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Велика Британія (3661) війна (56290) Луганщина (4412) розвідка (3615) Донецька область (5682)

Політичною метою РФ, імовірно, є окупація всієї території Донецької та Луганської областей, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупація

Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєверодонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її оперативні зусилля, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєверодонецька та закритті "кишені" навколо українських сил у Луганській області.

"Сильні обстріли тривають, а на околицях Сєверодонецька, ймовірно, точаться вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються" - йдеться в огляді.

Водночас британська розвідка зазначає, що шляхи до "кишені" залишаються під контролем України.

"Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і ведучи вогонь на відносно невеликій території", - йдеться в огляді. Британська розвідка зазначає, що це змушує Росію йти на ризик на інших окупованих територіях.

"Політична мета Росії, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, включно із ключовим містом Краматорськом і головною дорогою М04 Дніпро-Донецьк", - йдеться в огляді.

Читайте: Армія РФ втратила велику кількість офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну, - розвідка Великої Британії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ну цэ ващэ, а ми думали яка ж в них мета! 🤡
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31.05.2022 10:54
+10
глубокие исследования... прям тянут на премию Энштейна..
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31.05.2022 11:02
+7
Москалі далі підуть Вже окуповані значні частини запорізької і харківських областей.
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31.05.2022 10:58
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Ну цэ ващэ, а ми думали яка ж в них мета! 🤡
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31.05.2022 10:54 Відповісти
Москалі далі підуть Вже окуповані значні частини запорізької і харківських областей.
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31.05.2022 10:58 Відповісти
Мета Московії,це анексія всієї України!!!)))
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31.05.2022 12:03 Відповісти
Все идет по"плану." Киевская область была отвлекаловом.
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31.05.2022 11:00 Відповісти
Ми це й без розвідки знаємо... ***** сам про це заявив, а південь це відтягування наших військ, вода в Крим та сухопутний коридор, а ще максимально зруйнувати інфраструктуру України, щоб хоч на якийсь час показати своєму кацапобидлу, що прості українці живуть гірше ніж свинособаки. Тому, що коли орки прийшли на нашу землю і побачили, як живуть прості люди то зрозуміли, що *********** телевізор їм брехав. Як одна жінка з Сумської області розповідала, каже, прийшло вонО, два вершка ростом, в резових чоботях, грязне, вонюче з автоматом. Питаю, його, чого ти прийшло? Воно каже, Асвабаждать... Кажу від кого ти мене прийшло асвабаждать? ВонО каже, от бандєравцев...
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31.05.2022 11:00 Відповісти
глубокие исследования... прям тянут на премию Энштейна..
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31.05.2022 11:02 Відповісти
Я б уточнив, що політичні амбіції кремля зменшилися від бажання знищити українців по всій території України, до бажання знищити їх на території Донецької та Луганської областей.
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31.05.2022 11:03 Відповісти
Вони не зменьшилися. Вони просто відкладені у часі.
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31.05.2022 12:17 Відповісти
ленд-ліз начеб-то є, але по факту він тільки на папері. РСЗО начеб-то Україні поставлятимуться, але колись у майбутньому і з якимось дивними обмеженнями. слова "Україна переможе" швидко зникли з риторики практично всіх політиків у світі, окрім Джонсона, а італійці вже не соромлячись повторюють за кремляддю і називають нас фашистами. нас, які боронять свою землю, а не русню, яка вбила вже десятки тисяч українців. здається мені, демократія не така вже й життєспроможна, якщо не така вже й велика кучка руснявих варварів на примітивному металобрухті здатна поставити її на коліна і насилувати, як заманеться.
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31.05.2022 11:04 Відповісти
Мда ... И это знаменитая "МИ-6" ...
Какую следующую "аналитику" мы от них услышим? Что после весны наступает лето? Что море соленое?
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31.05.2022 11:05 Відповісти
А что им говорить, если это факт
Только они это еще до вторжения говорили, но никто не слушал
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31.05.2022 11:14 Відповісти
Спасибі,Кеп!
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31.05.2022 11:11 Відповісти
Давайте краще ще зменшимо їх політичну мету, з окупації якихось наших областей, до неприйняття окупації будь яких наших територій. Це має бути політична мета РФ, ні в якому разі не окуповувати наші території, не красти наших дітей для імплементації програми "ГАВАРІ ПА РУСКІ", не розповідати нашій державі, що саме ми маємо робити.
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31.05.2022 11:13 Відповісти
******, що тільки дійшло?
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31.05.2022 11:15 Відповісти
А Київ був отвлекаловим. Да....... Історія воєн ще не знала такого "отвлекающего маневра". Маршал Жора в період, коли він стал МО, почав поширювати в приказному порядку, що Сталінград був отвлекаловом, а основною була битва за Москву у 1942 році, якеа складалася з ряду операцій на Ржевському виступі. Мотив був простий - в Сталінграді він появився в епізоді, а під Ржевом керував двома фронтами. Твардовський писав, - я погиб под Ржевом і не знаю, взят Ржев или нет.В тільки в в 90- х вия вились катастрофічні жертви ЧА і втрати техніки - у 2.5 разів більше ніж під Сталінградом. Рокосовський писав, що під Сталінградом було задіяно 34 полки ПТО, а під Ржевом 100. А танків втрачено 1800. Безплідні атаки закінчились відходом німців і переброскою 9 армії на північ від Курська. А тут Імператор глубинного государства, зібрав все, що шевелиться і за помахом руки вперед.
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31.05.2022 11:54 Відповісти
Це "геніально", ми б і не здогадалися) А Херсонська і Запорізька області - це так, "бонусом")
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31.05.2022 11:48 Відповісти
Плять, никогда бы не подумал!
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31.05.2022 11:49 Відповісти
та вы шо весь Донбасс вот ето аналитика а серйозно то смешно и грустно сы ость мозги расстворила
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31.05.2022 12:31 Відповісти
Тащусь с такой разведки.
А то, что Херсон и часть Запорожья оккупированы - в упор не видать? У разведки мозгов не хватает задуматься, почему в первую очередь была взорвана дамба, что воду в Крым держала? Т.е. англичане считают, что это нам вернут с извинениями, да ещё и Запорожскую АЭС в покое оставят, а дамбу восстановят?
А слова чинуш с Кремля не насторожили, что электричество с ЗАЭС нам будут продавать?
И это лучшая разведка мира?
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31.05.2022 12:35 Відповісти
Нет - это лучшая газета России.
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31.05.2022 12:40 Відповісти
Сколько смогут - столько и захватят.
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31.05.2022 12:38 Відповісти
Судя по последним трем месяцам смогут много..
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31.05.2022 13:00 Відповісти
Шо ж вы раньше не сказали!
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31.05.2022 12:44 Відповісти
НЕТ У НИХ НИКАКОЙ ЦЕЛИ. БЫЛА ЦЕЛЬ . ЗАХВАТ УКРАИНЫ. ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО УДЕРЖАНИЕ ТОГО ЧТО ЗАХВАТИЛИ . БУДУТ ДЕРЖАТЬСЯ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ СИЛ ИЛИ НЕ ПОКА УМРЕТ ПУТИН. СИЛЫ НА ИСХОДЕ . ПУТИН ВОЗМОЖНО УЖЕ ТОГО......... СЛАВА ВСУ!
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31.05.2022 14:09 Відповісти
 
 