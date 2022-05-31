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"Нас #бут, жрать нечего": Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,арміярф

Російські окупанти через нестачу продовольства знову почали їсти собак.

Про це свідчить переписка одного з окупантів, яку перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Все х#ево. Нас укры #бут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – розповідає знайомому рашист, який перебуває  на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не могут доставить".

Дивіться: Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: "Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству", - ЗМІ. ВIДЕО

Нас #бут, жрать нечего: Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ 01
Нас #бут, жрать нечего: Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ 02
Нас #бут, жрать нечего: Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
собаки доедают мертвых кацапов в посадках кацапы едят собак съевших кацапов круговорот в природе какой то
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31.05.2022 11:06
+29
Собак жалко.
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31.05.2022 11:01
+24
Колян, "дружище" тебе не скинет 5 тыс. потому что скидывать бабло "грузу200"-это деньги на ветер. Сорян.)
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31.05.2022 11:05
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Собак жалко.
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31.05.2022 11:01 Відповісти
собаки едят собак все нормально)) каннибализм в животном мире)))
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31.05.2022 11:06 Відповісти
навіщо ви собак ображаєте?
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31.05.2022 11:10 Відповісти
мені начхати що їдять російські свинопси. Собак, щурів, котів, землю, лайно. Аби не забирали людську худобу: корів, свиней, курей.
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31.05.2022 11:21 Відповісти
рашисти це свинособаки, тому повинні їсти собі подібних..
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31.05.2022 11:27 Відповісти
може хочь пастереллёзом заразяться
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31.05.2022 11:07 Відповісти
Сумно було б з йорком розлучатись через цю потвору,але ценз є(,,,)))...
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31.05.2022 11:53 Відповісти
Йорков не путать с орками! Зря пост удалили...
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31.05.2022 12:09 Відповісти
нехай краще кацап подавиться собакою, ніж харчується людською худобою та харчами
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31.05.2022 12:11 Відповісти
Собаки потом оркам отомстят и их в ответ будут жрать
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31.05.2022 11:54 Відповісти
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31.05.2022 15:40 Відповісти
Ага, один орк стебется с другого, чтобы 5000 фублей выциганить.
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31.05.2022 11:03 Відповісти
Кацапи думали що в казку потрапили, "но что-то прошло не так", а це Українська лють їх розважа.
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31.05.2022 11:04 Відповісти
расісюшка всєх фошиздов пабідіт!
спі спакойно, патріот
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31.05.2022 11:06 Відповісти
Ну пока удавалось идентифицировать всех героев подобных разговоров.
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31.05.2022 11:27 Відповісти
якщо свинособаки жеруть собак, то це - каннібалізм?
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31.05.2022 11:05 Відповісти
Колян, "дружище" тебе не скинет 5 тыс. потому что скидывать бабло "грузу200"-это деньги на ветер. Сорян.)
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31.05.2022 11:05 Відповісти
А эти собаки жрут оккупантов, круговорот получается
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31.05.2022 11:06 Відповісти
собаки доедают мертвых кацапов в посадках кацапы едят собак съевших кацапов круговорот в природе какой то
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31.05.2022 11:06 Відповісти
ржу неможу!
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31.05.2022 15:57 Відповісти
Пусть привыкают к собачатине будущие северокорейцы.
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31.05.2022 11:09 Відповісти
Бідні наші песики, бути з'їденими орками🤦‍♀️
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31.05.2022 11:11 Відповісти
З окупованих територій.
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31.05.2022 11:18 Відповісти
Даний перехват, схоже, з телеграма. Є ще вайбер і ватсап, там теж ніяких проблем в спілкуванні.
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31.05.2022 11:46 Відповісти
вайбер, ватсап, телеграм
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31.05.2022 11:23 Відповісти
А то, что потом героев этих разговоров идентифицируют, это ничего?
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31.05.2022 11:25 Відповісти
Только вчера или позавчера писали, что временная администрация Херсона просит РФ наладить сотовую связь в этом районе. Т.е., ее по факту нет. Но СБУ это не мешает перехватывать переговоры. Ну допустим, русские с помощью лома и какой то матери нарушили законы физики, и общаются напрямую через космос. Десятки тысяч российских военнослужащих строчат сотни сообщений в сутки. А СБУ их все читает? Чтобы выхватывать такие приятные для глаза переписки про йоркширских терьеров?
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31.05.2022 11:38 Відповісти
Інтернет там працює без проблем, даний перехват, судячи по скрінам, з телеграму. Що не так?
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31.05.2022 11:48 Відповісти
Для перехвата ВСЕХ сообщений (без фильтра по путиным и проч.) нужен штат не меньше нескольких десятков тысяч человек, которые только этим и будут заниматься. Довольно неэффективное использование ресурсов чтобы чисто поржать с терьера.
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31.05.2022 12:09 Відповісти
А по поводу перехвата телеграмма:

"По словам Бедерова, сначала необходимо идентифицировать конкретного пользователя, за которым нужно установить слежку, по номеру телефона, а затем понять, каким образом передаются его сообщения в Telegram - по Wi-Fi, проводному интернету или сотовой сети. Далее сотрудники правоохранительных органов или спецслужб идут к провайдеру или оператору и просят пропустить весь трафик этого пользователя через так называемую «молотилку» - систему, которая сортирует пакеты в зависимости от сервиса и умеет отделять данные Telegram от данных, передаваемых другим приложениям.

