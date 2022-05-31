Частина Сєвєродонецька вже контролюється військами РФ, оточення місту не загрожує, ворог вільно пересуватися не може, - Гайдай

На Луганщині частина Сєвєродонецька контролюється російськими загарбниками, але вільно просуватися вони там не можуть.

Про це в ефірі телемарафону сказав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у нас залишається надскладною. У Сєверодонецьку, на жаль, частина міста вже контролюється російською армією. Вони ще пару днів тому відзвітували, що вже місто захопили, але це не так. Є там наші хлопці, дають їм там відсіч. Тобто просуватися вони там вільно не можуть", - сказав очільник області.

"Оточення місту не загрожує, є можливість виходу на Лисичанськ, єдине - вони просуваються у центр міста. Вуличні бої тривають", - сказав Гайдай.

За його словами, зараз у місті залишається приблизно 15 тисяч цивільних.

Він зазначив, що зараз росіяни планують військову операцію з зачистки території навколо Сєверодонецька.

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"Вони запускають туди десь орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходить по навколошнім селам, підтягують техніку такого класу, як "Сонцепьок", для того, щоб просто випалювати наших військових, а там разом і цивільне населення, їм же там все одно", - пояснив Гайдай.