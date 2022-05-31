Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,5 тис. осіб, 208 літаків, 174 гелікоптери, 1358 танків та 3302 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30, 5 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1358 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3302 (+20) од,
артилерійських систем - 649 (+6) од,
РСЗВ - 207 (+2) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 208 (+1) од,
гелікоптерів - 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
крилаті ракети - 120 (+2),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
а власть вроде как уже о .... выборах подумывает. ермак - хозяин, как скажет - так и думают.
"советники главы офиса" - это иностранцам лучше не переводить.
ДурьДума рабZeи недавно выдала 42 млн.
Батя мой нашел данные о 52 млн.
Эти же потери озвучивал с трибуны ВР Петр Симоненко...когда был депутатом...
На мой взгляд...точную цифру не знает никто сколько краснопузых погибло во 2 Мировой...