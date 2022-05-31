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Війна в Україні змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Війна Росії проти України змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, заснованого на правилах, конкуренції великих держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Війна в Україні також вдихнула нове життя в НАТО, можливо, найбільший військовий альянс в історії", - зазначив Ердоган.

Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість".

Також читайте: Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
За то бубочка построил дороги вместо ракет, чтобы кацапы быстренько нас завоевали. Правда, шут не учел, что кроме него есть наши славные ВСУ, которые бьют и разобьют кацапов.
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31.05.2022 07:46
+10
Якби був міжнародний порядок, ну хоч трохи був… Багато наших українців були б живими.
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31.05.2022 08:23
+8
Все-то так "султане", але трішечки не так! Я маю на увазі дружбу Туреччини з агресором, яка не припинилася після початку війни! 😲
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31.05.2022 08:08
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Не надо сомневаться, уважаемый ****-бей ! Через 2-3 месяца наши славные ВСУ разобьют дикую кацапскую орду, а ***** сами кацапы повесят вверх копытами на спасской башне и наступит мир, благополучие и порядок
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31.05.2022 07:42 Відповісти
Украиiна досi не зробила власнi далекобiйнi ракети та ядерну зброю. Таке враження що хоче програти вiйну кацапам.
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31.05.2022 07:43 Відповісти
За то бубочка построил дороги вместо ракет, чтобы кацапы быстренько нас завоевали. Правда, шут не учел, что кроме него есть наши славные ВСУ, которые бьют и разобьют кацапов.
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31.05.2022 07:46 Відповісти
що він не так сказав?
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31.05.2022 09:28 Відповісти
По тим самим дорогам переміщаються і ЗСУ.
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31.05.2022 09:40 Відповісти
Після обстрілів та мінування це вже не дороги
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31.05.2022 10:43 Відповісти
Ердоган-геній...
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31.05.2022 07:43 Відповісти
О, путін методику підкинув
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31.05.2022 07:49 Відповісти
Прям очі нам відкрив, турецький *****.

Бачимо ми це =нове життя= разом з тобою.
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31.05.2022 07:49 Відповісти
не "в Україні" ! а між лаптєсранією та Україною
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31.05.2022 07:53 Відповісти
Все-то так "султане", але трішечки не так! Я маю на увазі дружбу Туреччини з агресором, яка не припинилася після початку війни! 😲
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31.05.2022 08:08 Відповісти
Да, с одной стороны хорошо помог закрыв Босфор, а на начальном этапе войны, для юга Украины это было таки решающе, а с другой стороны Эрдоган преследует свои интересы в регионе, россия ослабла, отдает нефть с большим дисконтом, торговля идёт, из Сирии ушли, а Турция зайдет. Так что тут получилось и вашим и нашим.
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31.05.2022 09:39 Відповісти
Дожилися, вже тирани повчають толерантних, демократичних європейців. і правильно повчають.
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31.05.2022 08:19 Відповісти
Цей тиран Босфор перекрив для рашкіних военних судов. Скажить ДЯКУЮ
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31.05.2022 08:29 Відповісти
ракети Harpoon уже маємо, тепер можна Босфор відкривати
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31.05.2022 09:35 Відповісти
Это уже, а на начальном этапе войны, неизвестно как было бы если бы весь флот рф зашел бы в черное море. К Турции претензий нет, ложка как раз была к обеду.
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31.05.2022 09:41 Відповісти
Якби був міжнародний порядок, ну хоч трохи був… Багато наших українців були б живими.
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31.05.2022 08:23 Відповісти
Так то да, но удивляет другое. Как Тэтчер все это предвидела более 20 лет назад. Ведь предупреждала же как в хрустальный шар смотрела. Вот опять перечитал ее книгу. Великая женщина, великий политик. Марго, вернись!
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31.05.2022 08:25 Відповісти
Пожалуйста, Название можно?
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31.05.2022 08:35 Відповісти
Да, конечно. "Искусство управления государством. Стратегия политики в изменяющемся мире". Есть ещё одна, но я забыл название. Вот читаю ее и думаю, почему она не настольная книга у каждого главы государства
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31.05.2022 08:55 Відповісти
Можно распечатать Фултонскую речь У.Черчиля ...
Доброго ранку!
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31.05.2022 10:43 Відповісти
Доброго ранку, друже! Как себе маешь? Надеюсь без ошибок) вечером давай созвонимся)
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31.05.2022 11:22 Відповісти
Цей бусурман зробив просто "геніальне відкриття"... Лише з війною в Україні порушилося, бачте, "загальноприйняте поняття міжнародного порядку"! У світі, пане, уже давно усі насрали (хто скрито, а хто відверто і демонстративно, у тому числі і сам Ердоган)) і на загально прийняті поняття міжнародного порядку, і на т.з. світові і європейські "цінності". Уже давно поклали, даруйте, прутня і на демократію, рівність, права і поваги, незастосування сили в міжнародних стосунках, повагу до суверенітету і територіальної цілості, невтручання у внутрішні справи.... і решту х-ню. І, доречі, Ердоган чи не в першу чергу.
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31.05.2022 08:27 Відповісти
Відно, що здорово насолив , Вам кацапам, Ердоган

Ярема Стогін 0ab626e0

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Реєстрація: 13.05.2022
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31.05.2022 08:32 Відповісти
НАТО-отличная защита для «золотого миллиарда».Весь остальной мир живет по законам джунглей,мировой безопасности не существует.ООН-дохлый труп.
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31.05.2022 08:29 Відповісти
Смею добавить, очень дорогостоящий дохлый труп. Или скорее, бесполезный дорогостоящий паразит
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31.05.2022 08:44 Відповісти
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31.05.2022 08:48 Відповісти
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31.05.2022 10:01 Відповісти
Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість"." стратегічна короткозорість" турецького прорашистського холуя в тому, що він пропускаючи через свій Босфор рашистські війскові кораблі із озброєнням для війни в Україні, про котру він знав 100%(адже не заручившись турецьким невтручанням у війну на боці України, рашист ніколи би не наважився нападати на Україну) турок вважав , що кораблі рашиста везуть українському народу гуманітарну допомогу.
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31.05.2022 09:18 Відповісти
Всі механізми світової безпеки виявилися фікцією (а яка зарплатня у чиновників була - 100500 маєтків, елітних автівок, майбутнє для їх дітей.. все сплачено податками) - тобто ніякої відповідальності за результат немає (або вона також фікція).
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31.05.2022 09:36 Відповісти
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31.05.2022 10:39 Відповісти
 
 