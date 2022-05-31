115 гірників, які залишилися під землею через знеструмлення, підняли на поверхню на Донеччині

Усіх 115 гірників, які залишилися під землею через знеструмлення населених пунктів Донеччини 29 травня, підняли на поверхню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова Торецького теркому профспілок Василь Щербань.

"Ми використали спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює".

Гірників підняли на поверхню на шахтах "Центральній" та "Торецькій".

Як повідомлялося, на Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів.

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