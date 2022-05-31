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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 4070 цивільних, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

могила,рф,злочини,воєнні

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8900 жертв серед цивільних - загибель 4074 і поранення 4826 людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Це дані повідомили в УВКПЛ ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом 4074 убитих (1540 чоловіків, 1014 жінок, 93 дівчат і 100 хлопчиків, а також 69 дітей і 1258 дорослих, стать яких поки невідома)... Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари", – йдеться в повідомленні.

В УВКПЛ наголошують, що реальні цифри є значно вищими, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
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31.05.2022 09:32
+6
Тримайте: "Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків". Оце контрпропагандон якого ми заслуговуємо.

Ворог - не московія, ворог - це Порошенко, не переплутайте.
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31.05.2022 09:44
+5
Вони в тому ООН вже зовсім охреніли?! А вони як рахують? Лише по акту прийому-передачі? А якщо в Маріуполі в братській могилі в одній купі сотні, а то й тисячі і все без того акту? А якщо згоріло все, що й попелу не залишилось а якщо тіло десь невідомо де?... То це як, то не рахується, пілять?!
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31.05.2022 09:32
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І ***, ще ,22 тисячі в Маріуполі.
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31.05.2022 09:29 Відповісти
Їх вже не враховують. Це вже вбиті від рук біндєрафцев мірниє жітєлі динири.
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31.05.2022 09:33 Відповісти
Вони в тому ООН вже зовсім охреніли?! А вони як рахують? Лише по акту прийому-передачі? А якщо в Маріуполі в братській могилі в одній купі сотні, а то й тисячі і все без того акту? А якщо згоріло все, що й попелу не залишилось а якщо тіло десь невідомо де?... То це як, то не рахується, пілять?!
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31.05.2022 09:32 Відповісти
Треба робити волонтерський центр разом з волонтерами з Заходу і разом з головами потерпілих міст і сіл почати реєструвати живих і померлих
тоді буде ясність і увесь світ побачит жах кацапських ОККУПАНТІВ
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31.05.2022 09:37 Відповісти
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31.05.2022 09:32 Відповісти


My Kyiv

@MyKyivUkraine

Улюблена телеведуча #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?
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31.05.2022 09:52 Відповісти
Ця хвойда має гризти шконку разом зі скобєєвою.
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31.05.2022 10:00 Відповісти
В-оон идет нахер, лишь в Мариуполе одичалые убили мирных украинцев больше 22 тыс.
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31.05.2022 09:39 Відповісти
Що це за дані? А Маріуполь? ***, де українська контпропаганда?
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31.05.2022 09:40 Відповісти
Тримайте: "Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків". Оце контрпропагандон якого ми заслуговуємо.

Ворог - не московія, ворог - це Порошенко, не переплутайте.
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31.05.2022 09:44 Відповісти
В этой войне погибнет очень много людей, если брать мирных и военных это будет около 100к человек. А вот такая цена асфальта.
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31.05.2022 09:47 Відповісти
"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня", - сказал Коломойский. "Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил он. Джерело: https://biz.censor.net/n3159422
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31.05.2022 09:53 Відповісти
"Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее" - Коломойский
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31.05.2022 09:54 Відповісти
так це в одній Бучі стільки, якшо покопати
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31.05.2022 10:36 Відповісти
ООН нагадує феліал кварталу 95, тільки в Маріуполі підтверджено 22 тис, а насправді десь 40.
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31.05.2022 11:22 Відповісти
Это шутка для передачи рассмеши комика? ЗАЧЕТ! 1000 грн за шутку!
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29.06.2022 19:02 Відповісти
 
 