УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12422 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 777 59
армія РФ (13455) війна (56290) захоплення (204) Луганщина (4412) окупація (5826) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

Частина Сєвєродонецька вже контролюється військами РФ, оточення місту не загрожує, ворог вільно пересуватися не може, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

На Луганщині частина Сєвєродонецька контролюється російськими загарбниками, але вільно просуватися вони там не можуть.

Про це в ефірі телемарафону сказав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у нас залишається надскладною. У Сєверодонецьку, на жаль, частина міста вже контролюється російською армією. Вони ще пару днів тому відзвітували, що вже місто захопили, але це не так. Є там наші хлопці, дають їм там відсіч. Тобто просуватися вони там вільно не можуть", - сказав очільник області.

"Оточення місту не загрожує, є можливість виходу на Лисичанськ, єдине - вони просуваються у центр міста. Вуличні бої тривають", - сказав Гайдай.

За його словами, зараз у місті залишається приблизно 15 тисяч цивільних.

Він зазначив, що зараз росіяни планують військову операцію з зачистки території навколо Сєверодонецька.

Читайте також: Через обстріли окупантів у Лисичанську є загиблі та поранені, продовжується штурм Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

"Вони запускають туди десь орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходить по навколошнім селам, підтягують техніку такого класу, як "Сонцепьок", для того, щоб просто випалювати наших військових, а там разом і цивільне населення, їм же там все одно", - пояснив Гайдай.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
то називається все під контролем...
показати весь коментар
31.05.2022 10:15
+16
Да, скажите, что ПРОСРАЛИ оборону города, чего уже юлить! Помниться как по "частям" кацапы отхапывали Мариуполь! Если не будет наступления, то и Личичанск тоже просрете!
показати весь коментар
31.05.2022 10:21
+14
Короче здали місто, зрозуміло.
показати весь коментар
31.05.2022 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то називається все під контролем...
показати весь коментар
31.05.2022 10:15 Відповісти
Вам з Німеччині видніше, зробили наші воїни другу лінію оборони чи ні, чи вам Генштаб особисто докладується?
показати весь коментар
31.05.2022 11:25 Відповісти
А Гайдай військовий? Чому він кожен день оперативну обстановку доповідає, може ворог цім користуватись?
показати весь коментар
31.05.2022 10:26 Відповісти
Він - глава Луганської ОВА. Знаєш, що таке ОВА?
показати весь коментар
31.05.2022 11:04 Відповісти
голова ОВА (або ж голова ОДА, до вторгнення) - це призначений ОПою "смотрящій". Що з себе являє ОПа і як вона підбирає "кадри" - ми вже три роки бачимо.
показати весь коментар
31.05.2022 17:10 Відповісти
Короче здали місто, зрозуміло.
показати весь коментар
31.05.2022 10:18 Відповісти
А нафіг його тримати з усієї всрачки?
Туди важка логістика. Є кращі рубежі для захисту.
показати весь коментар
31.05.2022 10:20 Відповісти
Ну так можна за всі міста сказати.Включно з Києвом.Це було велике місто і назад вже його не забрати.Після захоплення луганської і донецької області,москалі далі підуть.
показати весь коментар
31.05.2022 10:24 Відповісти
Ну бо тебе там нема в окопі, інакше ти би не дав здати місто!
показати весь коментар
31.05.2022 10:26 Відповісти
Я не казав нічого за здачу міста.А москалі підуть і на Запоріжжя і на Дніпро і на оточення Харкова.
показати весь коментар
31.05.2022 10:34 Відповісти
Від рф до Харькова - 80 км.
Що заважає оркам оточити Харків уже?
Крім того - оточення вже майже було.
Отож бо.
Причин по Донбасу дві - 1. Всі залишки рф кинути на один Северодонецк, 2. Сильно розвинута залізниця, що дозволяє швидко довозити **********.
--------
На інших напрямках - рф - зупинено.
ЗСУ - проводить маневрену оборону, а не наступ.
Ще є Бахмут, Словянськ, Краматорськ,...
... і дуже багато степу без залізниці від Донбасу до Дніпра.
--------
Більше оптимізму.
Слава Україні.
Героям Слава!
показати весь коментар
31.05.2022 11:11 Відповісти
Харків дуже велике місто, його важко обійти.
показати весь коментар
31.05.2022 11:18 Відповісти
В Сєвєродонецьку нема залізничної колії навіть, якщо що. Найближча станція - через річку, Лисичанськ.
показати весь коментар
31.05.2022 16:08 Відповісти
що, нову "методичку" з ОПи підвезли?
Сєвєродонецьк - транспортний вузол, та великий центр хімічної промисловості України. Ще й, нині, адміністративний центр Луганської області. Всього лише. Пишіть й далі, що він нам "неважливий".
показати весь коментар
31.05.2022 17:16 Відповісти
Я ж не проти. Якщо це такий задум, відходимо на кращі позиції, не має проблеми.
Я за спосіб подання інформації...
показати весь коментар
31.05.2022 10:34 Відповісти
маєш на увазі Львів ,чи Київ?
показати весь коментар
31.05.2022 11:22 Відповісти
А-а-а! Все здали! Ми всє умрьом!
показати весь коментар
31.05.2022 10:22 Відповісти
Лисичанськ головне під контролем!
показати весь коментар
31.05.2022 10:33 Відповісти
Позавчора і Сєвєродонецьк був під контролем... Це не зовсім гарний аргумент. От якби - натомість звільнили .... тоді так.
показати весь коментар
31.05.2022 10:36 Відповісти
По-перше, ми маємо берегти наших воїнів. Я не хочу щоб вони гинули або потрапляли у полон.

