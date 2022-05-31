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Франція вимагає якнайшвидше розслідувати загибель журналіста на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гайдай

Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування загибелі під Сєверодонецьком журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа, який висвітлював операцію з евакуації.

 Як передає  Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни.

"Смерть Фредеріка Леклерка-Імоффа, журналіста BFM, убитого 30 травня під час висвітлення української операції з евакуації під Сєверодонецьком, глибоко шокує. Я засуджую це і висловлюю наші співчуття його родині та колегам", - зазначила Колонна.

 "Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування, щоб повністю з'ясувати обставини цієї трагедії", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У заяві наголошується, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх, чиї висловлювання сприяють вільній інформації та суспільним дискусіям.
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Топ коментарі
+21
а чего расследовать ? Кацапы обстреляли
Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
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31.05.2022 08:43
+20
Коли виявится що журналіста вбив кацапський снаряд далі що буде робити Франція?
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31.05.2022 08:40
+20
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31.05.2022 08:55
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Коли виявится що журналіста вбив кацапський снаряд далі що буде робити Франція?
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31.05.2022 08:40 Відповісти
Нічого
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31.05.2022 08:50 Відповісти
Это было бы хорошо если ничего. Боюсь, в свете последних проявлений миролюбивости к пуйлу не стали бы искать, что это могло быть типа специально спровоцировано нашими войсками, что бы убить иностранца даже ценой жизни наших солдат. Вообщем, умные люди могут целую тему на этом развернуть.
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31.05.2022 08:55 Відповісти
Макрон опять , будет звонить хлу .
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31.05.2022 09:30 Відповісти
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31.05.2022 08:55 Відповісти
Торт назван кондитерами из итальянского Неаполя ( Napoli ) это тупые как цапы говорят на него Наполеон
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31.05.2022 09:36 Відповісти
Я когда срочку служил, снимали квартиру у бабушки, когда родственники приезжали. Она такой торт назівала "Наполегон".
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31.05.2022 10:59 Відповісти
а чего расследовать ? Кацапы обстреляли
Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
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31.05.2022 08:43 Відповісти
Он не молчать будет, а предлагать компенсацию за потраченый кацапами снаряд. Как некогда, опеваемый на нашем сайте типа бесстрашный Эрдоган, компенсировал стоимость сбитого его военными кацапский самолета и моральный ущерб пилотам.
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31.05.2022 08:51 Відповісти
Ердоган зачінів Босфор для рашкіних военних судов і беспілтники турецьки поставляе . Скажить ДЯКУЮ , ніж брудом його поливати
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31.05.2022 08:57 Відповісти
А Макрона зачем поливать?
Франция тяжелое вооружение дает, тот же "Цезарь"
И еще собирается
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31.05.2022 09:38 Відповісти
Ви прочитали що я Єрдогана брудом поливаю? Ні. Я просто констатую той факт що його приклад збиття російського літака подається в нас за приклад якогось величного героїзму. Але в той час замовчують те, що він компенсував кацапам кошти за літак та за пілотів. А військові, які збили орків одержали покарання. А Босфор закрив, бо мав закрити по домовленності Монтре. Єрдоган ще той нам "друг ". Там тільки зиск. І він його рахує. Від росіян він одержить більше і туристами, і ринком збуту. Санкцій проти кацапії ніяких. Площадка для перемовин в Туреччині це площадка для ставлення України раком, по суті.
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31.05.2022 09:53 Відповісти
А ще хотів би додати, що допомога нам деяких країн нагадує ситуацію коли б якийсь кремезний дядько вас гвалтував, а два ще кремезніші замість того щоб відтягнути гвалтівника питали б чи вам не дуже боляче та витирали піт вам на лобі серветками. Теж допомога, начебто. І, начебто, потрібно дякувати.
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31.05.2022 10:05 Відповісти
***** в Гаагу і всі діла. Лише маленький додатковий епізод в 100500томнику його військових злочинів 😬
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31.05.2022 08:47 Відповісти
До чого цей стогін? Тут кацап вбиває всіх без розбору, і себе також. Тому менше слів і більше зброї шоб кацапа знищити
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31.05.2022 08:48 Відповісти
Виноват *****.все,расследование закончено.
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31.05.2022 08:49 Відповісти
може і тепер треба глибоко обеспокоїтись ?
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31.05.2022 08:50 Відповісти
Тут вже висловлювали глибоку стурбованнiсть ?
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31.05.2022 08:51 Відповісти
Хай макрон у збереженого обличчя по телефону щось вимагає.
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31.05.2022 08:51 Відповісти
Вбили росіяни. Справа закрита.
Наказати винних? Як там нафтове ембарго?
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31.05.2022 08:53 Відповісти
Від кого цей макарон вимагає розслідування?
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31.05.2022 08:58 Відповісти
Военные журналисты и операторы всегда погибали на войне...,так було є і буде...на превеликий жаль

Сім'ї загиблого мої співчуття..
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31.05.2022 09:02 Відповісти
Франция после Польши ...вторая в Европе по поставкам вооружений в Украину ....сказал Тарас Березовец...
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31.05.2022 09:13 Відповісти
А хто вам заважає їдьте розслідуйте...
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31.05.2022 09:16 Відповісти
Франция не понимает что гибель их журналиста от рук орков это так же заслуга и их политики.
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31.05.2022 09:24 Відповісти
А шо там расследовать?
************ ******** гражданина франции на территории чужого государства. Всё!
Можете вызывать бункерного опарыша в суд.
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31.05.2022 09:32 Відповісти
Нехай макарон подзвонить ***** і висловить свою стурбованість
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31.05.2022 09:36 Відповісти
Хм....пусть позвонит своему престарелому бойфренду и у него что-то потребует. Еврошлюшки сами вырастили монстра, а теперь что-то требуют.
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31.05.2022 09:42 Відповісти
Мы конечно за, мы очень озабочены, и даже скорбим от такого варварства... но провдение честного раследования не позволить соблюсти лицо Путину, так что - C'est La Vie

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31.05.2022 09:45 Відповісти
Від кого вона вимагає? Нехай присилають своїх слідчих і розслідують. Сприяння надамо.
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31.05.2022 10:18 Відповісти
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31.05.2022 10:21 Відповісти
Eсли убили россияне, то почему ОП и его кремлеботы так нервничают? Ведь расследование нужно лишь для того чтобы знать правду. Есть что скрывать от украинцев? Убийство любого журналиста это не просто убийство человека. Что же так раздражает комментаторов, цена жизни журналиста во Франции в сравнении с Украиной или Россией? Никогда не поздно обьявить Францию врагом, вперед Зеленский, что же ты остановился на полпути!
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31.05.2022 10:33 Відповісти
друзьями тоже сложно назвать
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31.05.2022 17:25 Відповісти
Хочу нагадати про схожу ситуацію коли нашого військовослужбовця Віталія Марківа судили італійці за нібито вбивство їхнього журналіста на Донбасі, за первинним обвинуваченнями, які були сфабриковані рф.
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31.05.2022 10:51 Відповісти
как говорил один ватник " Ну тупые" что там расследовать все и так понятно
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31.05.2022 17:24 Відповісти
стокгольмський синдром
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31.05.2022 17:50 Відповісти
https://youtu.be/TN6-oHPI968
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31.05.2022 18:08 Відповісти
 
 