Лідери ЄС підтверджують готовність розглянути заявку України на членство у червні, - висновки Євроради

Лідери Європейського Союзу підтверджують готовність розглянути на найближчому саміті у червні заявку України на членство в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у висновках Європейської ради щодо України, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.

"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз "як і раніше відданий подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".

"У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", - наголошується у висновках.

Вони також вітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.

Також читайте: Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС відповідає інтересам самої Європи, - президентка Європарламенту Мецола