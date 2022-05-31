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Росгвардійці з Краснодара відмовилися знову їхати воювати в Україну через низькі виплати, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Бійці Росгвардії із Краснодара, які брали участь у війні проти України у лютому-квітні й котрих намагалися відправити туди повторно, подали рапорти з відмовою їхати воювати.

Про це повідомляють "Кавказ.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Повідомило про це джерело в головному управлінні федеральних військ Національної гвардії з Краснодарського краю. Також цю інформацію підтвердив і один із військовослужбовців.

За його словами, Росгвардійці вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні – вони виявилися значно нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ. І це стало однією з причин відмови.

"Тільки днями прийшла виплата за другий місяць перебування там. І якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз – 50. Командування пояснило це падінням курсу долара – виплата розраховується з порядку 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях за російським курсом", – пояснив співрозмовник.

Якщо 10 березня офіційний курс долара у Росії становив 120 рублів, то 26 травня – 56 рублів, чим і пояснюється різниця у розмірі військових виплат.

Він додав, що у його загоні п'ять співробітників подали рапорти про вихід на пенсію – вони мали передпенсійний вік. Також йому відомо ще щонайменше про п'ятьох бійців, які подали рапорти про відмову їхати в Україну з інших причин.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Не потрібно такі новини подавати як моральний розклад противника і фсьо, вайне канец. Заплатять і вони підуть знову нас вбивати. На нових танках, на старих, чи на т-34. Воно все стріляє та вбиває.
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31.05.2022 09:12
+8
Хотілося б в це повірити, але не хочеться тішити себе ілюзіями. Там достатньо людей з повністью промитими за 20 років путіна мізками, яким потрібні не гроші, а знищення українців.
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31.05.2022 09:21
+6
Тобто суть новини в тому, що вбивати готові тільки за більше.
Якого біса це варто публікувати? Суть не змінилась.
Це ж не так, що відмовляються, адже не підтримують злочинні накази. До того ж написали що вони вже були, а отже це кінчені бл..і
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31.05.2022 09:20
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"...через низькі виплати"
на поховання не вистачає? Тоді зрозуміло.
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31.05.2022 09:07 Відповісти
Не потрібно такі новини подавати як моральний розклад противника і фсьо, вайне канец. Заплатять і вони підуть знову нас вбивати. На нових танках, на старих, чи на т-34. Воно все стріляє та вбиває.
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31.05.2022 09:12 Відповісти
На підкупі своїх орків ***** довго не протягне. А кацапня воює тільки ради грошей.
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31.05.2022 09:16 Відповісти
Хотілося б в це повірити, але не хочеться тішити себе ілюзіями. Там достатньо людей з повністью промитими за 20 років путіна мізками, яким потрібні не гроші, а знищення українців.
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31.05.2022 09:21 Відповісти
Більше 30 тис. вже перехотіли знищувати українців.Інші не настільки тупі,щоб здихати за якусь всрату ідею. Тільки можливість закрити кредити їх мотивує.
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31.05.2022 10:02 Відповісти
Але військомати палять.
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31.05.2022 10:08 Відповісти
Ви дивились новини? Славянськ на черзі. Місто за містом і уже 4 місяць. Мости стоять, резервісти в запасі. До речі, коли орки будують 2 і 3 лінії оборони, українській якісній такого ще довго не бачити,бо мери в тік ток ,траншеї нікому рити. Судячи по відео ,захисники чекали на 2 лінію оборони, але ,як говорить штаб ці міста не мають стратегічного призначення. Люди вихидить також.
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31.05.2022 09:25 Відповісти
Бабцю! Чому ти не в Генштабі?
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31.05.2022 10:11 Відповісти
Тобто суть новини в тому, що вбивати готові тільки за більше.
Якого біса це варто публікувати? Суть не змінилась.
Це ж не так, що відмовляються, адже не підтримують злочинні накази. До того ж написали що вони вже були, а отже це кінчені бл..і
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31.05.2022 09:20 Відповісти
Так вбивати вони звичайно готові , але грошей - мало , а вирогідність померти - зростає
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31.05.2022 09:24 Відповісти
Там скорей всего снимают пенку - деньги выделяются в полном размере, но до орка доходить лишь небольшая часть.
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31.05.2022 09:36 Відповісти
А яке падіння курсу? Згідно з курсом ЦБ , рубль - зміцнився

Ну а те що у перерахунту на цей курс той самий Iphone 13 коштує 3000$, а не 1000$ як в Україні

То не звертайте уваги - вірте путлеру
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31.05.2022 09:23 Відповісти
Политически Кремлю важнее валютный курс, чем традиционные для развитых стран индикаторы здоровья экономики: инфляция и процентные ставки, потому что "в постсоветской истории России курс рубля к доллару был, пожалуй, главным экономическим индикатором для большинства граждан", - пишет Bloomberg.
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31.05.2022 10:12 Відповісти
То есть едут не за идею, а грабить, насиловать и убивать за деньги.
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31.05.2022 09:23 Відповісти
За какую идею? За тараканов в голове *****?
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31.05.2022 09:28 Відповісти
радуйтесь, дурачки-росгвардейцы, - в Совке курс доллара был вообще где-то 62 копейки за зелёный.. вы ж туда заползаете?, так что "вегной догогой идёте, товагищи"
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31.05.2022 09:23 Відповісти
Накинут им пару сотен, побегут как проклятьІе дальше убивать. Жать что кубанцьІ генетические украинцьІ. Превратились из казаков в кизяков.
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31.05.2022 09:34 Відповісти
Ніякі вони не українці. Може перших пару поколінь ще були козаками, а потім було забагато незапланованих случок з місцевими овцейобами..
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31.05.2022 10:05 Відповісти
кацапы это наемные убийцы, все дело в цене
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31.05.2022 09:41 Відповісти
Да, мы уже это слышали - враг деморализован, растерян и бежит в панике. Только вот как то нехорошо с Лиманом, Северодонецком, и др. городами получается.
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31.05.2022 09:52 Відповісти
А що там "получаєтся"?
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31.05.2022 10:14 Відповісти
Жопа.
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31.05.2022 10:40 Відповісти
Писец там пушистый.
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31.05.2022 12:24 Відповісти
Тю, ***** просто збільшить кількість кольорових папірців і вони спакуються та поїдуть. Теж мені новина...
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31.05.2022 10:03 Відповісти
що навіть українські труси і унітази вже не хочуть
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31.05.2022 13:23 Відповісти
 
 