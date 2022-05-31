США не відкидають можливості ескалації в Україні, - Пентагон
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Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голову Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі в ефірі Fox News.
Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.
"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно нею управляти і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб управляти ескалацією і не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він.
У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним вирішенням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі.
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Вам привет от генерала Милли.
В жизни так бывает злые люди иногда
Брешут что Зеленского убили..
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Отож ви, "прохфесіанали" каталися цілий рік і теренділи - домовлялися про ваші спільні інтереси.
Але х**ло прорахувало вас, імпотентів, на раз - тому й пішло в наступ.
І далі продовжуєте викручуватися, "союзнички".
Плещете язиками, правда, справно.
В Україні - до останього расєяніна.
Питаня. Чого хочуть США та ЄС?
Рузге такі переговори не цікавлять, бо це визнання слабкості однієї із сторін. А Пу 1 " сильний як ніколи" і його згода на них це перший крок на ешафот.
100 гаубиць і 6 вертольотів дали - і давай язиками плескати((
1. Применение тактического ЯО
2. Удар по логистике поставок западных вооружений за пределами Украины.
3. Объявление всеобщей мобилизации.
Проблема в том, что только на последний пункт у Запада есть понимание "что делать" - в разы увеличивать поставки вооружений и боеприпасов в Украину. (что, кстати, - проблема)
А вот на первые два сценария у Запада даже близко нет понимания ответной реакции, т.к. при дОлжной реакции Запада, слово "3-я мировая" перестает быть абстрактной страшилкой ...
«Або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі» https://censor.net/ua/n3344929
Вместо того, чтобы решить вопрос с нужным вооружением, языком мелят…