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Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 243 дитини, понад 446 - поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Понад 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Зросла кількість поранених- 446.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

"30 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків та смт Коротич Харківського району Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 243 дитини, понад 444 - поранено, - Офіс генпрокурора

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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31.05.2022 08:51 Відповісти
Венедиктова , чому против ***** не порушена кримінальна справа , нема суда і заявки в Інтерпол ? Кішка тонка у генпрокурора ?
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31.05.2022 08:51 Відповісти
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31.05.2022 10:41 Відповісти
 
 