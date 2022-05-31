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Окупанти в Маріуполі розпочали прийом документів для отримання російського паспорта, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт

У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ у так звану міграційну службу так званої ДНР.

Враховуючи стан сполучення з Донецьком це трохи проблематично. Поки.

Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук закликала мешканців захоплених територій не брати російські паспорти

Автор: Наталя Джума
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Враховуючи стан сполучення з Донецьком це трохи проблематично. Поки. Джерело: https://censor.net/ua/n3344924
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В чем проблема? Главную трассу Мариуполь - Волноваха - Донецк они полностью захватили в марте вместе с Волновахой.
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31.05.2022 07:23 Відповісти
А, що, ви очікували, що еритрейські будуть роздавати? Теперішня і попередня влада нічого не робила щоб цьому запобігти. Теперішня так навіть здала південь протягом доби ( насправді ще швидше). Так як нам поставляють зброю ( повільно, дозовано, недостатньо) , стає зрозуміло, що ці території вже втрачено, принаймні до розпаду рашкостану.
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31.05.2022 07:38 Відповісти
Для дебілів, що сповідують ідіотичну мантру " тамженашілюді", скажу, що дешевше буде забезпечити переселення на вільні території фінансово, ніж починати самовбивчу наступальну операцію. Переселяється нормальні люди, а ватноголові залишаться. Ці території будуть супердепресивні, лугандонія в межах до 24.02. здаватиметься оазисом достатку і успіху.
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31.05.2022 07:44 Відповісти
надо быть бахнутым на всю голову получить аусвайс с двух головой курицей
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31.05.2022 08:00 Відповісти
Думаю охочим треба відмовитись від громадянства України, вислати паспорт України до Києва с заявою і не чекаючи купувати квиток до Росії, поки вона ще існує.
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31.05.2022 08:14 Відповісти
В этом отношении политика России весьма эффективна. Именно массовая раздача российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии стала одним из важных элементов захвата этих грузинских территорий. А вот Украина даже своим соотечественникам за границей неохотно выдаёт паспорта.
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31.05.2022 08:24 Відповісти
Все правильно! Приїжджають у Донецьк Пишуть заяву про реєстрацію в місті Донецьк Цю заяву приймають Під"їжджають на "Уралі" "іхтамнєти" Пакують заявника і везуть на мобілізаційний пункт Там дають військову форму, радянську сталеву каску часів ІІ Світової війни, підсумок з двома магазинами, автомат і сухпай на добу І під "хахляцькі" кулемети!
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31.05.2022 08:33 Відповісти
Покажите фотку очереди за аусвайсом, желательно крупным планом, что бы лица видны были.
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31.05.2022 08:59 Відповісти
Ну,то й добре.Лакмусовий папірець аусвайсу,замість зайвих слів покаже кому Украіна потрібна.
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31.05.2022 09:37 Відповісти
 
 