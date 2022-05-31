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Внаслідок російських обстрілів в Ізюмському районі загинула 12-річна дитина. Ворог безуспішно намагався контратакувати біля Довгенького, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

За минулу добу ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони м. Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, є 3 загиблих. Жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район.

"Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років", - зазнчає очільник регіону.

Синєгубов інформує, що сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.

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"Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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31.05.2022 11:22 Відповісти
Надеюсь, что кацапские твари за все ответят.
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31.05.2022 11:32 Відповісти
 
 