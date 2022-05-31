Частина Сєвєродонецька вже контролюється військами РФ, оточення місту не загрожує, ворог вільно пересуватися не може, - Гайдай
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На Луганщині частина Сєвєродонецька контролюється російськими загарбниками, але вільно просуватися вони там не можуть.
Про це в ефірі телемарафону сказав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація у нас залишається надскладною. У Сєверодонецьку, на жаль, частина міста вже контролюється російською армією. Вони ще пару днів тому відзвітували, що вже місто захопили, але це не так. Є там наші хлопці, дають їм там відсіч. Тобто просуватися вони там вільно не можуть", - сказав очільник області.
"Оточення місту не загрожує, є можливість виходу на Лисичанськ, єдине - вони просуваються у центр міста. Вуличні бої тривають", - сказав Гайдай.
За його словами, зараз у місті залишається приблизно 15 тисяч цивільних.
Він зазначив, що зараз росіяни планують військову операцію з зачистки території навколо Сєверодонецька.
"Вони запускають туди десь орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходить по навколошнім селам, підтягують техніку такого класу, як "Сонцепьок", для того, щоб просто випалювати наших військових, а там разом і цивільне населення, їм же там все одно", - пояснив Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Туди важка логістика. Є кращі рубежі для захисту.
Що заважає оркам оточити Харків уже?
Крім того - оточення вже майже було.
Отож бо.
Причин по Донбасу дві - 1. Всі залишки рф кинути на один Северодонецк, 2. Сильно розвинута залізниця, що дозволяє швидко довозити **********.
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На інших напрямках - рф - зупинено.
ЗСУ - проводить маневрену оборону, а не наступ.
Ще є Бахмут, Словянськ, Краматорськ,...
... і дуже багато степу без залізниці від Донбасу до Дніпра.
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Більше оптимізму.
Слава Україні.
Героям Слава!
Сєвєродонецьк - транспортний вузол, та великий центр хімічної промисловості України. Ще й, нині, адміністративний центр Луганської області. Всього лише. Пишіть й далі, що він нам "неважливий".
Я за спосіб подання інформації...
По-друге, ти не місцевий, тож не знаєш, що Лисичанськ там Сєвєродонецьк розташовані по різні береги річки, Лисичанськ на правому на він вищий за лівий. Тож оборонятися з Лисичанську буде набагато простіше та безпечніше.
Ну а взагалі згодний, це погано що наша держава не зробила там багато добрячих обороних споруд.
Знаєте, під таке формулювання "бережемо військових", можна взагалі відвести війська за Дніпро, наприклад, чи може взагалі - за Віслу? -і все касапам віддати - хай ріжуть, палять, гвалтують, знелюднюють Україну від українців - нащо їм заважати?
Це, звичайно, не Карабах, Серж...
В Мелитополе и в других населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне забирают у фермеров урожай ранней черешни. Об этом сообщает телеграм-канал Запоріжжя.інфо.
"Оккупанты в Мелитополе и районе забирают у фермеров урожай черешни, ранние сорта которой уже созрели. Деньги обещают "потом", мол, после реализации. Конечно, фермеры опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст. И, вероятнее всего, так и будет - урожай ягод "отожмут", как и запасы зерна, которое десятками тонн вывозят в Крым", - говорится в сообщении.
Но взяли бы даже рублями ?!
Тут інше питання, що завдяки нашим журналістам ти не знаєш що правда, а що маніпуляція. Можно сказати - ми нав'язали їм бої в місті і винищуємо їхні сили, а можно сказати так як сказали. Коли ти прочитав, а підсвідомість підказує, що місто бездарно проср@не, як і Ліман...
То ж краще буде знімати відосики, аніж виконувати свою роботу, хоча чого це я. Він виконує роботу на яку підписався, по здачі України.
3араз янелох продовжує зраджувати Україну та її людей. Адже його сім'я, та друзі ще в січні здриснули.
Лиман…. Несмотря на то, что войска, объявленные русскими «побежденными», на самом деле «сломанные» и имеющие «низкий боевой дух» многочисленными иностранными наблюдателями, украинские защитники Лимана остаются полными сил. Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец они организуют организованный отход в местность южнее города, который по своей географии является де-факто «другим городом»: то ли густым лесом, то ли недавно вырубленным, но прежде всего очень неровный, даже сломанный, предлагающий много укрытия для защитников. Зачистка этого займет у русских некоторое время - тем более, что у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части с Лимана и перетасовывать их дальше на восток, как только взяли последнее... Северодонецк… по крайней мере, по словам русских, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Выяснилось, что по состоянию на вчерашний день Вагнер, Росгвардия, сепаратисты и РФА захватили северную окраину, гостиницу «Мир», автовокзал, больницу на северо-востоке; они, кажется, достигли городского концертного зала, возможно, на 2-3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротин, южную окраину. Все вместе: около трети города, с трех сторон. Украинский гарнизон - в том числе 4-й полк быстрого реагирования, 111-я или 115-я тд и 17-я танковая бригады - был усилен частями 81-й десантно-штурмовой бригады, но с вечера прошлого дня поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет… Попасная... РФА, Вагнер и сепаратисты там выдохлись. Ходят слухи, что многие из примерно 12-15 БТГ в выступе сократились до 200-250 военнослужащих и около дюжины исправных машин - и что генералы пытаются заставить их продолжать атаку, и это под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, а масса нет: вчера Комышуваху пытались отбить из частей 118-й тд бригады. Результат неясен. К слову о 118-й бригаде тд: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отражают атаку русских или занимают какое-то место; затем вывести регулярных войск и заменить их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к ПТ-войскам, но на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв.