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Єнін про можливий наступ Білорусі на Україну: Лукашенко неодноразово давав знаки, що він "петляє"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Для відкритого вступу Білорусі у війну проти України поки не спостерігається така ударна кількість військ біля кордонів, яка необхідна для наступу. Однак лідер цієї країни допомагав і все ще продовжує сприяти російській агресії.

Про це розповів перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо військового потенціалу Республіки Білорусь, рівня підготовки та мотивації краще ці питання поставити нашим колегам військовим. Тим не менш, на сьогодні ми не можемо говорити про формування ударних угруповань на території Білорусі. Лідер цієї країни вже неодноразово давав знаки, що він "петляє"...ми маємо під боком вірного соратника Путіна, який допомагав і продовжує йому допомагати у спробі захоплення України", - зазначив Єнін.

Він уточнив, із повідомлень того ж таки Генштабу, на кордоні військовослужбовці з Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях та проводять там навчання.

"Тож посилення охорони кордону - це один із наших пріоритетів. Вже у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей встановили додаткові обмеження, які діятимуть до закінчення воєнного стану", - підкреслив Єнін.

Також читайте: Білоруські "мобілізаційні навчання" відбудуться наприкінці червня неподалік від Чернігівщини

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Пам'ятаю, що напередодні вторгнення, якийсь "міністр" триндів, що "ударні угруповання біля кордону не сформовані"...
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31.05.2022 09:13
+4
Від фрази «Чернігівщина буде рибалити» аж настрій піднявся.
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31.05.2022 09:13
+3
Поведение Луки, это примерно, как линия поведения Муссолинни во время ВМВ.
"И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
Но Муссолинни это все же не помогло.
Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
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31.05.2022 09:27
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В цьому році Чернігівщина буде рибалить лише на Десні та її притоках Підхід до Дніпра в межах українсько-білоруського кордону заборонений на кілометр в глибину території!
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31.05.2022 09:10 Відповісти
Від фрази «Чернігівщина буде рибалити» аж настрій піднявся.
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31.05.2022 09:13 Відповісти
А чому це ти здриснув в Ірманію?
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31.05.2022 09:57 Відповісти
Яке ти відношення до України маєш, курва рашистська? Сиди у своєму смердючому бото-офісі і перди під ніс своєму фсб-шному керівнику. Інтернаціоналіст хєрів.
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31.05.2022 10:01 Відповісти
«рагулями» українців називають лише кацапня та бальбашня.

За Україну гинуть ще французи та британці, і це не заважає українцям мріяти про рибалку та грибочки-ягідки.

Чеченци, грузини та білоруси - вбивають українців, а твоя хитродупа білосрусь кожного дня ракетами нас закидає та зі своїх аеродромів літаки з бомбами відправляє в Україну. Так шо сиди тихо на своїх білоруських болотах та не смерди.
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31.05.2022 10:08 Відповісти
Пам'ятаю, що напередодні вторгнення, якийсь "міністр" триндів, що "ударні угруповання біля кордону не сформовані"...
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31.05.2022 09:13 Відповісти
перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.Джерело: https://censor.net/ua/n3344939

Енін , ось петляе лука , то зачем про це пистити ? Блін, скільки придурків на властних посадах .

То третьякова допистелась , що 70 самолетов не далі УКРАІНЕ , зараз очередной пистун пистит
«

«В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.

«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «Сегодня».»
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31.05.2022 09:16 Відповісти
Це не недоумки,це кремлівські гниди,які добре усвідомлюють що роблят!! Україні потрібнадеГНИДИзація негайно,доки гниди остаточно Україну не здали!!!)))
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31.05.2022 09:55 Відповісти
На кордоні з білосрусією треба стіну будувати, як у Грі престолів. Нам ще довго цих диктаторів непередбачуваних терпіти.
Бо якщо кремлівське старе ***** не збирається подихати, то циган такий здоровий, що кулаком бика може вбити. За цими людожерами лікарі так добре доглядають, що вони можуть ще дуже довго керувати своїми орками.

Якщо білоруси на нас підуть, а вони підуть рано чи пізно, то ми повинні бути готові.
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31.05.2022 09:22 Відповісти
Проблема не лише в їхніх схиблених лідорах (інших там бути не може). Ці народи недорозвинені, агресивні та ще й отруєні пропагандою.
Готуватись до нового нападу треба, але для цього необхідно займатися ділом, а не триндіти про "шашлики" та банально красти на дорогах, як то робила влада.
Лінія оборони не має проходити по річці Ірпінь чи Десна, ворогові слід дати по зубах, як тільки він надумає перейти кордон.
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31.05.2022 09:51 Відповісти
Яким саме «ділом» нам треба займатися?

Польща збудувала височенний паркан на кордоні з бульбасрусією, а нам чому б так само не зробити?
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31.05.2022 10:01 Відповісти
Паркан проти танків? Серйозно? Призначення польського паркану - захист від біженців.
Будувати треба лінії оборони з повним комплексом інженерних рішень.
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31.05.2022 10:24 Відповісти
Так паркани ж бувають різні!

то приїдь з Німеччини та збудуй бетонне інженерне спорудження на кордоні Житомирської області. Яке вже почали будувати, наскільки я знаю, не стали чекати німецьких «фахівців».
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31.05.2022 10:39 Відповісти
Ірино, ну що за примітивне мислення? Про ВПН не чули? Бачу, що у Вас якийсь "пунктік", щодо прапорів інших країн на Цензорі, то Канада Вам не така, тепер Німеччина.
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31.05.2022 11:46 Відповісти
Про VPN? Ніт, не чула.
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31.05.2022 12:00 Відповісти
Зелена пліснява до 23 лютого нічого не спостерігала!!!))
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31.05.2022 09:22 Відповісти
В гонке на лафетах пока вперед вырвалось пуйло и бульбенфюрер побоится встревать своей картонной армией в кирзовых сапогах в русско-украинскую войну. Но гадить из-подтишка оно конечно будет
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31.05.2022 09:25 Відповісти
Сидите тепер з голим задом перед птляючим бульбоносцем. Ідіоти
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31.05.2022 09:40 Відповісти
Поведение Луки, это примерно, как линия поведения Муссолинни во время ВМВ.
"И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
Но Муссолинни это все же не помогло.
Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
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31.05.2022 09:27 Відповісти
Дві бригади білорусів воюють на фронті за Україну

...тому таракан боїться...зради його підлеглих

...
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31.05.2022 09:36 Відповісти
Добре що наш бубочка ніколи не петляє !
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31.05.2022 10:08 Відповісти
Картопляник петляє,але його з рахунку знімати не потрібно,бо це хитра,підла і підступна гієна!!!
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31.05.2022 11:12 Відповісти
подібні "петлі" перед українським народом , несла вся"зе" шобла перед початком війни
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31.05.2022 11:33 Відповісти
Сподіваюсь, ще не забули, що Єнін - колаборант, який видав інгушського воїна кцпам?
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31.05.2022 23:02 Відповісти
 
 