Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн сприяти просуванню України до Альянсу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, яка тривала 27-30 травня, була ухвалена декларація із закликом до урядів країн-членів Альянсу здійснити конкретні наступні кроки щодо просування України до членства в НАТО та посилення протидії російській агресії.
Понад 200 законодавців із приблизно 30-ти країн Альянсу НАТО одноголосно схвалили декларацію "Standing with Ukraine", якою "найсуворіше засудили війну, розпочату Росією", передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР.
Серед пунктів, передбачених в ухваленій декларації, ПА НАТО вимагає підтримати Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції та наростити постачання важкого озброєння, зокрема, систем ППО, ПРО, протикорабельних систем й артилерії, а також посилити обмін розвідувальною інформацією.
До того ж, документ закликає масштабувати руйнівні санкції проти Росії та поступово відмовитися від імпорту вугілля, газу, нафти та урану з РФ. Підтримка України також стосується і запровадження додаткових санкції проти російських олігархів, посадових осіб та їхніх сімей, а ще проти пропагандистів і державних ЗМІ.
Окрім того, ПА НАТО наполягає на висланні з країн НАТО російських дипломатів, які займаються ворожою діяльністю. Зокрема, це стосується розповсюдження ненависті, дезінформації та розпалювання конфліктів.
Окремо у документі акцентується на необхідності створення спеціального Міжнародного трибуналу для розслідування, кримінального переслідування та притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.
Акт також передбачає в оновленій Стратегічній концепції НАТО чітко визначити ревізіонізм та агресивні дії Росії як безпосередню та головну загрозу євроатлантичній безпеці та посилити Східний фланг Альянсу. Це стосується й суттєвого зміцнення військового потенціалу НАТО, зокрема, ядерного, для стримування Росії.
"Наші позиції на дипломатичному фронті суттєво зміцнилися, а стратегічна мета - вступ до ЄС та НАТО - стала ближчою", - зазначив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв ("СН").
За словами Чернєва, українській делегації вдалося досягти "найбільш жорсткої декларації за весь час існування Асамблеї".
Будь ласка, зачекайте...
Але лише тоді, коли завершилася ПА НАТО.
Ну це так, для розуміння загальної картини ідіотизму😠
Зебеням не потрвбно вступати до НАТО , так як дерибанити все підряд
буде набагато важче !!