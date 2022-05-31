Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 4070 цивільних, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8900 жертв серед цивільних - загибель 4074 і поранення 4826 людей через повномасштабну війну Росії проти України.
Це дані повідомили в УВКПЛ ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом 4074 убитих (1540 чоловіків, 1014 жінок, 93 дівчат і 100 хлопчиків, а також 69 дітей і 1258 дорослих, стать яких поки невідома)... Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари", – йдеться в повідомленні.
В УВКПЛ наголошують, що реальні цифри є значно вищими, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".
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тоді буде ясність і увесь світ побачит жах кацапських ОККУПАНТІВ
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