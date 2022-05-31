Франція вимагає якнайшвидше розслідувати загибель журналіста на Луганщині
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Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування загибелі під Сєверодонецьком журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа, який висвітлював операцію з евакуації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни.
"Смерть Фредеріка Леклерка-Імоффа, журналіста BFM, убитого 30 травня під час висвітлення української операції з евакуації під Сєверодонецьком, глибоко шокує. Я засуджую це і висловлюю наші співчуття його родині та колегам", - зазначила Колонна.
"Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування, щоб повністю з'ясувати обставини цієї трагедії", - додала вона.
У заяві наголошується, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх, чиї висловлювання сприяють вільній інформації та суспільним дискусіям.
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Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
Франция тяжелое вооружение дает, тот же "Цезарь"
И еще собирается
Наказати винних? Як там нафтове ембарго?
Сім'ї загиблого мої співчуття..
************ ******** гражданина франции на территории чужого государства. Всё!
Можете вызывать бункерного опарыша в суд.