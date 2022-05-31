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Україна щодня отримує майже 4500 тонн гуманітарної допомоги з-за кордону, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

допомога,естонія

Україна щодня отримує з-за кордону майже 4500 тонн гуманітарної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радниці заступника голови Офісу Президента України Олени Симоненко в ефірі телемарафону.

"Гуманітарна допомога, яка надходить в Україну з-за кордону зменшилася на 10-15%. Якщо ми раніше отримували 5-6 тисяч тонн гуманітарної допомоги щодня, то зараз - це 4-4,5 тисячі тонн допомоги на добу", - зазначила Симоненко.

Вона також заявила, що викриваються випадки зловживання гуманітарною допомогою.

"Громадська організація отримує допомогу - матраци, ковдри, транспортний засіб. Тобто спочатку вказано те, що дійсно схоже на гуманітарну допомогу, а далі вказані автомобілі. Буває і легкові, і вантажні, а часом навіть мотоцикли. Але, зрозуміло, що мотоцикли точно не направляються в ЗСУ", - пояснила радниця заступника голови ОП.

Симоненко також заявила, що найкраще, коли одержувач гуманітарної допомоги - це військові обласні адміністрації, військові міські адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки в разі чого з них потім можна буде запитати.

Також читайте: Джонсон обіцяє "подвоїти зусилля" в наданні гуманітарної допомоги Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
скоро - во всех "эпицентрах" страны!
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31.05.2022 08:14
+9
ОП не казав,куди та гуманітарка зникає,й кого вже заарештовано за розкрадання ?
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31.05.2022 08:15
+7
Тільки у одному Запоріжжі вкрали 220 ж/д вагонів з гуманітаркою, 220ж/д вагонів! За гуманітарку у нас відповідає єрмак. У мене все.
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31.05.2022 08:18
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ЩИРА ДЯКА НАТО...
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31.05.2022 08:06 Відповісти
Мені не подобається, що все так непрозоро. Хай детальніше розповідає, хай звітує. і про розподіл, і про викриті зловживання.
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31.05.2022 08:12 Відповісти
Это не правильный заголовок . Вот правильный : Україна щодня отримує майже 4500 тонн гуманітарної допомоги з-за кордону, - ОП ее пиз...ит , не стесняясь .
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31.05.2022 09:29 Відповісти
скоро - во всех "эпицентрах" страны!
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31.05.2022 08:14 Відповісти
ОП не казав,куди та гуманітарка зникає,й кого вже заарештовано за розкрадання ?
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31.05.2022 08:15 Відповісти
А у Дніпрі, забитому біженцями, ...повертають платне паркування у середмісті (18 грн год.). Дуже приємний сюрприз для тисяч і так знедолених переселенців на автівках. Та і у місцевих з роботою - піз..ц!
І все з причини ...збільшення кількості авто у центрі?! Коли уже Ф і К нажруться?
Знову з'явиться ціла армія паркувальників з планшетиками, здоровенних биків, яким місце у ТРО чи ВСУ...
"Это не наши..."
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31.05.2022 08:16 Відповісти
Тільки у одному Запоріжжі вкрали 220 ж/д вагонів з гуманітаркою, 220ж/д вагонів! За гуманітарку у нас відповідає єрмак. У мене все.
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31.05.2022 08:18 Відповісти
У 2014 коли волонтери збирали гроші для армії, то з усіх помийок вой стояв що армія гола боса і не накорилена а влада нічого не робить

Зараз же йдуть сотні тон гуманітарки, волонтери також купляють броніки, каски, оюувку та снарядження. Але тихо всі всім задоволені.
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31.05.2022 08:25 Відповісти
Бо самі цю владу і обрали, тому все до дзеркала проговорюють тихенько
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31.05.2022 08:41 Відповісти
"радниці заступника голови Офісу Президента України"-що це за посада?Що за цирк?
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31.05.2022 08:31 Відповісти
Для президента така посада вигідна, якщо шо - це не я, це вона. Бо найвеличніший не може бути винним.
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31.05.2022 08:43 Відповісти
Только что в АТБ видел немецкий стиральный порошок по 400 г. Такого у нас никогда не было. Ни цены, ни перевода на пачке. СтоИт и стоИт. Явно гуманитарка.
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31.05.2022 10:48 Відповісти
То-то смотрю, Юзик с каждым днем все ширше и ширше😂
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31.05.2022 11:02 Відповісти
чи вся вона контролюється і ефективно використовується,
якісь би звіти написали
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31.05.2022 13:25 Відповісти
очень хорошо. зрады нет.
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01.06.2022 04:43 Відповісти
 
 