2022 00:23 Відповісти
Нехай у свого Червоного Хреста спитають - рашисти же їх начебто допустили, в деякі з них?
показати весь коментар
31.05.2022 00:19 Відповісти
Да в жзопу вы засуньте свои расследования и озабоченности. Много уже рашистов наказали и расследовали? Да вы даже за сбитый рашистами Боинг никого не наказали. Только оружие которого вы не даете поможет остановить преступления
показати весь коментар
31.05.2022 00:20 Відповісти
Ну а что такого, эти печально известные "фильтры" ещё во время Чеченских войн упорно не замечали и не дали принципиальной юридической и санкционной оценки, а теперь вот те же самые заплечных дел "мастера" и при том же руководстве Рашки орудуют спустя 20 лет в Украине. Вот такие "реал политик" и "сохраним лицо" Бункерному...
показати весь коментар
31.05.2022 00:24 Відповісти
На 9-й рік занепокоїлися...
показати весь коментар
31.05.2022 00:25 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2022 00:28 Відповісти
Буква Z це мітка що вони Zгідні бути страченими.

Кожен що хоч раз засвітився з нею приречений на те щоб його рід отримав премію дарвіна.
показати весь коментар
31.05.2022 01:08 Відповісти
G 7 только отдуплилось ???
Три месяца в Украине война, про зверства рашистов постоянно говорят, а они типа ни сном , ни духом …
Капец
показати весь коментар
31.05.2022 00:28 Відповісти
Вони думали,що там конфети роздають? Ця риторика нам знайома. Уявіть собі туалет з обмащеними калом стінами. А поруч стоїть мужик весь у гівні. І більш нікого. І тут ге7 заявляє,що починає розслідування…воно йтиме 10 років,так само як і з літаком MH17.
показати весь коментар
31.05.2022 00:29 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2022 00:32 Відповісти
Стурбовані вони.. *** им в тиски не зажимали, озабоченным, ***..
показати весь коментар
31.05.2022 00:33 Відповісти
А за Мариуполь кацапы ответят ? Или Запад его сдал как Алеппо ?

показати весь коментар
31.05.2022 00:39 Відповісти
розслідування цих злочинів та судові процеси можливі лише після капітуляції лаптєстану. І ніяк інакше.
Не хочете ви воювати офіційно - то дайте зброю, яка допомогла би знищити орків; ну, і не переслідуйте добровольців, які допомагатимуть (нехай навіть вчитимуть) стріляти з вашої зброї по злочинцях.
показати весь коментар
31.05.2022 01:03 Відповісти
Починати потрібно зараз. Прямо з татарова, радника завхоза зЕзидентської ОПи, який допоміг втікти мразі, яка це запропонувала ще на початку каденціх зЕзидента, разом з розстрільними списками.
показати весь коментар
31.05.2022 09:58 Відповісти
І ця мразота не тілки три роки спокійно жила в Україні, її ще й охороняли за рахунок мудрого наріду, як представника влади.
показати весь коментар
31.05.2022 10:00 Відповісти
Мразота зЕбільна. Садистка.
показати весь коментар
31.05.2022 10:04 Відповісти
О як.Вони стурбовані стратами без суду.Тобто якщо так званні "суди" так званного "днр" будут виносити вироки про страту наших військовополонених і цівільних заручників то все нормально?
показати весь коментар
31.05.2022 02:51 Відповісти
Ти намагаєшься прирівняти суди до "судів", чи що? Ніхто взагалі не звертає увагу на юридичних нікчем, вирішує путлєр.
показати весь коментар
31.05.2022 03:50 Відповісти
*****, опять двадцать пять...
Озабочены они. Ну всё, ФСБ разогнали, кадыров застрелился, ага.
Я тоже озабочен - жена вчера дала, а сегодня говорит, что выпустили новый айфон, и чо?!
показати весь коментар
31.05.2022 08:51 Відповісти
Так это обычная практика фашистов.... И в Чечене...и в Сирии...и дай им Бог поскорее самим стать узниками таких лагерей...
показати весь коментар
31.05.2022 10:59 Відповісти
 
 