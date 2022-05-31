УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11104 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 096 33
Буданов (345) війна (56290) розвідка (3613) полонені (1938)

Уряд призначив начальника ГУР головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими очолив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Про це повідомляють у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257. Основними завданнями Координаційного штабу є:

  • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
  • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
  • визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук

У ГУР зазначають, що для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

"Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на "Гарячу лінію" Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону)", - додали у розвідці.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Та у владі артисти , які ще справи?
показати весь коментар
31.05.2022 09:31
+24
По-любому . Зеленський своїх не кидає , тим паче громадян Росії .
показати весь коментар
31.05.2022 09:30
+23
А його сожітєль з фірменним таблом Гога десь також прилаштувався?
показати весь коментар
31.05.2022 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що у начальника ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ більше важливих спра нема ?
показати весь коментар
31.05.2022 09:21 Відповісти
Та у владі артисти , які ще справи?
показати весь коментар
31.05.2022 09:31 Відповісти
Демченко є для інформування зе і пу. Двох уже пу не потягне в оплаті,санкції
показати весь коментар
31.05.2022 09:32 Відповісти
А їх так "спалили" "ЗЕ-дебіли" що більш ні на що вони тепер не здатні!
показати весь коментар
31.05.2022 09:43 Відповісти
Надо Верещючку разгрузить,а то она уже переработалась.
Сборище тупых ленивых *********
показати весь коментар
31.05.2022 09:46 Відповісти
так, саме ті, хто розпочав оцю ,,делікатну,, роботу по обміну полонених мають її довести до завершення, а не зіскакувати на ходу...
звичайно в результаті успішного обміну вони всі з,являться перед камерами в перших рядах...
розвідка і без цих навантажень була не надто успішною
показати весь коментар
31.05.2022 17:24 Відповісти
Буданов зробив з військової розвідки униле посміховисько. Мало того, що сам зашкварений далі нікуди своїм співмешканням з Гогілашвілі в будинку мафіозі, так ще й проїбав напад русні, а під час війни займається тим, що розповідає фантастичні історії про перевороти, що готують в Кремлі, про хвороби путна і іншу куйню.
Нехай замість розвідки краще приглядає за полоненими, може там хоч толк з нього буде.
показати весь коментар
31.05.2022 10:32 Відповісти
Так а чим йому ще зайнятись?
Єдине завдання в своєму житті на посаді керівника ГУР МО - вчасно виявити терміни та основні напрямки вторгнення орків в Україну, задіяні сили та засоби - він *****..ав.
Наступ з білорашки *****..ав...
Вихід з Криму *****...ав...

То що йому тепер робити? Можна гербарій збирати або метеликів, можна відповідати за обмін полоненими.
Яка тепер різниця, за що він буде відповідати?
показати весь коментар
31.05.2022 13:29 Відповісти
от за ці про"оби він і має відповідати, в суді
показати весь коментар
31.05.2022 17:53 Відповісти
А нащо воно ще придатне?
показати весь коментар
31.05.2022 19:12 Відповісти
чи то по висновку зелених війскова розвідка нам непотрібна....чи з Буданова в цієї справі користі ніякої
показати весь коментар
31.05.2022 09:23 Відповісти
профнездатний.
показати весь коментар
31.05.2022 09:53 Відповісти
та в завданнях цього штау ані слова про визволення наших полоненних та Азову
показати весь коментар
31.05.2022 09:24 Відповісти
Сказали, что эвакуация произошла успешно !
показати весь коментар
31.05.2022 10:06 Відповісти
А його сожітєль з фірменним таблом Гога десь також прилаштувався?
показати весь коментар
31.05.2022 09:24 Відповісти
По-любому . Зеленський своїх не кидає , тим паче громадян Росії .
показати весь коментар
31.05.2022 09:30 Відповісти
Правительство возглавляет Денис Шмігаль...
показати весь коментар
31.05.2022 09:32 Відповісти
За Конституцією МО та СБУ підпорядковуються безпосередньо главі держави, а не главі уряду!
показати весь коментар
31.05.2022 13:32 Відповісти
не кращий за верещук.тільки тепер засекретять
показати весь коментар
31.05.2022 09:33 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2022 09:38 Відповісти
Ніхто не хоче працювати з зільоними? Явний дефіцит кадрів. Бідна Україна !!!
показати весь коментар
31.05.2022 09:40 Відповісти
1. Во время войны разведка БЕРЕТ "языков" (т.е. тех самых пленных), а не заботится о них. Или это исходя из принципа: "Ну, раз ГРУ никуя не делает во время войны, так пусть хоть о пленных заботятся"?
2. С каких это пор, во время войны, "кабинет министров" рулит военными? ГРУ подчиняется кабинету министров?
показати весь коментар
31.05.2022 09:42 Відповісти
ГРУ підпорядковується не Генштабу, а Міністерству Оборони. І, чесно кажучи, після звільнення Бурби і його людей, в Україні немає своєї військової розвідки, а Буданов - клоун.
показати весь коментар
31.05.2022 10:37 Відповісти
А я чогось думав що ГУР підкоряється ГШ ЗСУ. А воно от як... Тому мабуть ГУР і просрав, що наступ кацапів у лютому, що термін початку наступу на Донбасі, бо займається не військовою розвідкою, а хрін знає чим. А голова ГУР взагалі у шоумена перетворився
показати весь коментар
31.05.2022 09:47 Відповісти
Я ж і говорю загін Прада.
показати весь коментар
31.05.2022 10:02 Відповісти
Для этих целей,есть уполномоченный по правам человека, который зеленомордых почему то не устраивает
показати весь коментар
31.05.2022 09:48 Відповісти
Что вообще происходит?
показати весь коментар
31.05.2022 09:55 Відповісти
Просто фашистів відігнали від Києва , тепер можна продовжувати Зелений бєспрєдєл .
показати весь коментар
31.05.2022 10:07 Відповісти
Зеля сует своих верноподданых куда надо и куда не надо. Буданова давно надо уволить. Это не разведчик, РR-специалист( с отрицательным знаком).
показати весь коментар
31.05.2022 10:03 Відповісти
Наскільки ж Буданов ущєрбний у порівнянні з Бурбою .
показати весь коментар
31.05.2022 10:08 Відповісти
Це просто небо і земля. За Бурби військова розвідка продила операції, ще й масшабні. А Буданов тільки якісь дивні сторії розказує про перевороти в Кремлі і хвороби путіна, які сам вичитує з сумнівних телеграм-каналів. Таке відчуття, що Буданов взагалі не розуміє, чим повинен займатися.
показати весь коментар
31.05.2022 10:42 Відповісти
Нашли что повесить на разведку,хотя ради второй и третьей зарплаты можно и сантехнку в хате бывшего помощника валуева починить на бумаге.
показати весь коментар
31.05.2022 10:26 Відповісти
тепер чоловік секретарки преЗЕдента і дружбан Саші Гогішвілі має ще один обов'язок крім "піараналітики"
показати весь коментар
31.05.2022 13:07 Відповісти
 
 