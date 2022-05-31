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Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одразу по тому розпочався артобстріл цієї ж території із САУ.

Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

"В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється", - зазначив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Знову ми сидимо і рахуємо, скільки разів по нам з території росії стріляли. А відповідати не можна. Така дивна війна
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31.05.2022 09:22
+6
Так було , є і буде продовжуватись поки не почнем стріляти у відповідь . Ат же Зеленському українців не шкода , а ось росіян вбивати не можна .
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31.05.2022 09:25
+3
А где наблюдатели обсе и оон,что бы фиксировать факты обстрелов с территории свинособак,что бы рашисты потом не кричали на весь мир,что нацисты укры обстреливают невинную рашу?
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31.05.2022 09:22
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А где наблюдатели обсе и оон,что бы фиксировать факты обстрелов с территории свинособак,что бы рашисты потом не кричали на весь мир,что нацисты укры обстреливают невинную рашу?
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31.05.2022 09:22 Відповісти
наглядова місія ОБСЄ припинила роботу в Україні після повномаштабного вторгнення. Ніяких спостерігачів ООН у нас ніколи не було, про таке приймається рішення Генасамблеєю ООН.
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31.05.2022 09:41 Відповісти
Знову ми сидимо і рахуємо, скільки разів по нам з території росії стріляли. А відповідати не можна. Така дивна війна
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31.05.2022 09:22 Відповісти
Мирних мешканців жалко , гинуть ні за що .
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31.05.2022 09:26 Відповісти
Так було , є і буде продовжуватись поки не почнем стріляти у відповідь . Ат же Зеленському українців не шкода , а ось росіян вбивати не можна .
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31.05.2022 09:25 Відповісти
стріляти у відповідь - означає знищувати літак, який завдав удару, або артустановки, які стріляють. Це ми могли б робити, але це не так просто - літак не перетинає кордон, та і наше ПВО не розташоване близько до кордону в цілях його ж безпеки, щоб у відповідь накрити артсистеми (які просто приїздять в будь-яку точку, відстрілюються і їдуть) - треба мати на всій протяжності кордону засоби контрбатарейні, яких у нас майже немає взагалі, і мати на всій протяжності кордону відповідні засоби ураження, а у нас і на активному фронті їх недостатньо. А якщо під "стріляти у відповідь" ви маєте на увазі вгатити по якомусь цапському селу - ну це маячня, бо ніякого військового результату це нам не принесе, а от на дипломатичному рівні ми втратимо підтримку партнерів, нам припинять постачати зброю, а наслідки цього я гадаю можна не пояснювати.
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31.05.2022 09:46 Відповісти
Мабуть орки дотримуються дипломатичних правил.
Нам потрібно мати розташування стратегічних обєктів у прикордонній смузі і по них вести вогонь у відповідь.
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31.05.2022 10:19 Відповісти
Так то воно так, але не зовсім.
1. США і Великобританія (по факту, основні союзники в питанні поставок зброї) чітко заявили, що Україна має право наносити удари по території рашки для знищення військової інфраструктури орків.
2. На глибину 30-40 км (беремо дальність ствольної артилерії 155-го калібру) від кордону на території рашки є мости, розв'язки, залізнична інфраструктура, електропідстанції, склади ГСМ.
В умовах війни це все стає військовою інфраструктурою, оскільки використовується для забезпечення життєдіяльності зс рф.

Що заважає нам наносити удари по цих об'єктах?
Правильно - відсутність "політичної волі"!

Тепер згадаємо. У перший тиждень війни у Зелі не простежувалась та ж сама "політична воля" вести війну до переможного кінця. Агрохімія і подляк були відправлені на капітуляційні переговори про умови здачи частини територій та суверенітету України спочатку на берега Прип'яті, потім - у Стамбул.
І тільки шалений спротив і консолідація українського суспільства вплинули на цю зрадницьку позицію влади.
Така в нас правда...
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31.05.2022 10:26 Відповісти
Скільки було анонсів що підемо в наступ,зброя є, а тільки і читаєш, що переговори і переговори, а оркам все до дупи. Гатять і гатять зі зброї,якої немає.
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31.05.2022 09:35 Відповісти
Інтриги батЄнька інтриги
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31.05.2022 10:00 Відповісти
Тепер ми можемо тушити пожежи, спричинені цими щоденними обстрілами, новими пожежними машинами, отриманими від Франції!!!
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31.05.2022 09:35 Відповісти
Ага! Краще було-б якби у нас не було цих машин І тушить було-б нічим!
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31.05.2022 09:37 Відповісти
А ми по рашці стріляти не можемо.
***** напевно пообіцяв Зелі мир в обмін на згортання ракетних програм.
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31.05.2022 09:38 Відповісти
Zeля насрав в Мавзолєє чЛєніна...
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31.05.2022 09:57 Відповісти
Атвєтка була?
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31.05.2022 09:56 Відповісти
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31.05.2022 10:12 Відповісти
Странная война
Одним можно -- другим нельзя
И сколько так будет продолжаться
Пусть посмотрит на 240 матерей погибших детей
Они точно скожут можно в ответ стрелять или нельзя
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31.05.2022 10:14 Відповісти
то ж є дрони з нічним баченням, чого вночі не лупанути у відповідь
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31.05.2022 13:21 Відповісти
 
 