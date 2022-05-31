Єнін про можливий наступ Білорусі на Україну: Лукашенко неодноразово давав знаки, що він "петляє"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для відкритого вступу Білорусі у війну проти України поки не спостерігається така ударна кількість військ біля кордонів, яка необхідна для наступу. Однак лідер цієї країни допомагав і все ще продовжує сприяти російській агресії.
Про це розповів перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо військового потенціалу Республіки Білорусь, рівня підготовки та мотивації краще ці питання поставити нашим колегам військовим. Тим не менш, на сьогодні ми не можемо говорити про формування ударних угруповань на території Білорусі. Лідер цієї країни вже неодноразово давав знаки, що він "петляє"...ми маємо під боком вірного соратника Путіна, який допомагав і продовжує йому допомагати у спробі захоплення України", - зазначив Єнін.
Він уточнив, із повідомлень того ж таки Генштабу, на кордоні військовослужбовці з Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях та проводять там навчання.
"Тож посилення охорони кордону - це один із наших пріоритетів. Вже у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей встановили додаткові обмеження, які діятимуть до закінчення воєнного стану", - підкреслив Єнін.
Будь ласка, зачекайте...
За Україну гинуть ще французи та британці, і це не заважає українцям мріяти про рибалку та грибочки-ягідки.
Чеченци, грузини та білоруси - вбивають українців, а твоя хитродупа білосрусь кожного дня ракетами нас закидає та зі своїх аеродромів літаки з бомбами відправляє в Україну. Так шо сиди тихо на своїх білоруських болотах та не смерди.
Енін , ось петляе лука , то зачем про це пистити ? Блін, скільки придурків на властних посадах .
То третьякова допистелась , що 70 самолетов не далі УКРАІНЕ , зараз очередной пистун пистит
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«В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.
«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «Сегодня».»
Бо якщо кремлівське старе ***** не збирається подихати, то циган такий здоровий, що кулаком бика може вбити. За цими людожерами лікарі так добре доглядають, що вони можуть ще дуже довго керувати своїми орками.
Якщо білоруси на нас підуть, а вони підуть рано чи пізно, то ми повинні бути готові.
Готуватись до нового нападу треба, але для цього необхідно займатися ділом, а не триндіти про "шашлики" та банально красти на дорогах, як то робила влада.
Лінія оборони не має проходити по річці Ірпінь чи Десна, ворогові слід дати по зубах, як тільки він надумає перейти кордон.
Польща збудувала височенний паркан на кордоні з бульбасрусією, а нам чому б так само не зробити?
Будувати треба лінії оборони з повним комплексом інженерних рішень.
то приїдь з Німеччини та збудуй бетонне інженерне спорудження на кордоні Житомирської області. Яке вже почали будувати, наскільки я знаю, не стали чекати німецьких «фахівців».
"И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
Но Муссолинни это все же не помогло.
Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
...тому таракан боїться...зради його підлеглих
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