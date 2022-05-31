Окупанти в Маріуполі розпочали прийом документів для отримання російського паспорта, - Андрющенко
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У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ у так звану міграційну службу так званої ДНР.
Враховуючи стан сполучення з Донецьком це трохи проблематично. Поки.
Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - написав він.
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В чем проблема? Главную трассу Мариуполь - Волноваха - Донецк они полностью захватили в марте вместе с Волновахой.