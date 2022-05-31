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Україна (5201) членство в ЄС (926)

Лідери ЄС підтверджують готовність розглянути заявку України на членство у червні, - висновки Євроради

Новини Цензор.НЕТ Події

єс,євросоюз

Лідери Європейського Союзу підтверджують готовність розглянути на найближчому саміті у червні заявку України на членство в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у висновках Європейської ради щодо України, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.

"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз "як і раніше відданий подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".

"У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", - наголошується у висновках.

Вони також вітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.

Також читайте: Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС відповідає інтересам самої Європи, - президентка Європарламенту Мецола

Автор: Наталя Джума
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Я вірно розумію , що розглянути і прийняти - то різні речі
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31.05.2022 08:39 Відповісти
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31.05.2022 08:45 Відповісти
Вогласен на 1000% Слава Украине !
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31.05.2022 08:50 Відповісти
зелені все роблять,щоб завалити кандидацтво на ЄС: Бєню накачують дешевим газом а Пороха ********. і у Європі це ж бачать
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31.05.2022 08:51 Відповісти
Хай розглядають, бо вже завили, що не можна завтра приймати до ЄС. То надайте хоча б статус кандидата. Так крок за кроком... Вчора асоціація, сьогодні кандидатство, завтра... ЄС можливо вже і не буде 😆
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31.05.2022 08:53 Відповісти
Кцп використовують сербів для гальмування цього процесу. Спочатку серби завили, що не можна швидко приймати Україну, бо їх, бачте, дуже довго не приймають. Потім ту саму пісню заспівали й інші лідери ЄС, навіть наш щирий друг, прем'єр Нідерландів Рютте. Побачим чия візьме гору.
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31.05.2022 09:30 Відповісти
 
 