Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель
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Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках 6 пакету санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у Twitter
За домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.
"Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини", – зазначив Мішель.
Глава Євроради назвав це "максимальним тиском на Росію з метою припинення війни".
Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще 3 російських державних мовників.
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Мразота ще сплотити має свою ціну за бізнес з сином сатани - ****** під час вбивст й гвалтувань Українських дітей рашизздами.
Мадьярам столько нефти для своих потребностей точно не нужно, эти прикочевавшие тупо хотят делать гешефт на дешманском сырье от друга ***** ...
помните нарративы кремлевских пропагандонов 2000-х годов и позже, что Укриана типа ненадежный транзитер и может перекрыть трубу в любой момент? 😄 ... ну вот, собственно, уже и война идет полным ходом, а мы и газ качаем, и нефть качаем ... и все проходит без ***** и задоринки, как лом через гуано
это не бабушку через дорогу перевести, а можно и мимо пройти, она и сама дойдёт.
со злом надо или бороться всем миром, или оно никуда не денется.
Cэр Уинстон Черчилль