По-друге, ти не місцевий, тож не знаєш, що Лисичанськ там Сєвєродонецьк розташовані по різні береги річки, Лисичанськ на правому на він вищий за лівий. Тож оборонятися з Лисичанську буде набагато простіше та безпечніше.

Ну а взагалі згодний, це погано що наша держава не зробила там багато добрячих обороних споруд.
показати весь коментар
31.05.2022 11:45 Відповісти
знову брехня. Місто впевнено тримали три місяці, коли ситуація була більш ніж напруженою, а росіян було справді дуже багато, всюди, в тому числі й там. Але місто впевнено тримали. А зараз, що, поступила команда - "здати", "підіграти" ху"йлу? І починають вже розказувати нам, що то ми просто "не маємо змоги" й треба "берегти військових" - а до того їх "не берегли", коли місто захищали, чи як? Чи просто комусь вигідно не надавати підтримку артилерією, резерви, щоб втримати місто? Не пускати "байрактари"? - як вже єрмак писав у листі Залужному - не використовуйте "байрактари" там, те напружена ситуація на фронті, мовляв, Ердогану "не сподобається". А де ж їх ще використовувати?
Знаєте, під таке формулювання "бережемо військових", можна взагалі відвести війська за Дніпро, наприклад, чи може взагалі - за Віслу? -і все касапам віддати - хай ріжуть, палять, гвалтують, знелюднюють Україну від українців - нащо їм заважати?
показати весь коментар
31.05.2022 17:23 Відповісти
хватит писдеть все равно от твоей трепотни ничего не изменится - бот
показати весь коментар
31.05.2022 14:41 Відповісти
І знов комусь усе здали... То може підете на фронт покажете, як нашим захисникам захищати, а не зраду розганяти?
показати весь коментар
31.05.2022 11:19 Відповісти
Там орки зібрали все що є і вагонами по нашим нечисленим воїнам без важкого озброєння відстрілюють снаряди, ракети, міни плюс авіація та термобарічні заряди страшні. Затримують - і то справжні герої! Кацапи повинні виснажитись, та й у нас можливо снаряди та важке озброєння з'явиться нарешті. Не все ж Зєлі і його єрмакам пустопорожні відосіки генерувати...
Це, звичайно, не Карабах, Серж...
показати весь коментар
31.05.2022 12:09 Відповісти
Там уже кадіровско-марадерская саранча расползается по родным кварталам. Больно это все смотреть, особенно , когда купленное за стакан самогона ватное быдло в унисон подпевает им.В Рубежном у нас так же , даже хуже было. Вот теперь сидят в дерьме, голодные в засранных теме же кадыровцами квартирах и скулят.
показати весь коментар
31.05.2022 10:18 Відповісти
Оккупанты "отжимают" у мелитопольских фермеров урожай ранней черешни Деньги фермерам обещают "потом" - после реализации. Фермеры небезосновательно опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст.

В Мелитополе и в других населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне забирают у фермеров урожай ранней черешни. Об этом сообщает телеграм-канал Запоріжжя.інфо.

