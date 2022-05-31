Війна в Україні змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війна Росії проти України змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, заснованого на правилах, конкуренції великих держав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Війна в Україні також вдихнула нове життя в НАТО, можливо, найбільший військовий альянс в історії", - зазначив Ердоган.
Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість".
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