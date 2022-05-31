Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів. Допомога партнерів - наразі найважливіше джерело, - Марченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, допомога партнерів - наразі найважливіше джерело для держбюджету.
"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний - це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.
Топ коментарі
+11 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.05.2022 01:18
+9 Влад Воланд
показати весь коментар31.05.2022 01:16
+8 valera ivolgov
показати весь коментар31.05.2022 01:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Отака карма для дебіліві агентів фсб
Зовсім всіх за ідіотів вважає.Пропоную усіх без винятку депутатів і міністрів прогнати через детектор брехні негайно.
Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.
30.05.2022 17:55
НБ
В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...
30.05.2022 18:02
Сергей Викторович 90ff2f2d
Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги
30.05.2022 18:43
Serge Slavinsky
Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
30.05.2022 19:12
гнать вас, ЦУК , надо из кабмина - общипыватели гусей , Паниковские
Исповедь ощипанного гуся (Геннадий Балашов )
https://youtu.be/uGWT7Hs7Tps
а менше просирати не пробували??
Правительство бестолковых "назначенцев" под руководством клоуна и ДО войны уничтожало экономику Украины. Война ускорила этот процесс в разы.
Три месяца войны - вполне достаточный срок для того чтобы перевести экономику страны на"военные рельсы". Но тут имеется две проблемы:
1. Нынешнее правительство понятия не имеет что такое "экономика страны в условиях войны".
2. Это потребует принятия непопулярных, жестких мер и ограничений. Власть жополизов-назначенцев под руководством клоуна не способна на это в принципе.
И у меня есть огромное подозрение, что Запад всё это прекрасно видит и понимает.
Так чего жаловаться???? Сами выбрали!!!
Да. 100%.