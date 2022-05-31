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США не відкидають можливості ескалації в Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голову Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі в ефірі Fox News.

Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.

"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно нею управляти і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб управляти ескалацією і не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він.

У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним вирішенням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі.

Також читайте: Зріс ризик конфлікту між світовими державами, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Ukrainci , nesluhaite nikavo , jebite rusnju do kanca !!!!!!!
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31.05.2022 07:57
+22
а якщо не давати належної зброї, мордор переможе і не буде ніякої ескалації.
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31.05.2022 07:58
+21
Ця балаканина американська просто пригнічує. Просто мовчки давайте зброю.
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31.05.2022 08:05
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Ukrainci , nesluhaite nikavo , jebite rusnju do kanca !!!!!!!
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31.05.2022 07:57 Відповісти
а якщо не давати належної зброї, мордор переможе і не буде ніякої ескалації.
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31.05.2022 07:58 Відповісти
и если давать , то не как сейчас , по чайной ложке в месяц
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31.05.2022 09:24 Відповісти
А що, невже відбиватися асфальтом та шашликами - погана була ідея?
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31.05.2022 09:35 Відповісти
Добрый день, синьоры, фрау, леди, господа,
Вам привет от генерала Милли.
В жизни так бывает злые люди иногда
Брешут что Зеленского убили..
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31.05.2022 08:01 Відповісти
Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.

No comments.
Отож ви, "прохфесіанали" каталися цілий рік і теренділи - домовлялися про ваші спільні інтереси.

Але х**ло прорахувало вас, імпотентів, на раз - тому й пішло в наступ.

І далі продовжуєте викручуватися, "союзнички".
Плещете язиками, правда, справно.
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31.05.2022 08:02 Відповісти
На расєє хочуть воювати до останього українця.
В Україні - до останього расєяніна.
Питаня. Чого хочуть США та ЄС?
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31.05.2022 08:03 Відповісти
Хрен їх зрозумієш. Плещуть язиками що попало.
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31.05.2022 08:06 Відповісти
Вони,скоріш за все хочуть і першого і другого!
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31.05.2022 11:04 Відповісти
Ніт. Українці їм потрібні, як впливовий союзник у розхитаному ЄС.
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31.05.2022 11:55 Відповісти
Ця балаканина американська просто пригнічує. Просто мовчки давайте зброю.
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31.05.2022 08:05 Відповісти
сьогодні не надсилатимуть - завтра надсилатимуть. все змінюється кожного дня.
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31.05.2022 11:57 Відповісти
вто накуя с утра делать такие вбросы!? причем это уже не единичные случаи а тенденция
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31.05.2022 08:13 Відповісти
в серпні 1942 року після катастрофи під Словянськом і Барвінкове,Сталін теж засилав до Гітлера парламентарів і вже визначив був кордони рейху і СРСР. Але Гітлер уже напився крові і відмовився, розцінив це як ознакою слабкості. Вже в 1953 році при суді над Берією йому таки засунули це закулісся у вирок.
Рузге такі переговори не цікавлять, бо це визнання слабкості однієї із сторін. А Пу 1 " сильний як ніколи" і його згода на них це перший крок на ешафот.
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31.05.2022 08:15 Відповісти
Остання фраза вбила…»Рішуча перемога однієї з сторін».…
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31.05.2022 08:15 Відповісти
Мене також дуже засмучує така балаканина(((
100 гаубиць і 6 вертольотів дали - і давай язиками плескати((
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31.05.2022 08:16 Відповісти
Пока хремлевские гопники дерутся из-за приемника хутина , военные кацапские возьмут власть в руки и будет в раше военная хунта как в Чили
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31.05.2022 08:18 Відповісти
Мне кажется, что военный переворот - это единственное решение для раши , чтобы убрать идеологов третьей мировой из Единой россии и кгб
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31.05.2022 08:20 Відповісти
Там уже военная неонацистская хунта как-бы
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31.05.2022 12:01 Відповісти
"... не відкидають можливість ескалації..." - а зараз в Україні, типу, курортний сезон, усі на розслабоні, смажать шишлаки...
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31.05.2022 08:21 Відповісти
Куда уже серьезнее идиоты? Пидоросия и так уже использует против Украины все что у нее есть и даже одалживает в других странах. А сцыкуны американские не хотят нам помочь даже дальнобойным оружием
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31.05.2022 08:30 Відповісти
Даже? Вообще-то они пять наших бюджетов из своего кармана уже ввалили, м777, джавелины, кучу техники союзникам за то, что они нам свою отдадут, 29 МиГов "в разобранном виде", с-300...
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31.05.2022 11:59 Відповісти
Насколько я понимаю, под "эскалацией" США подразумевают три возможных сценария:
1. Применение тактического ЯО
2. Удар по логистике поставок западных вооружений за пределами Украины.
3. Объявление всеобщей мобилизации.
Проблема в том, что только на последний пункт у Запада есть понимание "что делать" - в разы увеличивать поставки вооружений и боеприпасов в Украину. (что, кстати, - проблема)
А вот на первые два сценария у Запада даже близко нет понимания ответной реакции, т.к. при дОлжной реакции Запада, слово "3-я мировая" перестает быть абстрактной страшилкой ...
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31.05.2022 08:31 Відповісти
Войной в Украине Пуйло отвлекается от ядерной кнопки, что и устраивает Запад. А там смотри оно и сдохнет, так и не осуществив угрозу. А так как быстрого конца Пуйла пока не ожидается, то и войнушку нет резона Западу быстро прекращать
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31.05.2022 08:38 Відповісти
Прямо оракул, ни дать ни взять…. Перечислил все возможные варианты.
«Або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі» https://censor.net/ua/n3344929
Вместо того, чтобы решить вопрос с нужным вооружением, языком мелят…
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31.05.2022 08:40 Відповісти
І все ж американці не вірять в нашу перемогу. Нажаль. Тому і не дають нам ту зброю, яку ми просимо. Думаю, це заслуга, в першу чергу, Міллі, який вважав, що вся Україна буде захоплена за лічені дні.
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31.05.2022 08:40 Відповісти
Якби не вірили - взагалі б ніякої не давали, та 40 млрд не підписували б.
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31.05.2022 12:04 Відповісти
****..ті в голову. Йде повномасштабна війна. Яку ще ескалацію ви собі надумали?
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31.05.2022 09:03 Відповісти
Конечно не исключают, если так дозированно давать оружие, то будет и эскалация и затягивание конфликта. Быстро его заканчивать никто кроме Украины не хочет. Сейчас еще подумают давать ли РСЗО, а может и 70км это много решат, капец.
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31.05.2022 09:34 Відповісти
Якщо посилаєтесь на Міллі то потрібно надати весь текст а не вирізки нагадайте слова Остіна І Байдена вони своєї думки і підтримки США не змінять а Міллі теоретик його діло передбачувати різні варіанти рішення за президентом США.
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31.05.2022 09:55 Відповісти
Дайте Украине высокотоочные ракеты на 300 км-и не будет никакой эскалации когда ВСУ разобьет места концентрации рашкинской техники и военных,ЖД узлы,мосты на территории Параши. Переговорами войну не выиграть
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31.05.2022 09:59 Відповісти
США позадкували назад
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31.05.2022 11:33 Відповісти
США повільно просуваються вперед, щоб щур не кинувся.
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31.05.2022 12:02 Відповісти
 
 