После этого в трафике Telegram выделяются сообщения не из секретных чатов и расшифровывается с применением обычных средств расшифровки. Сообщения из секретных чатов расшифровать не получится, поскольку они защищены гораздо сильнее."

Это ж какая работа проделана, чтобы прочитать про терьера!
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31.05.2022 12:11 Відповісти
Учитывая, что сервера теперь под оккупацией, и СБУ туда не придет, если интернет проводной (а сотовый, как мы уже выяснили, не работает), то заявления СБУ попахивают распятыми мальчиками
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31.05.2022 12:14 Відповісти
це все вже давно автоматизовано. там не потрібно багато народу.
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31.05.2022 13:58 Відповісти
Автоматизировано может быть по ключевым словам либо по семантическому анализу. В переговорах про терьера вообще автоматике не за что зацепиться, чтобы счесть эти сообщения достойные просмотра оператором.
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31.05.2022 14:01 Відповісти
Дуже велика робота: жмуримо кацапа (або робимо так, аби чкурнув, забувши все на "позиції"), обшукуємо, виявляємо телефон, відкриваємо телеграм, робимо скріни цікавого чату.

Все.

Ніяких особливих витрат - не треба. Використовуються штатні частини ЗСУ та ТРО.
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31.05.2022 14:12 Відповісти
Та це не перехват. Просто або зажмурили кацапа, або в полон взяли. Ось в нього в телефоні такі "перемовини" і знайшли. Ось і весь "пєрєхват".
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31.05.2022 14:09 Відповісти
друг друга жрите орки
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31.05.2022 11:17 Відповісти
"Орки от испуга скушали друг друга..."

(почти Корней Чуковский)
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31.05.2022 11:22 Відповісти
Нехай жеруть те зерно яке вкрали і запивають олією.
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31.05.2022 11:20 Відповісти
Шо за бред? Я конечно понимаю что они могут жрать из раковины и сцать туда же, но пропаганда - прекрати
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31.05.2022 11:22 Відповісти
не бред...сожрали кучу собак под Бучей...новости старіе помониторь
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31.05.2022 11:25 Відповісти
то й добре, що собаки собак пожерли: менше бродячих псів і більше орків з хронічним борелліозом))))
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31.05.2022 11:29 Відповісти
Та я не верю!

