Внаслідок російських обстрілів в Ізюмському районі загинула 12-річна дитина. Ворог безуспішно намагався контратакувати біля Довгенького, - Синєгубов
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За минулу добу ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони м. Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, є 3 загиблих. Жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район.
"Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років", - зазнчає очільник регіону.
Синєгубов інформує, що сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.
"Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат", - резюмує він.
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