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Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одразу по тому розпочався артобстріл цієї ж території із САУ.
Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.
"В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється", - зазначив очільник регіону.
Топ коментарі
+10 Oleksandr Onys
показати весь коментар31.05.2022 09:22
+6 oleg lytovchenko
показати весь коментар31.05.2022 09:25
+3 Vitua
показати весь коментар31.05.2022 09:22
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Будь ласка, зачекайте...
Нам потрібно мати розташування стратегічних обєктів у прикордонній смузі і по них вести вогонь у відповідь.
1. США і Великобританія (по факту, основні союзники в питанні поставок зброї) чітко заявили, що Україна має право наносити удари по території рашки для знищення військової інфраструктури орків.
2. На глибину 30-40 км (беремо дальність ствольної артилерії 155-го калібру) від кордону на території рашки є мости, розв'язки, залізнична інфраструктура, електропідстанції, склади ГСМ.
В умовах війни це все стає військовою інфраструктурою, оскільки використовується для забезпечення життєдіяльності зс рф.
Що заважає нам наносити удари по цих об'єктах?
Правильно - відсутність "політичної волі"!
Тепер згадаємо. У перший тиждень війни у Зелі не простежувалась та ж сама "політична воля" вести війну до переможного кінця. Агрохімія і подляк були відправлені на капітуляційні переговори про умови здачи частини територій та суверенітету України спочатку на берега Прип'яті, потім - у Стамбул.
І тільки шалений спротив і консолідація українського суспільства вплинули на цю зрадницьку позицію влади.
Така в нас правда...
***** напевно пообіцяв Зелі мир в обмін на згортання ракетних програм.
Одним можно -- другим нельзя
И сколько так будет продолжаться
Пусть посмотрит на 240 матерей погибших детей
Они точно скожут можно в ответ стрелять или нельзя