Взломай любую хату или квартиру, там жрачки будет больше в разы....а круп так просто горы! Мивины, шмивины. У меня круп и макарон на неделю или две всегда лежало и лежит. Сейчас, правда, консерв купил 10-к. А мясо все лежит в морозилке, расфасовано по живности и весу.
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31.05.2022 11:36 Відповісти
прекрасно їсти гречку, коли вмієш газом користуватися чи бодай електрочайникогм. А ломати зуби об суху гречку тупому кацапу не цікаво. Розумний кацап додумається в твоїй хаті розпалити на кухні на підлозі багаття або замочити мівіну в твому унітазі. А тупий кацап - обламає зуби об твою гречку і у розпачі побіжить ловити собак, котів, щурів.
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31.05.2022 11:41 Відповісти
гречку треба вміти зварити. Для цього треба вміти користуватися газовою плитою чи електрочайніком, чого більшість кацапів ніколи не бачили. А якщо в тебе на кухні індуктивна плита - то вважай піз*да, кацап або з голоду здохнен, або обламає зуби об суху гречку, або просто замочить мівіну в унітазі. А якщо нема ні того ні іншого - у розпачі полуватиме на мишей, їжаків та собак.
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31.05.2022 11:44 Відповісти
В Росії (особливо в Сибіру та на Далекому сході) живе багато корейців Для них собачатина - делікатес "Святкова страва" Я, наприклад, їв її на весіллі у корейця М"ясо як м"ясо Треба тільки готувать уміть Вони спеціально собак вирощують Годують лише рослинною їжею Самців (коли підростають) попередньо каструють Кілька місяців відгодовують А потім - "під ніж"!
А росіяни, що живуть поряд з корейцями, від них цих звичок набралися Тільки собак вони просто на вулиці ловлять чи крадуть
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31.05.2022 11:41 Відповісти
Мій товариш ще за совіцької влади працював під Харковом з бригадою з Карелії. Розповідав, що для тих собаки були делікатесом, выловили всіх бродячих кобиздохів в окрузі.
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31.05.2022 11:53 Відповісти
ну...скоро будет наоборот..
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31.05.2022 11:23 Відповісти
От ти смієшся. А мої друзі розповідали як у Липівці під Макаровом у Київській області з дому орки вигнали сім'ю господарів у такому поспіху, що ті не змогли забрати з собою свого собаку і двох котів. Так думали, що тварини не виживуть. Як би не так. Коли повернулися через місяць зразу як орків вигнали наші з села, то і вся живність додому прийшла, а пес навіть розтовстів. От тільки орки майже всіх курей у господарстві забили.
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31.05.2022 13:29 Відповісти
не смеюсь...из тех мест...просто черный типа юмор - защитная реакция на стресс (
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31.05.2022 20:00 Відповісти
традиционно блюдо орков...
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31.05.2022 11:24 Відповісти
купив акумулятор на https://accumbaza.com.ua/shop/amper/60
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31.05.2022 11:30 Відповісти
Это ещё не предел. Сегодня он жрёт йорка, а завтра орка (сослуживца Диму).
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31.05.2022 11:38 Відповісти
Вспоминается одна фраза одного чиновника из Мордера: "Денег нет, но вы держитесь там"
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31.05.2022 11:44 Відповісти
Ощущение, что и в СБУ и в ФСБ на аутсорсе работают одни и те же креативщики
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31.05.2022 11:48 Відповісти
А нащо сбу-шникам оте "креативити"?!? Ти зовсім з під мамчиної спідниці не вилазив, ніколи з пересічними кацапами чи з ватою ватною не спілкувався? В їх головах логіки нуль. Просто набір інстинктів та нарративів, насаджених з телевізора. Все, що випадає з псевдо-логіки цих нарративів - це брехня, постановка тощо. І навіть якщо воно розуміє, що верзе та робить ідіотичні речі, все рівно верзе та робить - бо в диктатурі за інакше тебе просто знищать. Звісно, в 37 році за тобою одразу "воронок" приїздив та часто розстріл через троє діб. А зараз з тебе в рашці спочатку три шкури штрафами спустять, а потім будеш служити підстилкою уркам на зоні до кінця життя - бо ти корисний член суспільства. Хоч і користі з тебе - трішки грошей та тимчасова грілка для прутнів урок...
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31.05.2022 14:06 Відповісти
a šoj ento, - riuzzge baby ne mogut svoim orkam posylku s poleznym jagelem prislati?
Na poštu skupiatsia bl*di?
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31.05.2022 12:28 Відповісти
Собаки едят кацапов, а кацапы едят собак, которые едят кацапов которые едят собак и т.д. ∞
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31.05.2022 12:28 Відповісти
Якщо чесно дістали ці записи, вони окрім диссонансу нічого не несуть.
з одного боку культивується інфа що вони такі убогі воювпти не вміють , їсти нема чого, грошей не платять і все пропало , а з іншого з 24 числа яки території і яки об'єкти вони вже захопили і продовжують збільшувати площі захоплення
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31.05.2022 13:38 Відповісти
Ніякого дисонансу. Просто в вашій голові, кацапи "всі як один". І якщо конкретні кацапи тупі, то ви чомусь поширюєте це на всіх кацапів. Це протилежне ставлення від "рашка величезна країна з непреможною армією". Тобто ви впадаєте в крайнощі.

Мета демонстрації всіх цих "записів" показати, що від "непереможності" там одна непереможна скабєєва в телевізорі. Що вони теж з м'яса. Що не зважаючи на кількість арти - це плоть від плоті радянська армія, зі всіма вадами радянської армії, помноженими на бескінечну корупцію та крадівництво.

Бо завтра - вас теж можуть мобілізувати і ви особисто будете стояти перед вибром: виконувати свою бойову задачу, протидіючи звичайним оркам з кінченої кацапії, чи труситися в окопчику від одного погляду в бік самопризначеної "непереможної, другої армії світу".
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31.05.2022 14:23 Відповісти
Що вам ввід того, що вона радянська і там крадівництво?

Крайнощів немає є констатація факту і твереза оцінка

з 24 числа захоплено вже територій як дві Словакії

Я особисто визнаю, що вони сильні і як не прикро сильніші за нас , що буде завтра не знаю на сьогодні поки така ситуація
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31.05.2022 16:00 Відповісти
"Дєнєг нєт, но ти там дєржись!"
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31.05.2022 13:56 Відповісти
Денюшку ему скінь а фууууй йому від друзяк))))
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31.05.2022 18:41 Відповісти
 
 