"Оккупанты в Мелитополе и районе забирают у фермеров урожай черешни, ранние сорта которой уже созрели. Деньги обещают "потом", мол, после реализации. Конечно, фермеры опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст. И, вероятнее всего, так и будет - урожай ягод "отожмут", как и запасы зерна, которое десятками тонн вывозят в Крым", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
31.05.2022 10:19 Відповісти
Не працюйте на окупанта, а працюєте, не нийте.
показати весь коментар
31.05.2022 10:38 Відповісти
"Фермеры небезосновательно опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст."

Но взяли бы даже рублями ?!
показати весь коментар
01.06.2022 01:18 Відповісти
Україні ж надали ********** зброю,для вуличних боїв,маю на увазі гранатомети.В москалів і близько таких немає.Чи може більшість цієї зброї,сконцентрована на Києві?
показати весь коментар
31.05.2022 10:20 Відповісти
ага! лежать у Залужного під ліжком!
показати весь коментар
31.05.2022 10:23 Відповісти
Ну може в найвеличнішого.В нас же тисячі джавелінів і десятки тисяч ракет.Ні в якої армії стільки гранатометів немає,окрім самої США.Але США,це найсильніша армія світу.І в нас ще тисячі інших є.
показати весь коментар
31.05.2022 10:29 Відповісти
Гранатометами проти арти без числа, ракет, РСЗВ різних типів, авіації, страшних Солцепєків? Скільки тут героїв тусується без толку...
показати весь коментар
31.05.2022 12:20 Відповісти
Бої в місті обмежують застосування усього перерахованого, на відміну від НЛАВІВ...
показати весь коментар
31.05.2022 13:05 Відповісти
Да, скажите, что ПРОСРАЛИ оборону города, чего уже юлить! Помниться как по "частям" кацапы отхапывали Мариуполь! Если не будет наступления, то и Личичанск тоже просрете!
показати весь коментар
31.05.2022 10:21 Відповісти
А наші хлопці, шо гинуть та отримують поранення там-вони і не знали, що ПРОСРАЛИ оборону. Напевно, круасанами з кавою там смакують, а не обороняють зі зброєю Северодонецьк від численної армади орків, яких туди повно кинули на захоплення міста. Напевно, якби тебе туди відправити зі зброєю в окопи, чи керувати обороною, то ти б там усіх орків порвав би. Залужний віддихає. Диванні воїни-завжди такі відважні, та такі найкращі стратеги, але чомусь тільки в інеті.
показати весь коментар
31.05.2022 18:31 Відповісти
Звали рускій мір? Він прийшов.
показати весь коментар
31.05.2022 10:21 Відповісти
Хто звав? Давай не трынди. Север проукраинский город.
показати весь коментар
31.05.2022 10:24 Відповісти
Голой жопой по асфальту перед танками звали в Бучу и Мариуполь
показати весь коментар
31.05.2022 10:29 Відповісти
Завжди був сєпарським кублом. Може якби повісили Казака на тому самому прапорі ДНР, який в 2014 був над міськрадою... Нікуди з влади ті сєпари не поділися, нікого не посадили. Та й серед мешканців кожен другий за "руский мир". За 30 років лише одного разу чув українську на вулиці. А ви кажете "проукраїнське місто"...
показати весь коментар
31.05.2022 16:14 Відповісти
В місті легше вести оборону. Якщо ідея в тому щоби винищити як більше їхнього ресурсу, то нав'язування міських боїв, це саме те, що потрібно. При них втрати 1/10, у полі та ще й за умови програшу в вогневій силі, ти таких параметрів не досягнеш.
Тут інше питання, що завдяки нашим журналістам ти не знаєш що правда, а що маніпуляція. Можно сказати - ми нав'язали їм бої в місті і винищуємо їхні сили, а можно сказати так як сказали. Коли ти прочитав, а підсвідомість підказує, що місто бездарно проср@не, як і Ліман...
показати весь коментар
31.05.2022 10:52 Відповісти
А те що ворог зайняв позиції в СБУ, ДБР, Раді, в тому ж ОП (хоча "П" тут означатиме ідараса) то ж "какая разніца".
То ж краще буде знімати відосики, аніж виконувати свою роботу, хоча чого це я. Він виконує роботу на яку підписався, по здачі України.
3араз янелох продовжує зраджувати Україну та її людей. Адже його сім'я, та друзі ще в січні здриснули.
показати весь коментар
31.05.2022 10:46 Відповісти
Печальные известия хотя от Гайдая позитива не исходит обычно. И о контрнаступлении можно уже не упоминать
показати весь коментар
31.05.2022 10:48 Відповісти
Не розумію , чому ті солцепьоки ще й досі стріляють ? В нас що , немає артилерії ? .
показати весь коментар
31.05.2022 11:00 Відповісти
Том Купер.

