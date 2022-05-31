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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,5 тис. осіб, 208 літаків, 174 гелікоптери, 1358 танків та 3302 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30, 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1358 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3302 (+20) од,

артилерійських систем - 649 (+6) од,

РСЗВ  - 207 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 208 (+1) од,

гелікоптерів - 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

крилаті ракети  - 120 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,

спеціальна техніка  - 48 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,5 тис. осіб, 208 літаків, 174 гелікоптери, 1358 танків та 3302 броньованих машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: Ірина Дашківська
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а власть вроде как уже о .... выборах подумывает. ермак - хозяин, как скажет - так и думают.
"советники главы офиса" - это иностранцам лучше не переводить.
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31.05.2022 10:35 Відповісти
А ти впевнений, що офіційні радянські данні по Афганістану є правдивими? Можливо у британців є свої данні, вдвічі більші.
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31.05.2022 11:13 Відповісти
Я уверен что они неправдивые, у меня родители в Ташкенте жили в это время, они рассказали мне как там "считали" потери
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31.05.2022 17:53 Відповісти
Когда Джавелин или Нлау попадет в БМП, БТР... то неизвестно сколько внутри было орков 2 или 12. Может англичане определяют по весу пепла и остаткам не сгоревших зубных керамических коронок?
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31.05.2022 11:13 Відповісти
Определяют на глаз,как в случае с трехдневним захватом Киева.
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31.05.2022 14:29 Відповісти
Утилізація мокшебурятської орди триває!!))
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31.05.2022 10:39 Відповісти
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31.05.2022 10:41 Відповісти
О, Арта почала поповнюватись
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31.05.2022 10:56 Відповісти
Сюжет о дохляках в сссре дохлом был интересен тем...что в книге изданной в 1960 году значится цифра 7 млн. Погибших ...
ДурьДума рабZeи недавно выдала 42 млн.
Батя мой нашел данные о 52 млн.
Эти же потери озвучивал с трибуны ВР Петр Симоненко...когда был депутатом...
На мой взгляд...точную цифру не знает никто сколько краснопузых погибло во 2 Мировой...
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31.05.2022 11:06 Відповісти
30500 (+150) человек - pomilka. 31 tyšča ORKOV.
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31.05.2022 12:19 Відповісти
 
 