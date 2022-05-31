Україна щодня отримує майже 4500 тонн гуманітарної допомоги з-за кордону, - ОП
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Україна щодня отримує з-за кордону майже 4500 тонн гуманітарної допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радниці заступника голови Офісу Президента України Олени Симоненко в ефірі телемарафону.
"Гуманітарна допомога, яка надходить в Україну з-за кордону зменшилася на 10-15%. Якщо ми раніше отримували 5-6 тисяч тонн гуманітарної допомоги щодня, то зараз - це 4-4,5 тисячі тонн допомоги на добу", - зазначила Симоненко.
Вона також заявила, що викриваються випадки зловживання гуманітарною допомогою.
"Громадська організація отримує допомогу - матраци, ковдри, транспортний засіб. Тобто спочатку вказано те, що дійсно схоже на гуманітарну допомогу, а далі вказані автомобілі. Буває і легкові, і вантажні, а часом навіть мотоцикли. Але, зрозуміло, що мотоцикли точно не направляються в ЗСУ", - пояснила радниця заступника голови ОП.
Симоненко також заявила, що найкраще, коли одержувач гуманітарної допомоги - це військові обласні адміністрації, військові міські адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки в разі чого з них потім можна буде запитати.
Будь ласка, зачекайте...
І все з причини ...збільшення кількості авто у центрі?! Коли уже Ф і К нажруться?
Знову з'явиться ціла армія паркувальників з планшетиками, здоровенних биків, яким місце у ТРО чи ВСУ...
"Это не наши..."
Зараз же йдуть сотні тон гуманітарки, волонтери також купляють броніки, каски, оюувку та снарядження. Але тихо всі всім задоволені.
якісь би звіти написали