Лиман…. Несмотря на то, что войска, объявленные русскими «побежденными», на самом деле «сломанные» и имеющие «низкий боевой дух» многочисленными иностранными наблюдателями, украинские защитники Лимана остаются полными сил. Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец они организуют организованный отход в местность южнее города, который по своей географии является де-факто «другим городом»: то ли густым лесом, то ли недавно вырубленным, но прежде всего очень неровный, даже сломанный, предлагающий много укрытия для защитников. Зачистка этого займет у русских некоторое время - тем более, что у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части с Лимана и перетасовывать их дальше на восток, как только взяли последнее... Северодонецк… по крайней мере, по словам русских, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Выяснилось, что по состоянию на вчерашний день Вагнер, Росгвардия, сепаратисты и РФА захватили северную окраину, гостиницу «Мир», автовокзал, больницу на северо-востоке; они, кажется, достигли городского концертного зала, возможно, на 2-3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротин, южную окраину. Все вместе: около трети города, с трех сторон. Украинский гарнизон - в том числе 4-й полк быстрого реагирования, 111-я или 115-я тд и 17-я танковая бригады - был усилен частями 81-й десантно-штурмовой бригады, но с вечера прошлого дня поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет… Попасная... РФА, Вагнер и сепаратисты там выдохлись. Ходят слухи, что многие из примерно 12-15 БТГ в выступе сократились до 200-250 военнослужащих и около дюжины исправных машин - и что генералы пытаются заставить их продолжать атаку, и это под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, а масса нет: вчера Комышуваху пытались отбить из частей 118-й тд бригады. Результат неясен. К слову о 118-й бригаде тд: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отражают атаку русских или занимают какое-то место; затем вывести регулярных войск и заменить их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к ПТ-войскам, но на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв.
показати весь коментар
31.05.2022 11:16 Відповісти
Тривожно якось,брешуть нам багато!
показати весь коментар
31.05.2022 11:18 Відповісти
ой дурять нашого брата українця ...
показати весь коментар
31.05.2022 16:01 Відповісти
Що незрозумілого. До міста лишилося 2 напіврозбитих моста. Якщо їх зруйнувати військо у Сєвєродонецьку лишиться притиснутим до річки.... Тому дуиаю йде поступовий відхід на інший берег.
показати весь коментар
31.05.2022 16:21 Відповісти
Типа они им предлагали. А куда ехать? Им что предложили лагеря в центре Украины. Пох на людей на все. Военным отходить надо срочно. Просто котел устроили.
показати весь коментар
31.05.2022 18:10 Відповісти
кто-там кричал не разгоняйте зраду (реальность)?
показати весь коментар
31.05.2022 17:29 Відповісти
На "солцепеки" есть гаубицы у их дальность стрельбы больше и беспилотники где они? за три месяца можно было наладить свое производство где (ройте тунели в горах за границей) и как (у нас все для этого было) ? было бы желание все можно сделать или закупить через третьи страны, но по видимому стоит задача сдать территорию только уже не по-тихому как Херсонскую область по сути по крымскому сценарию а по "громкому" с большими потерями мол видите мы не то что Херсонскую область не смогли удержать но и Луганску. Такое впечатление что снабжают и руководят армией не военные а политтехнологи как Ермак которые стоят за спиной у военных и перекладывают ответственность так взяли автоматы и на передовую вместе с ВР.
показати весь коментар
31.05.2022 17:29 Відповісти
"Такое впечатление что снабжают и руководят армией не военные а политтехнологи " А 30к+ орків та тисячі одиниць їхньої техніки-це не війскові знищили, а політтехнологи ? При тому, що орків у ********** у декілька разів більше, а зброї-так напевно й у десятки разів.
показати весь коментар
31.05.2022 18:42 Відповісти
 
 