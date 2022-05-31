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У Чорному морі нині перебуває один корабель - носій крилатих ракет, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

У Чорному морі перебуває один корабель - носій крилатих ракет. Кілька кораблів російських військ відійшли в район окупованого Криму.

Про це повідомив у телеграмі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі дещо зменшилася кількість носіїв крилатих ракет. Зараз перебуває один корабель-носій крилатих ракет. Кілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму", - сказав Братчук.

Він зазначив, що ніч у місті та області минула без обстрілів.

Братчук повідомляє, що отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає в Росії панічні настрої. Також, за його даними, зростає кількість російських окупантів, загиблих в Україні. Наприклад, в Уссурійську (РФ) місцева адміністрація запросила на кладовищі сто додаткових місць для поховання учасників "спецоперації".

Також дивіться: На пляжі Одещини виявлено і знешкоджено російську морську міну, - ОК "Південь". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Не "нині", а поки.
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31.05.2022 10:26 Відповісти
Что за бред? Крым уже не Черное море? Крылатой ракете в море ее запустят или возле берега
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31.05.2022 10:30 Відповісти
"На дні Чорного моря, разом з екіпажем, перебуває кацапський корабль, який колись був носієм крилатих ракет" - так звучало б набагато краще.
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31.05.2022 10:33 Відповісти
Это следующий материал. Уже готовится к печати.
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31.05.2022 11:12 Відповісти
Іноді по морю шляються невідомі торпеди і міни.
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31.05.2022 10:40 Відповісти
Черное море это лужа. И без разницы откуда запускать крылатую ракету с дальностью более 1000км. Рашисты прямо из окупированного севастополя могут стрелять
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31.05.2022 10:41 Відповісти
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31.05.2022 10:44 Відповісти
Королевство Дания подарило Украине страшные ракеты...злые языки кажуть что морского и наземного вариантов...название забув...
Sorry...
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31.05.2022 10:46 Відповісти
Тому що для них(утоплеников),
НЕПТУН -- це як АЛЛАХ АКБАР!!!
Слава ЗСУ і ВМФ!!!
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31.05.2022 11:25 Відповісти
Воистину акбар
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31.05.2022 11:37 Відповісти
 
 